Biglietti aerei, crollo dei prezzi dopo le feste: i motivi e le tratte più convenienti

Non c'è mai stato un momento migliore per viaggiare, in particolare per acquistare biglietti aerei con tratte nazionali o internazionali: dopo le feste di Natale e Capodanno, infatti, il crollo dei prezzi è stato fino al 91%, con tratte a poco più di 30 euro anziché i 370 di dicembre.

Ecco perché i biglietti aerei stanno diminuendo e quali sono le tratte più convenienti da prenotare.

Crollo dei prezzi dei biglietti aerei: a gennaio -91%

Dopo quasi due anni di aumenti sui costi dei biglietti aerei, i prezzi crollano vertiginosamente subito dopo le feste natalizie: questo è il mese perfetto per viaggiare in Italia oppure all'estero, con sconti e promozioni incredibili.

Molti ricorderanno che a novembre e dicembre dello scorso anno, prenotare un volo per Sicilia o Sardegna era davvero improponibile: il caro voli per Natale aveva portato ad aumenti fino al 1260%, con punte di oltre 300 euro per una singola tratta. Finalmente questi prezzi proibitivi si possono dimenticare.

A gennaio 2024 il prezzo delle tratte nazionali, da e per le isole, è sceso notevolmente, fino al -91%: un volo per la Sardegna, per esempio, costa circa 30 euro.

E nel frattempo Ryanair annuncia l'arrivo di due possibili nuove basi di partenza, non senza rinunciare ai tagli previsti su alcune tratte.

Quanto costano i biglietti aerei a gennaio

La domanda che molti si stanno ponendo è: quanto costa, a gennaio 2024, viaggiare in aereo?

Facciamo un paragone: mentre a dicembre un volo da Venezia a Cagliari costava 379 euro, da Bologna a Cagliari ben 358 euro e da Bologna a Palermo 353 euro; ad oggi la tratta Bologna-Palermo, con partenza il 10 febbraio, costa appena 31 euro (-91,2%),

Allo stesso modo, per viaggiare da Genova a Palermo bastano 52 euro, con una riduzione delle tariffe dell’84,5% su dicembre. E ancora: la tratta Bologna-Cagliari parte da un minimo di 62 euro (-82,7%), mentre il costo del biglietto sulla Venezia-Palermo si riduce del 79,2%.

Perché il costo dei biglietti è crollato dopo le feste?

Ma quali sono i motivi che hanno spinto dapprima all'aumento smisurato dei prezzi dei biglietti aerei e ora hanno portato al crollo dei prezzi? Che cosa è successo durante le feste natalizie?

Sono in corso le indagini dell'Antitrust, che dovranno fare luce sulla situazione:

I rialzi delle tariffe aeree provocate da algoritmi e sistemi di definizione dei prezzi dinamici hanno dopato il settore, con conseguenze dirette sulle tasche dei consumatori.

Basti pensare che nel 2023 i rincari sui prezzi dei biglietti aerei hanno raggiunto una media mensile del +37,8%, con un rialzo rispetto al 2022 (quando si registrava un +22%).

Attendiamo fiduciosi i risultati dell’indagine aperta dall’Antitrust sugli algoritmi usati dalle compagnie aeree, per capire se questi strumenti siano legittimi o se, al contrario, rappresentano una pratica scorretta a danno dei consumatori.

Ryanair apre due nuove basi in Italia

Nel frattempo Ryanair si appresta ad aprire due nuove basi in Italia, che si aggiungeranno alle 17 già esistenti. La crescita stimata dalla compagnia per quest'anno è di almeno il 10%.

Nonostante la riduzione di alcune tratte, la compagnia ha annunciato anche l'introduzione di

48 nuove rotte per l’estate, di cui 7 riguarderanno l’Italia (coinvolgendo Roma-Fiumicino, Bari, Pisa e Brindisi),