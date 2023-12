Caro voli, i residenti di questa Regione possono ottenere uno sconto fino al 50%

Esiste una piattaforma che consente di avere uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto aereo: ecco chi può averlo e come fare domanda.

Contro il caro voli è stata attivata una piattaforma che consente di ottenere uno sconto del 50% sul prezzo dei biglietti per tornare a casa: ma a chi spetta questa agevolazione e come si può richiedere?

Caro voli, ecco come avere uno sconto del 50%

Il problema del caro voli colpisce ogni anno migliaia di studenti e lavoratori pendolari che, soprattutto nel periodo natalizio, avrebbero intenzione di tornare a casa, ma a causa dei prezzo troppo alti sono costretti a rinunciare al viaggio in aereo.

Basti pensare che per risparmiare su un volo da Milano alla Sicilia occorre fare scalo all'estero (lo abbiamo spiegato in un approfondimento sul caro voli a Natale).

Fortunatamente, per quest'anno è stata attivata una piattaforma che consente di ottenere uno sconto del 50% sul biglietto aereo, ma come funziona? Grazie a questa agevolazione è possibile ottenere un rimborso sul prezzo di un biglietto acquistato dal 10 novembre 2023, per i voli dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Al momento le compagnie aeree che hanno aderito sono le seguenti: AeroItalia, Wizzair Malta, Ita Airways, Wizzair Hungary.

Caro voli, a chi spetta lo sconto

Ma a chi spetta lo sconto fino al 50% sul biglietto aereo? Solo i residenti in una Regione italiana, la Sicilia, hanno diritto a questo sconto, che varia dal 25% al 50% in base alla categoria sociale di appartenenza.

I residenti sull'isola che hanno già acquistato un biglietto aereo possono ottenere una riduzione del 25% sul costo totale della singola tratta (comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori fatturate dal vettore).

Solo i residenti con disabilità riconosciuta almeno al 67%, gli studenti o i residenti con reddito inferiore a 9.360 euro annui hanno diritto a un ulteriore sconto del 25%, per una riduzione totale del 50%.

Il rimborso riguarda le tratte che comprendono gli aeroporti siciliani e gli scali di Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (Malpensa, Linate) e Bergamo (Orio al Serio), sia andata sia ritorno per i voli dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Come richiedere lo sconto sul biglietto aereo

Per richiedere lo sconto sul biglietto aereo è necessario eseguire una procedura online: in primis, occorre collegarsi alla piattaforma "SiciliaPei" attiva da lunedì 4 dicembre 2023.

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma tramite Spid o Carta di Identità Elettronica, l'utente si troverà davanti ad alcuni campi da compilare con i dati anagrafici, quelli del volo (costo, tratta e numero), e il codice Iban dove accreditare il rimborso.

Vanno poi allegati un documento di identità (in formato Pdf), la copia del biglietto e la carta di imbarco.

La richiesta di rimborso si può effettuare entro 30 giorni dalla data del volo.

La Sicilia interviene contro il caro voli

Il presidente della regione, Renato Schifani, ha accolto con soddisfazione la nuova agevolazione per i residenti siciliani:

L'impennata delle tariffe, alla quale stiamo assistendo in occasione di queste feste natalizie, conferma la validità della nostra iniziativa perché alleggerisce, seppur parzialmente, il peso degli aumenti.

Questa agevolazione promossa dall'assessorato Infrastrutture e trasporti prevede l'erogazione di circa 33 milioni di euro tra fondi regionali e statali.

Secondo l'assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò si tratta di