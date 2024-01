EasyJet, in arrivo 9 nuove rotte low-cost: ecco quando saranno disponibili in Italia

Qualche giorno fa, la compagnia aerea Ryanair aveva annunciato l’arrivo nei prossimi mesi di nuove rotte low-cost in alcuni degli aeroporti più frequentati in Italia. Ora arriva anche l’annuncio da parte della nota compagnia EasyJet.

Già entro questa primavera, dunque, assisteremo all’introduzione di 9 nuove rotte low-cost con partenza dall’Italia per diverse destinazioni europee.

In questo articolo, quindi, vediamo quali sono le 9 nuove rotte low-cost in arrivo e quali le date ufficiali da cui entreranno ufficialmente in atto le nuove rotte, così da prepararsi per le prossime partenze, acquistando in anticipo i biglietti low-cost della compagnia EasyJet.

EasyJet, l’annuncio sulle nuove rotte low-cost in Italia

Lo aveva annunciato già a fine anno 2023, Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia, l’arrivo di nuove rotte low-cost da parte della compagnia aerea sul territorio italiano.

A tal proposito, infatti, il country manager aveva precisato che l’anno 2024 sarebbe stato un anno fondamentale per quanto riguarda il consolidamento per la compagnia aerea in Italia.

Su questo punto, Lorenzo Lagorio si era espresso così:

La crescita dell’offerta sarà del 9% in media, con un +11% nella stagione invernale e un +8% in quella estiva.

Si tratta, dunque, di un’importante novità per tutti i viaggiatori e turisti che desiderano spostarsi da e per l’Italia, al fine di risparmiare sui proprio biglietti aerei, godendo di tratte più convenienti e più vicine al luogo di destinazione, senza dover effettuare scali aerei.

EasyJet, le 9 nuove rotte low-cost

Arriviamo quindi all’annuncio delle 9 nuove rotte low-cost che saranno introdotte nei prossimi mesi e da quando entreranno in vigore a pieno regime, così da non farsi trovare impreparati durante l’organizzazione del prossimo viaggio.

A questo proposito, ecco la lista delle nuove rotte low-cost che saranno avviate da EasyJet nel 2024:

1. Napoli - Sitia (Creta) 2. Milano Malpensa - Sitia (Creta) 3. Malpensa - Gran Canaria 4. Bari - Ginevra 5. Milano Malpensa - Parigi 6. Napoli - Hurghada 7. Napoli - Moncato 8. Napoli - Creta Heraklion 9. Napoli - Gran Canaria.

Sono queste le nuove 9 rotte low-cost che saranno introdotte nei prossimi mesi da parte della compagnia EasyJet.

EasyJet: da quando partono le nuove rotte

Quali sono quindi le∅ date previste per il lancio effettivo delle nuove rotte introdotte da EasyJet sul territorio italiano?

Le prime rotte ad essere introdotte per prime in Italia nel 2024 da EasyJet sono quelle da Milano Malpensa per Gran Canaria, seguita poi da una introduzione più graduale di altre 5 rotte low-cost.

Stiamo parlando delle rotte: Milano Malpensa - Parigi, Napoli - Hurghada, Napoli - Moncato, Napoli - Creta Heraklion, Napoli - Gran Canaria.

Nello specifico, infatti, queste cinque nuove rotte EasyJet saranno introdotte in maniera graduale, durante il periodo che va da Marzo 2024 fino al mese di Giugno 2024.

Saranno invece messe in atto le nuove rotte da Bari a Ginevra a partire da maggio, mentre le due rotte da Napoli e Milano Malpensa fino all’aeroporto di Sitia, Creta, partiranno a tutti gli effetti soltanto dal Giugno 2024.

