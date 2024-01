Ryanair, arrivano 10 nuove rotte low cost dall’Italia: ecco quali

In arrivo 10 nuove rotte Ryanair low cost dall’Italia: di quali si tratta? Ecco tutte le novità della compagnia aerea in Italia.

La nota compagnia aerea Ryanair ha deciso di lanciare sette nuove rotte in Italia, in particolare da Roma.

A dare l’annuncio di questa grande novità, chiarendo quali sono le 7 nuove rotte low cost in Italia e dove saranno basati i due nuovi aeromobili, è stato lo stesso amministratore delegato del gruppo irlandese, Michael O'Leary, in occasione della conferenza stampa, presentando il programma estivo della compagnia aerea.

Sono in molti, quindi, a domandarsi quali siano le nuove rotte Ryanair low cost in Italia e da quando saranno attivate.

Quali sono le nuove rotte low cost Ryanair

L'intenzione di Ryanair è quindi quella di continuare ad investire e crescere in Italia, offrendo nuove rotte e tariffe basse, anche nei prossimi anni.

È con questa precisazione che l’amministratore delegato del gruppo irlandese Ryanair, O’Leary, ha deciso di annunciare l’arrivo di nuove rotte low cost della compagnia aerea.

Ryanair ha così annunciato l’introduzione di 10 nuove rotte da Malpensa e Bergamo Orio al Serio. La data di entrata in vigore delle nuove rotte Ryanair, è ancora da definire. Tuttavia, le rotte saranno rese attive durante la stagione estiva.

Quali sono, quindi, le 10 nuove rotte Ryanair che partiranno dagli aeroporti del territorio lombardo di Malpensa e Orio al Serio? Ecco l’elenco completo delle nuove rotte low cost Ryanair.

Da Malpensa, saranno attivate 5 rotte Ryanair low cost:

• Atene,

• Budapest,

• Parigi,

• Marrakech,

• Tallin.

Per quanto riguarda l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, ovvero:

• Beni Mellal,

• Castellon,

• Dubrovnik,

• Sarajevo,

• Skiathos.

Su questo, l’amministratore di Ryanair, in occasione della conferenza stampa, O’Leary, ha chiarito che saranno offerte delle alternative a tariffe sempre più basse in Italia, così da permettere ai viaggiatori di acquistare voli low cost verso 150 destinazioni a partire da soli 19,99 euro.

Due nuove basi per Ryanair: dove saranno in Italia

Insieme alla notizia dell’arrivo di 10 nuove rotte Ryanair in Italia, che coinvolgeranno gli aeroporti di Milano Malpensa e di Bergamo Orio al Serio, è stato poi precisato che oltre all’introduzione di nuove rotte Ryanair low cost, saranno attivate due nuove basi Ryanair in Italia.

Attualmente, la compagnia Ryanair ha a disposizione sul territorio nazionale di 17 basi. A questo proposito, la compagnia aerea Ryanair aprirà due nuove basi in Italia, una a Trieste e una a Reggio Calabria.

In questo modo, complessivamente, Ryanair conquisterà 19 basi in Italia.

