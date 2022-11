A cosa pensate quando sentite la parola Natale? Sicuramente vi verranno in mente le decorazioni, le innumerevoli luci colorate che abbelliscono case e città e le tante prelibatezze che si gustano in quei giorni di festa. Ma c’è una cosa che viene associata al periodo natalizio: il freddo!

Giornate corte, temperature frizzanti e, in alcuni casi, la neve, rendono il Natale magico, senza dubbio, ma difficile da affrontare per chi non ama l’inverno.

Se siete di quelle persone che cercano l’estate tutto l’anno, come direbbe Adriano Celentano, allora questo articolo farà al caso vostro. Valigia e costumi alla mano, oggi vi porteremo alla scoperta delle 5 destinazioni dove andare per trascorrere il Natale al caldo. Tutti pronti?

Natale al caldo: Sharm El Sheikh

La nostra classifica comincia dall’Egitto, la terra dei faraoni. Affacciata sul Mar Rosso, Sharm El Sheikh è perfetta per lasciarsi alle spalle le gelide temperature invernali grazie al suo clima caldo – ma non troppo – che nel mese di dicembre raggiunge i 25-26 gradi.

Non c’è niente di meglio che godersi il sole egiziano a Naama Bay, una delle più famose spiagge di Sharm, dove il bianco della sabbia incontra l’azzurro delle acque del mare, oppure tuffarsi tra le onde di Ras Um Sid e osservare le meraviglie della Barriera Corallina.

E per assaporare, in tutti i sensi, un po’ di cultura locale, potreste raggiungere la città vecchia, anche nota come Old Market: guidati dal profumo di spezie ed erbe aromatiche, vi attendono bancarelle e negozietti di artigianato locale e prodotti tutti da scoprire – e acquistare, soprattutto se siete maestri nell’arte della contrattazione!

Le paradisiache Maldive

Incastonate nell’Oceano Indiano, le Maldive sono composte da 26 atolli formati da oltre 1000 isole coralline dai tesori inestimabili. Dicembre è il mese perfetto per visitarle, complice la stagione secca che porta la temperatura tra i 25 e 30 gradi.

Muniti di crema solare e costume, preparatevi a delle indimenticabili nuotate e immersioni tra le acque dell’Atollo Ari, oppure concedetevi una passeggiata tra le vie di Malè, la capitale maldiviana: qui potrete visitare l’Old Friday Mosque e il National Museum, e assaggiare piatti tipici, pietanze semplici arricchite dal sapore inconfondibile delle spezie.

La futuristica Dubai

Se proprio non riuscite a rinunciare al paesaggio cittadino, Dubai farà al caso vostro! I suoi palazzi sembrano quasi gareggiare in altezza, ma su tutti regna il Burj Khalifa, che con i suoi 828 metri e 124 piani si è aggiudicato il titolo di edificio più alto del mondo.

Per un po’ di relax, niente è come Dubai Marina, con le sue immense distese di sabbia, mentre Bur Dubai è il quartiere dove verrete immersi nelle più tipiche atmosfere mediorientali – una visita al Souk è d’obbligo! E il clima? Non temete, i giubbotti e i maglioni lasceranno il posto a capi molto leggeri, grazie ai 26 gradi che rendono il mese di dicembre il momento giusto per trascorrere un piacevole Natale al caldo tra i grattacieli e le tante bellezze di Dubai.

La vivace Rio de Janeiro

Tra le altre destinazioni dove andare per passare il Natale al caldo, vi facciamo volare in Brasile, alla scoperta di Rio de Janeiro. Ad accogliervi ci sarà l’immensa statua del Cristo Redentore, che domina su tutta la città dalla cima del Monte Corcovado, mentre la spiaggia di Copacabana vi attende alle luci del tramonto per ammirare il paesaggio, magari sorseggiando un’autentica Piña colada.

Le temperature vanno dai 24 e i 30 gradi, clima ideale per godersi il sole a Praia de Ipanema o per passeggiare nel verde del Jardim Botanico. Non avete ancora idee per Capodanno? Vi consigliamo di trascorrerlo a Rio: la città è famosissima per il suo Carnevale, vi lasciamo immaginare come possano essere i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno!

La magica Miami

Concludiamo la nostra classifica sulle destinazioni dove andare per trascorrere il Natale al caldo raggiungendo i fantastici USA, in particolare la Florida, dove sorge la bella Miami. Con una temperatura che raggiunge i 28 gradi, le feste natalizie avranno tutto un altro sapore, tra spiagge bianchissime e locali di tendenza.

Passeggiate per Ocean Drive, l’iconico lungomare dove l’azzurro dell’oceano incontra l’eleganza dei palazzi in stile Art Déco, oppure concedetevi un po’ di shopping nei tanti negozi di Lincoln Road. E per un po’ di atmosfere “calienti”, non c’è niente di meglio che andare a Little Havana, il quartiere cubano di Miami, tripudio di murales colorati e ristoranti dove gustare piatti tipici.