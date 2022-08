Aston Martin schiaccia l'acceleratore, ma stavolta non in pista: si tratta del primo team in F1 a concedere ai fan di acquistare sul proprio store ufficiale utilizzando alcune criptovalute. Una novità senza precedenti che spinge il marchio verso il futuro.

Forse nessuno si aspettava che le criptovalute sarebbero arrivate a permeare così tanto il settore sportivo, ma lo hanno fatto: sport e crypto sono ormai inseparabili.

Dopo la pandemia globale, e lo stop a moltissime attività, è stata molto dura ripartire per tantissime industrie, perciò serviva una novità con cui il mondo sportivo potesse attirare nuovi utenti. Come?

Le criptovalute, gli NFT e i fan token si sono rivelati un ottimo metodo per avvicinare le nuove generazioni e incuriosire le vecchie, che hanno trovato così nuove ragioni per seguire i loro atleti o le squadre preferite.

Uno dei mondi più seguiti è quello di F1 e non possiamo negare che all'interno della famosa categoria automobilistica proprio questi asset digitali abbiano trovato terreno fertile.

Aston Martin in particolare sembra avere concesso addirittura il pagamento in crypto presso il proprio store ufficiale.

Proprio così, dopo sponsor come Tezos, Binance e Socios.com che hanno garantito la creazione e diffusione dei fan token di cui anche la scuderia britannica ha giovato, adesso si fa un altro passo avanti.

Vediamo perciò quali sono le valute digitali supportate dallo shop online Aston Martin e come poter approfittare della novità.

Criptovalute in F1, amore e odio

La regolamentazione crypto è stata presa seriamente in considerazione, ma ci sono ancora degli scogli da superare.

Alternando momenti di stretto legame a separazioni assai brusche, le auto di Formula 1 oscillano tra il convinto supporto alle valute digitali e la paura di entrare in contrasto con i governi in cui le vetture corrono a causa delle confuse norme in vigore.

Un esempio è il Gran Premio di Francia, dove il logo dell'exchange Crypto.com, Binance e Tezos (e altri ancora) sono stati eliminati a causa dell'incertezza dell'AMS (Autorité des Marche Financiers).

Dall'altra parte, però, ci sono scuderie come Aston Martin che non si lasciano frenare e, invece, sono già pronte a fare un salto in avanti, proponendo Bitcoin e non solo come metodo di pagamento.

Nonostante l'incertezza sulle regole francesi in merito alla pubblicità crypto, infatti, la strada sembra andare in un'unica direzione: quella digitale.

Aston Martin approva Bitcoin (e non solo) come pagamento

Come dicevamo all'inizio siamo in presenza di una novità assoluta.

Il team di Formula 1 dell'Aston Martin consentirà ai visitatori del proprio negozio online di utilizzare le criptovalute come forma di pagamento, nell'ambito di uno sforzo congiunto con i partner Crypto.com e Cube.

Insomma la scuderia britannica non frena, ma accelera enormemente anche rispetto a tutte le altre concorrenti in gara!

Lo store ufficiale del team diventerà il primo punto vendita di prodotti F1 ad accettare questi pagamenti, integrando la piattaforma Cube direttamente con l'ecosistema globale di Crypto.com, partner ormai da tempo.

Una soluzione semplice e intuitiva che permetterà agli utenti di acquistare con il nuovo metodo senza problemi.

Quali opzioni di pagamento crypto?

Grazie al supporto di Crypto.com, partner sempre più diffuso nel mondo sportivo, Aston Martin offrirà una gamma di criptovalute agli utenti desiderosi di acquistare il merchandising della famosa casa automobilistica.

Altro partner di cui si avvarrà il team è Cube, già conosciuto per la collaborazione e la creazione dell'e-commerce, che adesso si unirà al famoso exchange crypto da 50 milioni di utenti per offrire il nuovo servizio di pagamento basato su Crytpo.com Pay.

Le crypto supportate sono in continuo aggiornamento, ma al momento ciò che è certo riguarda la vasta gamma di selezione: più di 20 valute digitali supportate, tra cui Bitcoin, Apecoin, Ethereum, Shiba Inu e Doge.

Insomma gli utenti avranno l'imbarazzo della scelta!

Leggi anche:Criptovalute in Italia: i 6 migliori exchange nel Belpaese iscritti al registro OAM

Non solo crypto, anche NFT per Aston Martin

Ovviamente non sono solo le criptovalute a essere al centro del mondo Web3 che sempre più interessa i colossi mondiali.

Anche gli NFT sono attraenti e Aston Martin lo sa bene: la sua collezione, lanciata proprio grazie al celeberrimo Crypto.com, è stata rilasciato in onore del Grand Prix 2022 e della nuova auto AMR22.

I fan hanno la possibilità di possedere i rendering digitali dei singoli componenti della nuova auto, guidata da Lance Stroll e dal quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel nel Campionato del mondo di Formula 1.

Come se non bastasse, Aston Martin detiene anche il record di NFT più costoso del comparto auto oggi esistente, con un modello DB5 che vale quasi 10 milioni di euro!

Niente male, vero?

Criptovalute come opzione di pagamento? Un passo ovvio

L'impegno di Aston Martin nel Web3 è ormai palese.

Non c'è un marchio automobilistico che sembra impegnarsi più di questo, eppure non è poi tanto una sorpresa la possiblità di acquistare usando le criptovalute.

Da Gucci a Starbucks, fino al celebre brand Tag Heuer e le giftcard Nike, il fenomeno si espande e suona sempre più come un passo obbligato che una "stranezza".

Ora specialmente il mercato crypto sembra potersi riprendere dal ribasso subito da inizio anno. Quale migliore momento per disporre di opzioni di pagamento crypto?

Leggi anche: Criptovalute? Metodo di pagamento accettato da Tag Heuer!