Negli ultimi giorni Decentraland ha fatto molto parlare di sé e criptovaluta nativa $MANA è balzata del +15% in tre giorni. Purtroppo la crypto ha perso terreno nuovamente, ma non possiamo negare che ci siano le prospettive di una ripresa!

Perché? Una delle ragioni è la quantità di progetti ed esperienze proposte nel metaverso regolato da $MANA, appunto Decentraland.

Una delle ultime è stata la premiazione da parte di Santander svoltasi il 14 luglio nel metaverso in questione per la sua Santander X Global Challenge Awards in collaborazione con Oxtentia Foundation.

Il concorso prevedeva la partecipazione di scale-up e startup impegnate nello sviluppo e il miglioramento della blockchain, con un premio da 120.000 euro!

In particolare 30.000 euro divisi equamente tra le prime 3 startup vincitrici e altri 90.000 alle prime tre scale-up.

Senza contare che avranno libero accesso alla comunità imprenditoriale Santander x100, dove potranno trovare contatti, approfondimenti, esperti, capitali e molto altro!

Il progetto che ha scelto l'ecosistema $MANA in virtù dell'innovazione, fulcro del concorso, era rivolto a 11 Nazioni: Germania, Argentina, Brasile, Chile, USA, Spagna, Messico, Portogallo, Polonia, Regno Unito e Uruguay.

Ecco allora le 6 vincitrici che sono state protagoniste del metaverso Decentraland.

Prosperas, l'accesso al sistema finanziario per tutti

Il sistema finanziario non è accessibile a tutti e spesso ci sono delle differenze sostanziali tra gli Stati.

Si stima che miliardi di persone non abbiano accesso ai servizi finanziari di base, cosa fondamentale per migliorare le condizioni di vita di alcuni gruppi di persone in difficoltà!

Prosperas è una delle startup premiate su Decentraland per X Global Challenge e sarà sfruttata come guida per la crescita delle piccole imprese in Brasile attraverso il microcredito.

La startup sfrutterà dei metadati comportamentali per creare un punteggio di credito accurato sulla piattaforma basata su blockchain e machine learning.

Finteum LTD, nuovo mercato finanziario globale

Il secondo del podio è stata una startup intenzionata a creare una nuova piattaforma per la liquidià giornaliera delle banche.

Attualmente le transazioni in contanti sono spesso imprevedibili nel corso della giornata e le infrastrutture obsolete non sono d'aiuto. Per questo Finteum ha creato un modo per gestire quello che è un grande problema per le banche.

Finteum, infatti, vuole creare un mercato finanziario globale per gli swap FX intraday sfruttando la tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology), in modo da ottenere un libro mastro con tutti i dati delle transazioni in modo più trasparente e meno costoso.

La novità assoluta è la capacità di Finteum di creare un mercato altamente liquido e prezioso come non era mai stato fatto prima!

Decentraland, teatro anche dell'ultima startup vincitrice: Agrochain

Stavolta ci avviciniamo di più al concetto di criptovalute. Agrochain è stata, infatti, la prima azienda che ha creato una stablecoin, una tipologia di criptovaluta differente da $MANA, ma dall'obiettivo altrettanto intrigante.

Sì, perché Agrochain permette di trasformare merce agricola, come soya o grano, in asset veri e propri registrati su blockchain!

L'ecosistema che mette insieme agricoltori, investitori e commercianti si basa su Agrotoken, protocollo che trasforma materie prime come soya, grano e mais in token da conservare, scambiare e spendere.

Ecco le Scale-up premiate su Decentraland: N.1 Validated ID

Quante volte avete pensato che le vostre identità non fossero al sicuro online? Ebbene Validated ID è stata premiata da Santander per l'impiego della blockchain che ha permesso di risolvere il problema dell'identità in rete.

L'obiettivo era ovviamente quello di fornire una firma digitale che fosse sicura e legale, con le informazioni personali dell'utente all'interno di un wallet sicuro.

Con questo obiettivo in mente, hanno sviluppato diversi servizi di firma elettronica: VIDsigner Bio, firma su tablet; VIDsigner Remote, da smartphone a terzi; VIDsigner Centralized, per gli utenti registrati; VIDsignerE per rendere affidabili le comunicazioni.

Xcapit, in collaborazione con Unicef

L'intenzione è quella di facilitare e rendere migliore la vita finanziaria dei più giovani, senza ovviamente tralasciare gli adulti. Xcapit, una scale-up facente parte di un fondo innovativo dell'Unicef, facilita l'accesso e gli investimenti degli utenti!

Essa fornisce un wallet che permette a tutti di avere strategie d'investimento automatiche, anche su prodotti Defi. Xcapit libera così dalla necessità d'investire solo se si è esperti di finanza in prodotti come $MANA, crypto nativa di Decentraland.

N.3 sul palco di Decentraland: Almond Fintech

Almond Fintech propone un sistema di pagamento basato su blockchain, rapido e affidabile. Essa è una rete internazionale di trasferimento fondi tra persone e istituzioni finanziarie.

Almond Fintech consente una maggiore interoperabilità tra le istituzioni finanziarie, in modo che le persone possano accedere e condividere i fondi ovunque in modo più rapido e sicuro al minor costo possibile!

Decentraland potrebbe trovare tranquillamente nuovi partner in una di queste realtà, in fondo sono tanti che l'hanno già scelta. E a $MANA non dispiace!

