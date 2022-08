Tanti accordi importanti, ma per gli appassionati d'auto l'ultimo sarà il migliore: Polygon stringe la mano a Mercedes Benz, creando le basi per quello che sarà un nuovo deposito dati su blockchain, denominato "Acentrik".

Sapete qual'è la criptovaluta che sta più facendo discutere in questo 2022? Ebbene si tratta di Polygon($MATIC).

La criptovaluta in questione basata sulla blockchain di Ethereum sembra essere il fulcro di numerose partnership con marchi assai rinomati che non smettono di arricchirla e arricchirsi.

Parliamo di un network veloce e a basso costo, ma soprattutto altamente scalabile che permette d'integrare e realizzare diverse soluzioni a seconda dell'obiettivo degli sviluppatori. Ultimo partner d'eccezione? Mercedes Benz.

In collaborazione con Polygon, infatti, Daimler South East Asia ha lanciato "Acentrik", un sistema di condivisione dei dati che consente alle aziende di effettuare transazioni con essi. Inoltre, la rete blockchain fornirà lo scambio d'informazioni tra aziende di diversi settori affiliate appunto a Mercedes Benz.

Un interessante sviluppo che potrebbe essere preludio di nuove integrazioni anche nelle famose auto del famoso marchio.

Due nomi di tutto rispetto che si mettono nuovamente in gioco per fornire un'opportunità unica, ma vediamo adesso di che si tratta e in che modo risulterà positiva per user e brand!

Auto e criptovalute: Mercedes Benz schiaccia l'acceleratore

La blockchain sta cominciando a rompere il guscio!

Sempre più aziende, infatti, si affidano a una tecnologia di codifica sicura e decentralizzata, che si tratti di transazioni finanziarie o di quelli che oggi chiamiamo smart contract. Mercedes-Benz non è di certo l'unica.

Anzi, recentemente proprio il famoso marchio ha aggiunto un progetto pilota per le filiere con Mercedes-Benz, ma non solo!

Alla popolare conferenza digitale South by Southwest (SXSW), svoltasi a marzo ad Austin, Texas, sponsorizzata tra gli altri proprio dalla famosa casa automobilistica, "Blockchain and Cryptocurrencies" è stato uno degli argomenti più importanti.

SXSW ha offerto ai suoi visitatori 48 presentazioni speciali e workshop su questo.

Valore $MATIC in aumento, network in continua crescita

A questo punto non sorprende che tanti altri mercati stiano cercando d'integrare le tecnologie "crypto".

$MATIC è ovviamente uno di quelli a cui più stanno giovando questi accordi, che lo stanno aiutando a recuperare il terreno perso nell'ultimo anno.

Il mercato delle crypto non si è di certo ancora ripreso, ma sembra che la criptovaluta nativa di Polygon abbia avuto degli accenni di risalita capace di fare recuperare parte del terreno perso.

Già una settimana fa, grazie ai recenti accordi presi con diverse aziende, tra cui l'ultimo che adesso approfondiremo, la criptovaluta $MATIC ha fatto un salto positivo del +10%.

Insomma ottime prospettive per il Layer 2 di Ethereum, vediamo solo cosa aspettarci dal nuovo progetto Acentrik.

Progetto Acentrik: ecco lo storage su blockchain

L'annuncio della collaborazione non può che fare felici entrambi i fan delle due aziende.

Il progetto Acentrik, infatti, è una piattaforma dalle ottime potenzialità e funzionalità, capace di aiutare non solo nel comparto auto, ma in tanti altri settori.

Sì, perché si tratta di una sorta di "spazio storage" in cui saranno conservati tutti i dati degli utenti, sfruttando ovviamente il network di Polygon, compresi i dati clinici e/o assicurativi.

Questi dati si potranno vendere e acquistare, non tanto usando la blockchain, ma sotto forma di metadati codificati in un set che sarà rappresentato da un NFT.

Sì, avete capito bene: i dati saranno rappresentati da NFT, la cui compravendita avverrà su Polygon, un'ottima notizia per l'esclusivo network di $MATIC!

Transazioni su rete Polygon

Entusiasmo altissimo per la possibilità di sfruttare librerie dati flessibili e decentralizzate.

Acentrik è dotato dell'ultimo Ocean Protocol, che consente l'archiviazione, l'utilizzo e il trasferimento dei dati senza rivali. In quanto mercato di dati aziendali basato sulla tecnologia Ocean, mira a diventare la principale piattaforma di dati decentralizzata.

Sì, perché come già accennato le transazioni relative alla condivisione dati saranno effettuate solo su rete Polygon, giovando anche alla crypto nativa.

La tariffa del gas per la rete, infatti, verrà pagata solo utilizzando il token nativo della rete, $MATIC. Una volta confermato il pagamento, la piattaforma memorizzerà i dati sul protocollo AWS S3 o IPFS.

Tuttavia, ricordate: gli utenti potranno scegliere se pagare per l'elaborazione dati utilizzando anche Stablecoin.

Progetti Polygon nel 2022

Cosa aspettarsi nei mesi successivi?

Ebbene l'azienda afferma che ci sono numerose attività e incontri in previsione, con attenzione massima alle numerose società partner che vedranno presto la creazione di acceleratori capaci di dare maggiore gas ai progetti.

In termini di espansione della rete, il team afferma poi che nel suo studio di aprile c'erano oltre 19.000 App attive sulla piattaforma (rispetto alle circa 7.000 di gennaio), affermando che ci sono circa 90 milioni di transazioni mensili e 153.000 creators attivi.

Tra gli accordi con Disney, oppure Etihad e adesso quello non da meno con Mercedes, ci aspetta un 2022 assai ricco di novità con Polygon, che possiamo definire una delle reti più in espansione di quest'anno.

