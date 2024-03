Assegno unico 2024: chi ne ha diritto e quando fare domanda

L’Assegno unico è una prestazione erogata dall’Inps e spetta alle famiglie con i figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei ventuno anni del figlio - ad eccezione per i figli con disabilità, per i quali spetta senza limiti d’età.

Alcuni beneficiari della prestazione, nel mese di marzo 2024, potrebbero ricevere l’importo minimo. Per quale motivo? Di quali beneficiari si tratta?

Rispondiamo alla domanda, ma prima spieghiamo chi ha diritto all’Assegno unico e universale nel 2024, come si calcola e quando e come presentare la domanda.

Quando va fatta la domanda per l'assegno unico 2024?

Chi presenta la domanda di Assegno Unico dal 1° marzo al 30 giugno 2024 riceve anche gli arretrati a partire dal mese di marzo.

In ogni caso, la domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. Si ricorda che la domanda ha una durata annuale, ma la prestazione viene rinnovata automaticamente senza il bisogno di presentare una nuova istanza.

Come presentare la domanda?

• Online, sul sito dell’Inps, accedendo tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns;

• Utilizzando l’App INPS mobile;

• Tramite gli istituti di Patronato;

• Utilizzando il servizio di Contact Center.

Il mese di marzo 2024, l’assegno unico verrà corrisposto al minimo per alcuni beneficiari. Il motivo è molto semplice: l’assegno sarà ridotto per chi non ha presentato l’Isee aggiornato entro il 29 febbraio 2024.

Senza il modello aggiornato al 2024, a partire dal 1° marzo, l’assegno sarà erogato al suo importo minimo.

Che ISEE serve per l'assegno unico 2024?

Per beneficiare dell’Assegno unico non è richiesto il rispetto di limiti reddituali o Isee. Tuttavia, proprio l’Isee viene utilizzato come parametro per stabilire le fasce d’appartenenza e l’importo.

I nuovi importi, in funzione dell’Isee, sono stati comunicati dall’Inps, con la pubblicazione dell’Allegato 1 al messaggio n. 572, dell’8 febbraio 2024.

L’Inps comunica che:

“Gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per l’annualità 2024 sono stati rideterminati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, secondo il quale sia l’AUU che le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

L’Istituto ha fatto anche presente che l’Assegno unico viene pagato utilizzando i nuovi valori a partire dal mese di febbraio 2024. La rivalutazione dell’importo già pagato nel mese di gennaio 2024, utilizzando i valori del 2023, è stato conguagliata con la mensilità di febbraio.

Per sapere, quindi, il valore corretto dell’importo in base all’Isee si rimanda alla lettura dell’Allegato 1 del già citato messaggio dell’Inps.

Quando non si ha più diritto all'assegno unico?

Si decade dal beneficiare dell’Assegno unico nel momento in cui non si rispettano più i requisiti di accesso alla misura.

La prestazione spetta dal settimo mese di gravidanza e fino al ventunesimo anno d’età del figlio. Quindi, è riconosciuta anche ai figli maggiorenni al rispetto di una delle seguenti condizioni:

• Devono frequentare l’università oppure corsi di formazione scolastica o professionale;

• Devono svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa per un reddito complessivo inferiore a 8000 euro annui;

• Devono essere disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

• Devono svolgere il servizio civile universale.

Per ricevere la prestazione non sono previsti particolari requisiti, se non quelli di cittadinanza. Ma per ricevere l’assegno fino ai ventuno anni del figlio, è necessario il rispetto di almeno una delle condizioni suddette.

Se, per esempio, percepisce un reddito di 10.000 euro annui, allora si perde il diritto a ricevere la prestazione. Sottolineiamo che alle famiglie con figli disabili non si applica alcun limite d’età.

Come calcolare l'assegno unico 2024?

L’Assegno unico 2024 ha un valore variabile da 199,40 euro a 57,00 euro al mese per ogni figlio minorenne. Invece, per i figli maggiorenni fino a 21 anni d’età, la misura ammonta da 96,90 euro a 28,50 euro.

L’importo della misura è variabile in funzione dell’indicatore Isee del nucleo familiare, dell’età del figlio e dell’aggiunta delle eventuali maggiorazioni spettanti. Le maggiorazioni spettano per ogni figlio successivo al secondo. Per il 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito un tasso di perequazione pari al 5,4%.

Come si calcola l’importo spettante? Si deve tenere in considerazione la composizione del nucleo familiare, quindi, il numero dei figli, l’età e l’eventuale disabilità. E si deve considerare anche l’Isee.

A questo proposito, si fa presente che chi non presenta l’attestazione aggiornata, viene considerato oltre la soglia di reddito che, nel 2024, è pari a 45.575 euro ai fini degli importi e delle eventuali maggiorazioni spettanti.

