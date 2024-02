Arriva il bonus auto usate da 2.000 euro: cos’è, come funziona e requisiti

Il 1° febbraio il Ministro Adolfo Urso ha presentato i nuovi incentivi auto 2024. Tra le novità, un nuovo bonus per l’acquisto di auto usate. Cos’è e come funziona.

Martedì 23 gennaio sono stati resi accessibili gli incentivi auto che permettono ai cittadini di risparmiare sull’acquisto di nuove auto elettriche, ibride o termiche.

Erano, però, attese novità riguardo ai nuovi bonus auto 2024. Novità che sono arrivate proprio ieri, 1° febbraio, in occasione di un incontro del tavolo Automotive. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha presentato i nuovi incentivi auto 2024.

Diversi sono i cambiamenti apportati ai nuovi contributi. Tra questi, l’arrivo di un ulteriore bonus stavolta riservato a coloro che vogliono acquistare un’auto usata. Il nuovo incentivo permetterebbe di risparmiare fino a 2.000 euro un veicolo Euro 6.

Esistono, poi, anche altri requisiti che bisognerà rispettare per poter sfruttare lo sconto. Vediamo, allora, nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sui nuovi bonus auto e, in particolare, su quello riservato a chi desidera acquistare un’auto usata.

Ecobonus auto 2024: presentati i nuovi sconti

Il Ministro del Made in Italy ha finalmente fornito ulteriori notizie sui nuovi incentivi auto. Se, infatti, nel frattempo i cittadini stanno avendo la possibilità di sfruttare gli sconti che seguono ancora il vecchio schema, si era già in attesa dei nuovi meccanismi anticipati dal governo.

E in effetti le novità non mancano. La prima, e più rilevante, è il cambio di rotta da parte del governo: i nuovi incentivi prevedranno maggiori risorse per le auto termiche. Per queste ultime, è prevista una dotazione di 403 milioni, a fronte dei 150 milioni per le ibride e plug in e dei 240 milioni per le elettriche.

Se è vero che gli incentivi auto nascono con l’intento di riconvertire il parco auto, incentivando i cittadini ad acquistare auto elettriche e a basse emissioni, lo è anche che negli anni precedenti sono state proprio queste ultime a riscuotere il minor successo. I cittadini mostrano ancora una netta preferenza per l’acquisto di auto termiche (benzina, diesel, gpl, plug in). Mentre le risorse messe a disposizione per le auto elettriche erano spesso avanzate, quelle per benzina e diesel esauriscono in fretta come già successo lo scorso anno, nonché nel 2022.

È questo il motivo alla base dell’inversione di rotta. La riconversione del parco auto, evidentemente, deve procedere a passo lento. D’altra parte, gli incentivi, spesso legati al requisito della rottamazione, faranno in modo da eliminare la maggior parte dei veicoli più inquinanti.

Arriva il nuovo bonus auto usate: cos’è e cosa si può comprare

I nuovi incentivi auto 2024 sembrano badare molto di più alle esigenze degli italiani.

Questo è evidente grazie all’introduzione di un ulteriore bonus auto che si rivolge ai cittadini interessati ad acquistare un’auto usata.

Il ragionamento rimane invariato. Se i cittadini non sembrano essere ancora pronti per passare all’auto elettrica, ciò che il governo può fare è liberare le strade dai veicoli maggiormente inquinabili. Questi ultimi possono essere sostituiti con auto Euro 6 che, anche quando a benzina o diesel, risultano comunque poco inquinanti.

Per il bonus auto usate, il governo stanzia 20 milioni di euro.

Come funziona il bonus auto usate 2024: i requisiti

Stando a quando condiviso dal Ministro del Made in Italy, il nuovo bonus consisterebbe in uno sconto di 2.000 euro sull’acquisto di auto Euro 6.

Attenzione, però, perché per ottenere il nuovo bonus che consente di risparmiare sull’acquisto dell’auto usata è necessario rispettare alcuni requisiti:

• si può beneficiare dello sconto di 2.000 euro solo se, contestualmente all’acquisto dell’auto usata, si procede con la rottamazione di veicoli fino a Euro 4;

• il veicolo da rottamare deve essere di proprietà da almeno 12 mesi;

• viene fissato un tetto di spesa massimo pari a 25.000 euro + IVA ;

• il bonus è riservato alle persone fisiche.

Incentivi auto 2024 più convenienti per chi rottama

Non solo il bonus auto usata, ma anche meccanismi che, in generale, premiano maggiormente i cittadini che si disfano di vecchie auto inquinanti.

I nuovi incentivi, infatti, permettono di ricevere sconti più alti in base alla classe ambientale: il risparmio è più ingente per la sostituzione di auto Euro 0,1 e 2 e va man mano abbassandosi per le auto Euro 4.

Quando arrivano il bonus auto usate 2024 e gli altri incentivi

Sono, nel complesso, 950 milioni di euro le risorse messe a disposizione per i nuovi incentivi auto (di cui 10 derivano dai fondi 2023).

Il nuovo programma dovrebbe arrivare entro la fine di marzo. Per il momento, è sempre possibile visitare il sito degli ecobonus (ecobonus.mise.gov.it) per verificare i fondi disponibili e quelli già esauriti.

