Bonus mamma con Assegno unico: l'importo totale può essere molto alto

Il Governo riserva una particolare attenzione alle famiglie e alle madri lavoratrici con figli a carico, alle quali sono rivolte alcune importanti misure.

Una delle principali novità della Legge di Bilancio del 2024 è il Bonus mamma, un esonero dei contributi previdenziali che spetta alle madri con almeno 2 figli a carico e in possesso di determinati requisiti.

Un’altra misura di welfare è l’Assegno unico e universale, già in vigore da alcuni anni. Accanto al neonato sgravio per le madri lavoratrici, l’Assegno unico è un’ottima misura di sostegno alle famiglie.

Due misure che, insieme, per molte famiglie fanno la differenza, soprattutto se vengono soddisfatte alcune condizioni si può arrivare ad un ben che più consistente importo annuo.

Qual è l’importo del Bonus mamme insieme all’Assegno unico?

Quali sono i bonus per la famiglia 2024

Per le famiglie, nel 2024, sono attive diverse misure: dall’Assegno unico e universale, al Bonus asilo nido, fino alla grande novità della Legge di Bilancio, il Bonus mamme lavoratrici.

Il Bonus asilo nido, per esempio, contempla un contributo che varia da un minimo di 1.500 a un massimo di 3.600 euro solo per le famiglie che hanno un figlio nato dopo il 1° gennaio 2024, un altro figlio piccolo e Isee inferiore ai 40.000 euro.

Si tratta delle tre misure principali per incentivare e per aiutare le famiglie italiane. Sono misure compatibili e cumulabili tra loro che, sommate, formano un bel gruzzoletto per le famiglie e per le madri di due o più figli.

Qual è l’importo del Bonus mamma?

Grande novità introdotta dalla Legge di Bilancio del 2024, il Bonus mamma è un esonero dei contributi previdenziali fino ad un massimo di 3000 euro annui.

La misura è rivolta alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, comprese quelle del settore agricolo, assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per il 2024, la misura spetta, in via del tutto eccezionale, anche alle lavoratrici che hanno due figli a carico, solo se il più piccolo sia di età inferiore a 10 anni. Spetta, in linea generale, alle madri lavoratrici di tre o più figli. L'esonero parte dallo stesso mese e termina quando il più piccolo compie 18 anni.

La soglia massima di esonero fruibile, riferita alla paga mensile, è pari a 250 euro.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la suddetta soglia deve essere riproporzionata assumendo come riferimento la misura di 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dello sgravio.

Invece, nel caso in cui la trattenuta superi 3000 euro, allora la parte eccedente non sarà versata alla lavoratrice.

Qual è l’importo dell’Assegno unico?

Introdotto nel 2022, l’Assegno unico spetta a tutte le famiglie con figli a carico fino a 18 anni. Età che sale a 21 anni, nel caso in cui il giovane studi o lavori con un reddito complessivo annuo inferiore a 8000 euro. I limiti d’età non si applicano ai figli disabili.

Con la variazione dell’indice del costo della vita, sono stati rideterminati gli importi dell’Assegno unico per i figli a carico spettanti per il 2024.

Sia l’Assegno unico che le relative soglie Isee sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

Per i figli minorenni, l’importo massimo per il 2024 varia da un minimo di 57,02 euro a un massimo di 199,41 euro. Per i figli maggiorenni tra i 18 e i 21 anni si va da 27 euro ai 98,86 euro.

I nuovi importi dell’Assegno unico sono stati resi noti dall’Inps, con le relative maggiorazioni spettanti in caso di figli non autosufficienti, con disabilità grave e così via. L’importo dell’assegno unico è parametrato sia all’Isee che al numero dei figli, a cui si aggiungono le eventuali e spettanti maggiorazioni.

Qual è l’importo del Bonus mamma più l’Assegno unico?

Le madri lavoratrici beneficiarie del Bonus mamma sono oltre 681.000, che rientrano nei 6,4 milioni di nuclei familiari beneficiari dell’Assegno unico.

Ricordiamo che lo scorso anno, l’importo medio dell’Assegno unico è stato di 250 euro al mese, con numerose famiglie che hanno ricevuto importi di gran lunga più elevati, grazie alle maggiorazioni.

Questi fondi supplementari hanno rappresentato un sostegno molto importante per le famiglie con figli, consentendo loro di affrontare più facilmente le spese quotidiane.

Il Bonus mamma e l’Assegno unico sono misure molto diverse tra loro: lo sgravio dei contributi previdenziali introdotto dalla Legge di Bilancio del 2024, in qualche modo, premia le madri lavoratrici con redditi più alti, che versano i contributi più alti oggetto dell’esonero.

L’Assegno unico, invece, agisce diversamente, in quanto il reddito rappresenta solo uno dei fattori considerati ai fini Isee. Assegno unico e Bonus mamme sono misure compatibili e cumulabili tra di loro e, in base a diverse simulazioni fatte, in alcuni casi, possono portare un bel guadagno.

Secondo alcune simulazioni, infatti, tra le due misure si potrebbe anche arrivare ad avere una busta paga di circa 1000 euro.

Leggi anche: Bonus mamma 2024, ecco quanto si risparmia davvero in busta paga