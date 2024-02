Bonus psicologo sbloccato: ecco quando fare domanda all'Inps

Con la circolare n. 34, del 15 febbraio 2024, l'Inps ha fornito le istruzioni operative per il Bonus psicologo e su come presentare la domanda per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia per l’anno 2023.

Dopo una lunghissima attesa, è arrivata la circolare dell’Inps che sblocca l’accesso al Bonus psicologo.

Nella circolare sono contenute tutte le informazioni e le istruzioni operative su come e quando richiederlo per il 2023.

Non sarà un click day, ma la tempestività sarà fondamentale. La graduatoria dei beneficiari sarà stilata tenendo conto di alcuni fattori, che andremo a vedere nel testo, ma anche in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Quando fare domanda per richiedere il Bonus psicologo?

A chi spetta il Bonus psicologo

Il Bonus psicologo è stato introdotto dal Decreto-Legge n. 288/2021 ed è stato reso strutturale con la Legge di Bilancio del 2023. Ciò significa che può essere richiesto di anno in anno.

Oltre a rendere strutturale la misura, è stato anche innalzato l’importo massimo a 1.500 euro per persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Per il 2024, agli 8 milioni del fondo si stanno per aggiungersi altre risorse pari a 2 milioni di euro, con le novità del Decreto Milleproroghe.

Si tratta di un bonus che spetta alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

La misura spetta a chi è in possesso, fondamentalmente, di due requisiti:

• Residenza in Italia;

• Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Il beneficio, quindi, può sostanzialmente richiesto da tutti coloro in possesso di questi due requisiti.

Quando si può fare domanda per il Bonus psicologo?

C’è stato un po’ da attendere, ma finalmente sono arrivare le istruzioni dall’Inps che sboccano la misura.

Il Bonus psicologo relativo al 2023 può essere richiesto a partire dal 18 marzo 2024 e fino al 31 maggio 2024. Come abbiamo anticipato, però, la tempestività è fondamentale.

La platea dei beneficiari, come abbiamo visto, è molto vasta, l’Inps stilerà una graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto del valore Isee più basso e, in caso di parità, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Quindi, è molto importante non solo la tempestività, ma anche il valore Isee, strumento molto utile per valute la posizione in graduatoria e, come vedremo più avanti, per il calcolo dell’importo da ricevere.

Come fare domanda per il Bonus psicologo

Tutti coloro in possesso dei requisiti possono richiedere il Bonus psicologo all’Inps, presentando l’apposita domanda, in due modi:

• Tramite il servizio online, accessibile con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns;

• Tramite il servizio di Contact Center integrato.

Entrambe le procedure, come abbiamo detto, saranno attive a partire dal 18 marzo 2024. La domanda può essere presentata personalmente o se per conto di minori da parte dei soggetti che ne hanno la responsabilità.

Come si calcola l’importo spettante

Al pari di molte altre misure, l’importo spettante del Bonus psicologo viene stabilito in base al valore Isee. Ecco quali sono i valori di riferimento:

• Isee fino a 15.000 euro, importo massimo di 1500 euro (fino a 50 euro per ogni seduta);

• Isee compreso tra i 15.000 euro e i 30.000 euro, importo di 1000 euro (fino a 50 euro per ogni seduta);

• Isee tra 30.000 euro e 50.000 euro, importo di 500 euro (fino a 50 euro per ogni seduta).

In caso di difformità oppure omissioni, si hanno a disposizione fino a 30 giorni di tempo dalla chiusura della finestra per presentare la domanda per regolarizzare l’Isee.

In che modo?

• Presentando una nuova Dsu;

• Presentando la documentazione utile per dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati;

• Rettificando la Dsu.

Come funziona il Bonus psicologo 2024

A tutti coloro che presenteranno la domanda, l’Inps invierà un Sms o una e-mail, contenente l’esito. I beneficiari della misura avranno conferma dell’importo spettante e riceveranno il codice univoco a loro associato.

Lo stesso deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa. Per utilizzare il bonus ci sono 270 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione del messaggio, che comunica il completamento delle graduatorie.

Come si legge sulla circolare dell’Inps:

“Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni”.

Le spese che possono essere ammesse al contributo sono quelle per sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.

L’Inps provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di caricamento nell’apposita procedura, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dagli stessi.