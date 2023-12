Superbonus 2024, fino a quando resta? Esclusa la proroga, ma possibile SAL straordinario

Il Mef chiude le porte a una possibile proroga del Superbonus 110% nel 2024, ma non esclude la possibilità di un SAL straordinario per i condomini, per beneficiare della detrazione del 110% per le spese pagate fino al 31 dicembre 2023. Queste e altre novità sono in arrivo dal 1° gennaio 2024, grazie alle modifiche che le Legge di Bilancio apporta alla misura.

Ecco quindi fino a quando resta il Superbonus 110% e chi può averlo anche nel 2024.

Superbonus, il Mef dice no alla proroga al 2024

Il Mef ha escluso categoricamente la possibile proroga del Superbonus al 110%, un'ipotesi già precedentemente accantonata anche dal Governo: a partire dal 1° gennaio 2024, quindi, l'agevolazione per la ristrutturazione edilizia e per la riqualificazione energetica diventa meno conveniente. In che senso?

Tutti coloro che hanno intenzione di effettuare i lavori in casa, a partire dal 2024 godranno di un Superbonus con detrazione al 70%.

Gli organi di stampa avevano già diffuso nelle ultime ore la notizia della proroga, che però è stata smentita dal Ministero.

Tuttavia, pare possibile introdurre una clausola che consenta a coloro che hanno già iniziato i lavori nei condomini di continuare a godere della detrazione al 110%, con uno stato di avanzamento superiore al 30% richiesto fino a oggi.

Superbonus 110%, fino a quando resta?

Fino a quando resta il Superbonus al 110%? La domanda è lecita, considerando il caos che si sta generando con la Manovra.

Se la norma sulla quale stanno discutendo in Parlamento venisse approvata, potrebbe realizzarsi la possibilità di ottenere un SAL straordinario per i condomini, che consentirebbe loro di godere della detrazione massima, al 110%.

Ad oggi, infatti, sono previsti due SAL intermedi (al 30% di lavori) al fine dell’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura prima della chiusura di tutte le lavorazioni.

Ma come riporta Il Messaggero, l'ipotesi è quella di introdurre un terzo SAL, con percentuale ancora da definire, per le fatture emesse entro il 12 gennaio 2024: questo permetterebbe ai condomini che hanno già avviato i lavori di continuare a fruire dell'agevolazione senza perdere punti percentuali di detrazione.

SAL straordinario, cos'è e come averlo

Quello su cu la maggioranza sta discutendo è la possibile introduzione di un SAL straordinario che possa salvaguardare i lavori già posti in essere e non ancora terminati. Come ha spiegato Guido Quintino Liris, senatore di Fdi e relatore della manovra in Senato:

Si sta studiando una procedura tecnicamente valida che consenta una Sal straordinaria tra il 60 e il 100 per cento dei lavori entro il 31 dicembre di quest’anno.

Ci sarebbe poi tempo fino al 12 gennaio 2024 per caricare i documenti sull'apposita piattaforma telematica. Ma l'accordo ancora non c'è.

Superbonus, come cambia nel 2024

Se tale ipotesi - inerente il terzo SAL - non dovesse essere confermata, a partire dal 1° gennaio 2024 il Superbonus scenderebbe al 70% per tutti, anche per i condomini che hanno già avviato i lavori.

La percentuale più bassa si estenderebbe anche ai lavori avviati nel 2023 che non sono stati portati a termine entro la fine dell'anno: quindi il Superbonus sarebbe meno conveniente.