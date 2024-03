Bonus casa, quale conviene di più? Scadenze, sconto in fattura e novità 2024

Quale agevolazione tra i bonus casa conviene di più? Ecco una guida alle scadenze e alle regole per ottenere sconto in fattura o cessione del credito nel 2024.

Devi ristrutturare casa ma non quali quali bonus ti conviene utilizzare: se sei indeciso su quali lavori effettuare, oppure quale soluzione scegliere, devi conoscere le modalità di fruizione e le scadenze 2024.

Ecco una guida ai bonus casa 2024: quale agevolazione conviene di più, come scegliere ed entro quando effettuare la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Bonus casa 2024: quale conviene di più?

Quali sono i migliori bonus casa 2024? Difficile a dirsi, in quanto dipende dalla tipologia di lavori che hai intenzione di effettuare e soprattutto dalle modalità di fruizione che intendi sfruttare.

La cessione dei crediti con il Superbonus, infatti, nel 2024 è limitata esclusivamente ai condomini, previa delibera assembleare e Cilas (la comunicazione obbligatoria da inviare in comune) con date antecedenti al 17 febbraio 2023. Lo stesso vale anche per l'Ecobonus e il bonus ristrutturazione.

Doppio termine, invece, per la presentazione della Cilas per il Sismabonus:

• al 17 febbraio 2023 per le opere di consolidamento sugli edifici esistenti;

• 31 dicembre 2023 se le opere consistono nella demolizione dello stabile e nella sua successiva ricostruzione.

Ricordiamo che sono ancora attivi anche altri bonus per rinnovare gli interni o esterni della propria abitazione: il bonus mobili, per esempio, il bonus caldaie, infissi condizionatori, zanzariere, e persino il bonus verde.

Bonus casa: tutte le scadenze 2024

Una delle agevolazioni che non ha subito particolari cambiamenti con la Legge di Bilancio di quest'anno è il bonus barriere architettoniche (che permette di ottenere il 75% di detrazione in cinque anni). L'agevolazione è richiedibile fino a tutto il 2025.

Stesso termine per il Superbonus, che però quest’anno è già sceso al 70% e il prossimo anno si ridurrà ulteriormente al 65%.

Scadono invece al 31 dicembre 2024 il sisma ed ecobonus ordinari, bonus ristrutturazione, bonus mobili, bonus verde. Con tutta probabilità i bonus verranno confermati (in qualche misura) ance per il 2025, ma probabilmente saranno legati al reddito dei contribuenti.

Anche il bonus caldaie potrebbe restare, con la certezza che quelle a gas potranno essere commercializzate ma non agevolate.

Cessione, la scadenza si avvicina: cosa fare entro il 4 aprile

Una data molto importante da fissare sul calendario è quella del 4 aprile (già posticipata dal 16 marzo scorso), scadenza entro la quale occorre cedere un credito fiscale maturato con un bonus edilizio.

Per molti potrebbe non essere facile inviare la comunicazione di cessione all'Agenzia delle Entrate entro i termini stabiliti, considerando che le grandi banche non ritirano crediti eccetto quelli di una clientela selezionata, mentre le Poste effettuano solo operazioni di piccolo cabotaggio.

Le alternative per coloro che non riusciranno a cedere in credito sono due: