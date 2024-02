Nell'ultimo anno le azioni Granolas hanno registrato ricavi per oltre 500 miliardi, in crescita dell'8%, ecco cosa sono e quanto valgono le magnifiche d'Europa.

Le Azioni Granolas in Europa hanno registrato ricavi, nel 2023, per circa 500 miliardi di euro e una crescita stimata dell'8%, ma cosa sono e quanto valgono le Granolas, ecco tutto quello che devi sapere a riguardo.

Cosa sono le azioni Granolas

Granolas è un termine coniato dagli analisti di Goldman Sachs nel 2020 ed indica la controparte europea delle Magnificent 7, ovvero le aziende big tech statunitensi che guidano i listini finanziari di oltre oceano.

Le Granolas sono in effetti le Magnificant 11 d'Europa, si tratta di un gruppo di azioni, che, da sole, valgono circa un quarto di Stoxx 600 e che, come anticipato, nel solo 2023, hanno registrato complessivamente ricavi per oltre 500 miliardi di euro.

Diversamente dalle Magnifianct 7 statunitensi, le Granolas non sono Big tech, ed operano in diversi settori, dall'alimentare al farmaceutico, passando per il lusso e la cosmetica. Più precisamente le Azioni Granolas sono le azioni di GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP e Sanofi e vantano una capitalizzazione complessiva di oltre 2,6 trilioni di euro, ovvero un quarto dell'intero valore dell'indice europeo Stoxx 600, l'indice che monitora le performance finanziarie delle maggiori imprese in Europa.

Confronto tra Magnificent 7 e Granolas

Se dovessimo cercare un punto di contatto tra Granolas e Magnificent 7, probabilmente non lo troveremmo, sono gruppi di azioni molto diversi tra loro, che in comune hanno solo un elemento, entrambi i gruppi rappresentano il Top dei rispettivi mercati di riferimento. Più precisamente le Magnificant 7 sono le azioni più ricche delle borse statunitensi, mentre le Granolas sono le più ricche d'europa.

Ad un primo confronto tra i due gruppi di azioni appare evidente che il valore di mercato delle Magnificent 7 sia molto superiore alle Granolas, il più ricco dei titoli europei infatti ha un capitale di mercato inferiore a quello dell'ultima posizione delle Magnificent 7.

Più precisamente il titolo LVMH, in prima posizione per le Granolas, e primo titolo in europa, vale circa 500 miliardi di euro, mentre il titolo Tesla, in settima posizione per le Magnificent 7 vale circa 700 miliardi di dollari.

Se da un lato il valore delle Granolas è inferiore al valore delle Magnificent 7, gli analisti di Goldman Sachs hanno osservato che le top 11 d'Europa sono generalmente più stabili e meno volatili delle top 7 USA, e nel complesso il gruppo Granolas risulta più stabile rispetto al gruppo delle Magnificent 7, questo perché, trattandosi di aziende che operano in diversi settori, dal farmaceutico al lusso, dal tecnologico all'alimentare, le Granolas offrono una maggiore diversificazione, il che le rende un pacchetto di azioni di alto profilo, su cui è facile investire con sicurezza.

Di seguito l'elenco delle Magnificent, con rispettivo capitale di mercato.

1. Apple (AAPL): 3.000 miliardi di dollari 2. Microsoft (MSFT): 2.800 miliardi di dollari 3. Alphabet (GOOG): 2.100 miliardi di dollari 4. Amazon (AMZN): 1.700 miliardi di dollari 5. Nvidia (NVDA): 800 miliardi di dollari 6. Meta (FB): 800 miliardi di dollari 7. Tesla (TSLA): 700 miliardi di dollari

Di seguito l'elenco delle Azioni Granolas, con rispettivo capitale di mercato.

1. LVMH (MC): 500 miliardi di euro 2. ASML (ASML): 400 miliardi di euro 3. Nestlé (NESN): 350 miliardi di euro 4. Roche (ROG): 300 miliardi di euro 5. Novartis (NOVN): 250 miliardi di euro 6. L’Oréal (OR): 250 miliardi di euro 7. SAP (SAP): 200 miliardi di euro 8. Novo Nordisk (NOVO B): 200 miliardi di euro 9. AstraZeneca (AZN): 150 miliardi di euro 10. Sanofi (SAN): 150 miliardi di euro 11. GSK (GSK): 100 miliardi di euro

Granolas in crescita del 15%

Da quanto sono state identificate nel 2020 da Goldman Sachs, le azioni Granolas hanno evidenziato la propria centralità nella finanza europea, registando guadagni da record anno su anno.

Nel 2023 le Granolas hanno realizzato un guadagno medio del 15%, nello stesso periodo, l'indice Stoxx 600, nel quale sono quotate le Granolas, ha registrato una crescita del 5%, spinto soprattutto dalle Granolas che, secondo gli esperti di Goldman Sachs, hanno inciso sulla crescita dello Stoxx 600 per il 60% circa

Iinvestire in azioni Granolas

Le azioni Granolas si sono rivelate un eccellente asset finanziario, soprattutto per gli investitori interessati a titoli stabili e relativamente sicuri, e, se da un lato, offrono rendimenti minori rispetto ai possibili rendimenti derivanti dalle magnificent 7, dall'altro, il loro costo è nettamente inferiore. Il rapporto Prezzo Utile per le M7 è di circa 30 volte, mentre per le Granolas è di 20 volte.

Come osservato da Goldman Sachs inoltre, le Granolas offrono agli investitori anche un altro vantaggio non trascurabile, le Granolas infatti, in linea con le azioni europee, pagano dividendi mediamente più alti rispetto alle azioni USA , in particolare rispetto alle M7. Per essere precisi, in media le azioni europee pagano dividendi per il 2,5%, mentre le azioni quotate presso l'indice S&P 500 pagano in media l'1,5%, e le Magnificent 7 pagano lo 0,3%.