Su cosa conviene investire? Ecco quali sono gli 8 investimenti più sicuri e redditizi

Investire rappresenta spesso un rischio, che può comportare la perdita di una parte o di tutto il capitale economico investito o non tradursi nel rendimento sperato.

Scegliere dove investire rappresenta quindi una decisione determinante. Ma su cosa vale la pena investire? Scopriamolo analizzando quali sono gli 8 investimenti più sicuri e proficui.

Su cosa investire? Ecco gli 8 investimenti più redditizi

La discontinuità e l'instabilità dei mercati è spesso uno dei fattori più rischiosi per l'investimento. Molti investitori, infatti, scelgono di indirizzare i propri soldi verso scelte più sicure, stabili e a rendimento certo.

Questo, in particolare, consentirà di proteggere i risparmi e ottenere modeste forme di guadagno. Non ci resta che scoprire su cosa conviene investire osservando una lista di 8 forme di investimento redditizie.

1. BTP, BOT e obbligazioni

I titoli di Stato, anche definiti obbligazioni governative, rappresentano ampiamente un investimento sicuro e a basso rischio con un rendimento fisso o variabile prevedibile.

Importanti e validi sono però anche due buoni:

• BTP: Buoni del Tesoro Poliennali , titoli a medio-lungo termine emessi dallo Stato e rimborsabili in un'unica scadenza. Oggi sono molto interessanti soprattutto considerando il rapporto rischio-rendimento

• BOT: Buoni Ordinari del Tesoro, titoli obbligazionari a breve termine emessi dallo Stato italiano con scadenza compresa tra i 3 e i 12 mesi. Il loro rendimento è dato dalla differenza tra prezzi di vendita e di acquisto

2. Buoni fruttiferi postali

I buoni fruttiferi postali funzionano come titoli di debito emessi dallo Stato, ma attraverso le Poste Italiane. In particolare, garantiscono un rendimento fisso garantito.

Infatti, a scadenza, restituiscono il capitale iniziale con l'aggiunta degli interessi maturati nel tempo. Sono considerati tra gli investimenti più sicuri e validi in tutta Italia.

3. Conti deposito ad alto rendimento

Chi non sa su cosa investire e desidera proteggere i propri risparmi può valutare la possibilità di aprire un conto deposito ad alto rendimento.

In particolare, un conto deposito ad alto rendimento offre tassi di interesse molto più elevati rispetto ai conti deposito standard. I migliori sono generalmente offerti da banche e cooperative di credito online per le opzioni vincolate. Tuttavia, non mancano dei rischi:

• pagamento di una penale in caso di accesso ai soldi prima della scadenza del vincolo

• il rendimento del conto deposito può diminuire nel corso del tempo se si verificano condizioni economiche avverse

4. Fondi monetari

I fondi comuni d'investimento monetario sono fondi altamente liquidi e sicuri che rappresentano una scelta popolare per chi ha necessità di gestire la propria liquidità a breve termine.

Tuttavia, offrono anche rendimenti inferiori rispetto alle altre tipologie di fondo comune. Pur non garantendo guadagni o risparmi sul capitale, le qualifiche dei fondi monetari consentono di conservare in modo migliore una conservazione del capitale.

5. Certificati di deposito

I certificati di deposito combinano i tassi d'interesse discreti con la garanzia di restituzione del capitale. Presentano diverse durate, da 3 mesi fino a 10 anni, ma ritirare il capitale prima della data di scadenza comporta un pagamento di commissioni.

I certificati di deposito sono ideali per gli obiettivi finanziari a breve termine.

6. Obbligazioni societarie

Le obbligazioni societarie investment-grade sono titoli a reddito fisso venduti dalle società per finanziare le proprie attività. Hanno un punteggio molto elevato da parte delle agenzie di rating, che valutano la salute finanziaria delle società emittenti.

Si tratta di un mercato molto liquido, che però fa fronte al rischio di tasso d'interesse e di default. Le strategie per mitigarli possono essere quelle di scegliere titoli a breve termine e meno sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse.

7. Immobiliare

Il mercato immobiliare è complesso e asimmetrico. Fare un investimento in questo campo può essere proficuo nel caso in cui si trovino le giuste occasioni. Bisogna quindi considerare il costo e valutare i trend di mercato.

Tuttavia, gli immobili comportano costi aggiuntivi che mancano ad altri investimenti sicuri, come le tassazioni sulla proprietà e le spese di manutenzione.

8. Oro

L'oro è notoriamente considerato un investimento sicuro. La sua scarsità e la domanda costante nel tempo fanno sì che mantenga il suo valore nel tempo, anche nei momenti di volatilità economica e di inflazione.

Inoltre, è un buon elemento di diversificazione perché ha un andamento in cui l'inflazione rimane intorno al 5%.

Su cosa investire 5000 euro?

Un capitale di 5000 euro rappresenta una possibilità di investimento non cospicua. Ci sono diversi obiettivi su cui poter investire:

• acquisto di un immobile

• desiderio di testare i mercati finanziari

• finanziamento di startup innovative

Leggi anche: Le cinque migliori azioni su cui investire a marzo 2024