Reddit debutta a Wall Street ed è subito un successo

Reddit debutta in Borsa ed è subito un successo per l'azienda e gli investitori, concludendo il collocamento con un boom di vendite e un prezzo superiore al target prefissato.

Panoramica su Reddit

Nata nel 2005 per mano di Steve Huffman, Alexis Ohanian e Aaron Swartz, Reddit è stato uno dei primi social media al mondo, costruito attorno all'idea di un Bulletin Board system in cui gli utenti possono pubblicare ed inviare i propri post, che ha reso Reddit il più popolare social news al mondo.

Il valore complessivo di Reddit negli anni è cambiato molto, nel 2021 si stimava valesse circa 10 miliardi di dollari, mentre l'anno seguente, nel 2022 la sua valutazione è stata di circa 6,4 miliardi di dollari e dopo la sua quotazione in borsa, con azioni il cui valore si è consolidato intorno ai 45$ ad azione, il suo valore complessivo è stimato intorno agli 8 miliardi di dollari.

Reddit è attualmente controllata da Advance Pubblications, la società madre di Condè Nast, proprietaria anche di riviste come il New Yorker, Vouge e Wired.

L'IPO di Reddit

L'IPO di Reddit avvenuta il 21 marzo 2024 è stata un successo ed ha visto il collocamento di tutte le azioni quotate, ad un prezzo superiore all'offerta iniziale.

Per essere più precisi, l'IPO ha visto il collocamento di circa 22 milioni di azioni ad un prezzo compreso tra 31 e 34 dollari, secondo quanto riportato nel prospetto IPO depositato presso la SEC lunedì 18 marzo.

Sulla base di questi dati, la stima iniziale era di un guadagno compreso tra i 684 ed i 748 milioni di dollari.

Oltre alle 22 milioni di azioni collocate da Reddit, gli attuali azionisti della società, hanno liquidato circa 6,7 milioni di azioni, ricavando tra i 207 ed i 227 milioni. Queste azioni, sono state scambiate sul mercato secondario, di conseguenza, non hanno portato alcun beneficio a Reddit.

Il prezzo delle azioni di Reddit, listata tra 31 e 34 dollari, in 20 minuti dall'inizio del collocamento, hanno raggiunto i 56 dollari ad azione e, un ora dopo, introno alle 14, il prezzo delle azioni Reddit era di circa 45 dollari. A termine della prima giornata di negoziazioni, le azioni Reddit valevano circa 50$.

Il motivo del repentino aumento di valore delle azioni di Reddit, che fanno di questa IPO una delle più importanti IPO nel settore dei social media degli ultimi anni, è legato all'enorme richiesta di sottoscrizioni che, secondo quanto riferito, è stata di quattro o cinque volte la disponibilità di azioni. In altri termini, con circa 22 milioni di azioni disponibili, sono arrivate richieste per circa 100 milioni di azioni.

I rischi delle azioni Reddit

Reddit non è una società che fa soldi, da quando è stata fondata nel 2005, la società ha chiuso quasi ogni bilancio annuale in perdita, uno dei motivi è legato al marketing di Reddit, ancorato ad un modello di internet antiquato e poco moderno, inoltre gli utenti di Reddit sono utenti di nicchia, interessati ad ambiti e campi specifici, in altri termini, Reddit, a differenza di Facebook e Twitter che si rivolgono prevalentemente ad un pubblico generalista, si rivolge ad un pubblico di nicchia, si rivolge alle community.

Reddit inoltre, negli ultimi anni, è stata diverse volte oggetto di discussione in termini di moderazione, la piattaforma infatti ha una politica sulla moderazione poco chiara, che permette grandi libertà ai propri utenti, e questo comporta la pubblicazione, di contenuti controversi non censurati. Il nodo moderazione di Reddit è molto importante perché è la causa delle grandi difficoltà riscontrate dalla società nel reperire investitori, ma è anche il punto di forza della piattaforma.

Molti analisti si chiedono quindi come e se l'approccio potrebbe cambiare ora che Reddit è una società pubblica quotata in borsa.

Una politica sulla moderazione troppo restrittiva potrebbe provocare l'allontanamento delle community di nicchia, una riduzione dei contributi volontari degli utenti, che sono alla base della piattaforma.

Ultimo nodo nell'analisi dei rischi legati a Reddit, riguarda le sue entrate. Guadagna principalmente da due canali, l'advertising pubblicitario e gli acquisti in app ed i primi rappresentano il 98% circa delle entrate totali del 2023 secondo quanto riferito da Reddit nella documentazione preliminare alla quotazione in borsa. Gli acquisti in-app rappresentano invece solo il 2% delle entrate.

Si legge nella documentazione che, i guadagni nel 2023 sono aumentati del 21% circa rispetto al 2022. Molti analisti ritengono che, l'aumento dei guadagni, del traffico e degli utenti, registrati da Reddit nel 2023 sia legato al declino di alcune fette di utenza di Twitter e Facebook.

Questa teoria trova in parte conferma nell'analisi anagrafica dell'utenza. Secondo quanto riferito da Reddit l'utenza media di Reddit è in una fascia d'età tra i 18 ed i 35 anni, la stessa fascia d'età per ci si è registrato un calo negli utenti di altre piattaforme social. Uno dei motivi è che Reddit non è semplice da utilizzare.

Sembra quindi che Reddit, in qualche modo, nel 2023, sia riuscita ad intercettare fette di utenti che non trovavano più posto su altri social media.

Secondo gli esperti, Reddit potrebbe non diventare mai redditizia, ed è molto probabile che l'azienda continuerà anche nei prossimi anni, a lavorare in perdita e questo può rappresentare un fattore di disinteresse e sfiducia da parte degli azionisti e investitori.