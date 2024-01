Azioni Netflix, dati positivi nel quarto trimestre, ecco le previsioni per il 2024

Previsioni per il futuro del titolo Netflix al fronte dei dati positivi relativi alle performance dell'ultimo trimestre del 2023.

Nel quarto trimestre 2023 le performance del titolo Netflix sono state estremamente positivi, il titolo ha infatti sfondato la soglia dei 400$ e, a fine gennaio 2024, il titolo ha registrato un picco di crescita straordinario, guadagnando oltre 50 dollari ad azione tra il 23 ed il 24 gennaio.

Cerchiamo di capire cosa è successo e quali sono le previsioni degli esperti per il titolo Netflix per il 2024.

Netflix vola in Borsa

Martedì 23 gennaio 2024 sono state pubblicati i dati trimestrali di Netflix, relativi al quarto ed ultimo trimestre del 2023, questi dati hanno evidenziato le performance estremamente positive dell'azienda nel 2023, anno in cui si è registrato un incremento significativo dei nuovi abbonamenti, superiore al 70% rispetto all'anno precedente e nel complesso, gli abbonati totali sono aumentati del 12% su base annua.

L'aumento degli abbonati e dei ricavi, saliti anche questi del 12% hanno portato ad un forte aumento della domanda di Azioni Netflix, azioni che, dopo la pubblicazione delle trimestrali, hanno guadagnato il 12,6% circa, passando da 484,02$ azione di martedì 23 gennaio a 545,88$ ad azione di mercoledì 24 gennaio.

Dati trimestrali di Netflix

Secondo quanto riportato da Netflix, nel quarto trimestre 2023 si è registrato un incremento significativo di nuovi abbonati, per un totale di 13,1 milioni di nuovi abbonati, circa il 70% in più rispetto all'anno precedente, un risultato nettamente superiore rispetto alle attese degli esperti.

I risultati, in termini di nuovi abbonamenti, del quarto trimestre 2023, lo rendono il trimestre migliore dell'ultimo biennio, la piattaforma di streaming infatti, non registrava un così elevato numero di sottoscrizione a abbonamenti fin dai tempi della pandemia. Il titolo Netflix infatti, non registrava un valore superiore ai 500$ ad azione dall'estate 2020.

Secondo quanto riferito da Netflix, a monte del successo dell'ultimo trimestre vi sarebbe la strategie vincente della stretta sulla condivisione delle password attivata dalla compagnia e che, visti i risultati, potrebbe essere adottata anche da altre piattaforme di streaming come Disney+ e Amazon Prime video.

Nel complesso, Netflix ha registrato un totale di 260,38 milioni di abbonati nel 2023, in aumento del 12% rispetto all'anno precedente. In aumento anche i ricavi, per 8,83 miliardi di dollari, circa il 12% rispetto all'anno precedente.

Questi dati hanno contribuito ad aumentare l'utile operativo di oltre un miliardo rispetto all'anno precedente, i dati mostrano infatti che, l'utile operativo è passato da 500 milioni ad 1,5 miliardi.

Unico dato sotto le attese riguarda l'utile par azione, erano attesi 2,22 dollari ad azione, ma i risultati effettivi hanno registrato 2,11 dollari ad azione.

Previsioni per il futuro

I dati positivi del quarto trimestre del 2023 per gli esperti potrebbero trovare conferma anche nel primo trimestre del 2024, con la stagione invernale che dà ulteriore forza alla piattaforma e favorisce nuove sottoscrizioni.

Il trend del titolo è in rialzo, e per gli esperti il target price atteso potrebbe essere non inferiore ai 580$ ad azione, vi sono quindi prospettive e attese di ulteriori rialzi, probabilmente più graduali, nei prossimi giorni o settimane.