|.Elenco degli emittenti assoggettati agli obblighi di diffusione di informazioni periodiche (art. 114 del d.lgs. 58/1998)|. |_. |

|Elenco emittenti sottoposti ad obblighi di informativa mensile| |Richiesta del|

|1|ALGOWATT S.p.A.|12/06/18|

|2|A.S. ROMA S.p.A.|21/09/2020|

|3|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.|22/04/2021|

|4|BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.|27/10/2011|

|5|BIANCAMANO S.p.A.|12/07/13|

|6|BIOERA S.p.A.|08/05/20|

|7|CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.p.A.|08/11/16|

|8|CLASS EDITORI S.p.A.|06/11/20|

|9|EEMS ITALIA S.p.A.|13/09/2012|

|10|EPRICE SPA|26/06/2020|

|11|FIDIA S.p.A.|06/11/20|

|12|FULLSIX S.p.A.|10/10/19|

|13|GEQUITY S.p.A. (ex INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A.)|17/03/2010|

|14|ITWAY SPA|05/07/18|

|15|NETWEEK S.p.A. (ex DMAIL GROUP S.p.A.)|27/06/2012|

|16|OLIDATA S.p.A.|22/04/2010|

|17|RISANAMENTO S.p.A.|23/06/2017|

|18|SOFTLAB S.p.A. (ex ACOTEL GROUP S.p.A.)|08/11/16|

|19|TISCALI S.p.A.|14/07/2009|

|20|MET EXTRA S.p.A. (ex TITANMET S.p.A. - ex SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A. - ex YORKVILLE BHN S.p.A.)|27/10/2011|

|21|TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.|10/12/18|

|22|ZUCCHI S.P.A.|16/06/2010|

|Elenco emittenti sottoposti ad obblighi di informativa supplementare con cadenza trimestrale| |Richiesta del|

|1|AEDES S.p.A.|08/10/15|

|2|AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.|02/04/20|

|3|BANCA CARIGE SPA|15/03/2017|

|4|BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.|27/04/2017|

|5|BASTOGI S.p.A.|12/07/13|

|6|BEGHELLI S.p.A.|13/02/2015|

|7|BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A.|01/08/19|

|8|EUKEDOS SPA (ex ARKIMEDICA S.p.A.)|17/07/2014|

|9|GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.|06/08/18|

|10|IL SOLE 24 ORE S.p.A.|19/12/2019|

|11|LVENTURE GROUP S.p.A. (ex LE BUONE SOCIETA' S.p.A.)|12/07/13|

|12|PININFARINA SPA|05/03/21|

|13|PLC S.p.A. (ex INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A.)|06/08/18|

|14|SERI INDUSTRIAL S.p.A. (ex K.R.ENERGY S.p.A.)|28/07/2021|

