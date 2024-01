Bitcoin supera i 47.000 dollari alimentato dalle speranze dell’ETF

Il Bitcoin ha raggiunto un traguardo importante superando la soglia dei 47.000 dollari tra le crescenti speranze e l’ottimismo che permea il mercato delle criptovalute. L'impennata dei prezzi è stata alimentata da aspettative sempre più forti legate all'approvazione degli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Oltre al rialzo del Bitcoin, anche le cosiddette altcoin hanno registrato una ripresa e si trovano ancora in territorio positivo al momento della stampa. Tutto ciò si è ovviamente riflesso nel valore totale del mercato globale delle criptovalute, che ha registrato un aumento del 7% nelle ultime 24 ore, raggiungendo l’impressionante cifra di 1,72 mila miliardi di dollari.

La spinta al rialzo dei prezzi del Bitcoin è stata alimentata dalle aspettative relative all'approvazione degli ETF spot su Bitcoin da parte della SEC degli Stati Uniti. L'asset manager Valkyrie ha presentato domande emendate alla SEC, cercando l'autorizzazione per lanciare il suo ETF spot su Bitcoin. A seguito di questa mossa, altri candidati agli ETF, tra cui WisdomTree, VanEck, Fidelity e BlackRock, hanno seguito l'esempio, indicando un crescente interesse istituzionale in questo settore emergente.

In attesa dell'approvazione, la società di gestione patrimoniale VanEck ha investito circa 72,5 milioni di dollari nel suo ETF spot su Bitcoin. Questo investimento rappresenta un voto di fiducia nelle aspettative di approvazione da parte della SEC e ha contribuito ad alimentare ulteriormente il rialzo del prezzo del Bitcoin.

La SEC ha recentemente fornito commenti aggiuntivi sulle richieste pendenti dei candidati agli ETF, scatenando un dibattito nell'industria delle criptovalute. Se da un lato alcuni vedono questi commenti come un segnale di "ritardo", altri, come Perianne Boring, la presidente e fondatrice della Chamber of Digital Commerce, sono cauti nell'interpretazione di tali segnali. James Seyffart, invece, analista di Bloomberg, dissente da questa visione alimentando la diversità di opinioni nel settore.

Oltre a tirarsi dietro tutto il mercato delle criptovalute e le altcoin già disponibili, l’aumento del prezzo del Bitcoin ha scatenato ulteriore entusiasmo per un progetto ancora in fase di lancio, che però si sta avvicinando di gran carriera alla fine della sua prevendita. Stiamo parlando di Bitcoin Minetrix.

Che cos’è Bitcoin Minetrix?

Bitcoin Minetrix rappresenta un ambizioso progetto che mira a introdurre nuove possibilità nel settore del mining di Bitcoin, un'attività che solitamente è riservata a grandi pool con consistenti risorse finanziarie. La sua principale finalità consiste nell'aprire le porte del mining di Bitcoin agli investitori comuni, permettendo loro di guadagnare in modo chiaro e semplice.

Al cuore di Bitcoin Minetrix c'è un meccanismo denominato "stake-to-mine". Questo approccio innovativo consente agli utenti di acquistare e mettere in "stake" i token $BTCMTX nei loro portafogli. In cambio, ottengono crediti di mining che possono essere utilizzati per ottenere tempo di mining o una parte dei ricavi generati dalle operazioni di cloud mining della piattaforma. Questo processo elimina le barriere tradizionali legate a investimenti di capitale elevato e competenze tecniche avanzate, aprendo la strada per una partecipazione più ampia al mondo del mining di Bitcoin.

La prevendita di Bitcoin Minetrix ha riscosso un successo notevole, avendo superato i 7,8 milioni di dollari e l'obiettivo sempre più vicino di raggiungere gli 8 milioni di dollari.

Ciò che rende Bitcoin Minetrix unico è il suo impegno nel voler democratizzare il settore del mining di Bitcoin. Tradizionalmente, il mining è stato riservato a grandi attori con risorse finanziarie sostanziali, ma Bitcoin Minetrix cambia questa dinamica, aprendo le porte a investitori di tutte le dimensioni. Il modello innovativo di crediti di mining fornisce un accesso semplificato alle ricompense derivanti dal mining di Bitcoin, permettendo agli utenti di guadagnare sia tramite il cloud mining che tramite "staking".

Il prossimo passo cruciale per Bitcoin Minetrix è la quotazione su importanti exchange di criptovalute, che avverrà subito dopo il raggiungimento dell'obiettivo di finanziamento. Ciò consentirà a investitori provenienti da tutto il mondo di accedere al token $BTCMTX e potrebbe portare a un aumento del suo attuale prezzo di 0,0127 dollari.

L'entusiasmo per Bitcoin Minetrix è stato ulteriormente alimentato da esperti del settore e analisti come Zach Humphries e Michael Wrubel, che hanno elogiato l'approccio innovativo della piattaforma. La loro previsione di un potenziale boom del suo valore entro il prossimo halving del Bitcoin, previsto per l’aprile di quest’anno, ha ulteriormente attirato l'attenzione degli investitori.

VAI SU BITCOIN MINETRIX