Elon Musk afferma che X lancerà i servizi di pagamento entro la metà del 2024

Elon Musk, il visionario imprenditore proprietario di X, Boring Company e Tesla, tra gli altri, ha annunciato piani ambiziosi per il futuro della piattaforma nota precedentemente come Twitter. Il magnate degli affari ha dichiarato che prevede di lanciare i servizi di pagamento entro la metà del 2024, aprendo nuove opportunità per gli utenti di X.

Elon Musk anticipa il futuro di X

Nel corso di una conversazione con Cathie Wood di ARK Invest avvenuta lo scorso 21 dicembre, Elon Musk ha condiviso la sua prospettiva sul futuro di X. Il magnate ha dichiarato che mira a introdurre servizi di pagamento all'interno della piattaforma di social media già a metà del prossimo anno.

"Mi aspetto che i servizi di pagamento saranno completamente lanciati entro la metà dell'anno prossimo," ha dichiarato Musk durante lo spazio ospitato su X.

Ostacoli burocratici ritardano il processo

Nonostante l'entusiasmo di Musk per il lancio anticipato dei servizi di pagamento, ha anche rivelato di essere stato rallentato da processi burocratici. Il processo per ottenere le necessarie licenze di trasmissione di denaro è stato più lungo del previsto, e Musk ha attribuito il ritardo a queste procedure.

"Purtroppo, siamo un po' in ritardo nel presentare tutti i documenti necessari", ha affermato Musk. Ha inoltre spiegato di non essere a conoscenza di ostacoli significativi che potrebbero impedire l'approvazione delle licenze, ma ha ammesso che il processo è stato più lungo del previsto.

L’integrazione delle criptovalute resta incerta

Nel frattempo, c'è incertezza riguardo all'integrazione delle criptovalute nei servizi di pagamento di X. Molti appassionati speravano che Musk avrebbe incluso le sue criptovalute preferite, come Dogecoin e Bitcoin, nel sistema di pagamenti di X. Tuttavia, Musk non ha mai confermato questa possibilità e sembra essersi allontanato dall'entusiasmo legato alle criptovalute.

Nonostante la sua scarsa attenzione alle criptovalute, Musk ha condiviso alcune riflessioni sul denaro e sugli asset digitali. Ha descritto il denaro e le criptovalute come un "database per l'allocazione delle risorse" e ha affermato che la valuta fiat è accettabile fintanto che non viene manipolata dagli attori statali.

Inoltre, il suo voler “aprirsi” alle criptovalute non è certo un mistero, dato che aveva prima dato (e poi tolto per questioni ambientali) la possibilità di acquistare le sue Tesla tramite BTC. E non dimentichiamo che la stessa Tesla possiede ancora Bitcoin…

I Bitcoin di Tesla: ancora nessuna intenzione di vendere

Tesla continua a mantenere salde le sue riserve di Bitcoin, dimostrando il suo interesse di non vendere la più grande criptovaluta al mondo per market cap.

Nei risultati del terzo trimestre del 2023, pubblicati il 18 ottobre scorso, emerge che l'azienda ha conservato i suoi 184 milioni di dollari in Bitcoin, parte dei 1,5 miliardi di dollari acquisiti nel marzo del 2021. Questo segna il quinto trimestre consecutivo in cui Tesla non ha apportato modifiche alle sue considerevoli holdings di criptovalute, nonostante il significativo sell-off del 2022.

Allo stesso tempo, Tesla ha aumentato gli investimenti nell'intelligenza artificiale (IA), raddoppiando la sua capacità di calcolo per accelerare lo sviluppo dell'IA. Questo spostamento strategico è evidente nel potenziamento di progetti chiave come il robot umanoide Optimus, ora basato sull'IA anziché sul software codificato. Nonostante il successo in questo ambito, Tesla ha registrato entrate e profitti inferiori alle aspettative di Wall Street, influenzando il valore delle sue azioni. In un contesto di incertezza economica, la decisione di Tesla di mantenere i suoi Bitcoin indica una fiducia duratura nella criptovaluta come riserva di valore.

Conclusioni: un futuro di innovazioni per X

Nonostante i ritardi burocratici, Elon Musk rimane fiducioso riguardo al futuro di X e dei suoi servizi di pagamento. Se da un lato gli appassionati di criptovalute potrebbero essere delusi dall'assenza di conferme sull'integrazione delle criptovalute, l'annuncio di Musk offre una prospettiva intrigante per gli utenti di X.

Grazie alla promessa di rivoluzionare i servizi di pagamento all'interno di una delle piattaforme social più grandi del mondo, Elon Musk continua a dimostrare il suo impegno verso l'innovazione e la creazione di esperienze uniche per gli utenti di X. Resta da vedere come si evolveranno i piani e come X si distinguerà nel panorama sempre più competitivo dei social media.