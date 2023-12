NFPrompt (NFP), quotato su Binance Launchpool, aumenta subito del 6.000%

Il mondo delle criptovalute continua a evolversi ad una velocità impressionante, portando con sé nuovi progetti e nuove opportunità di guadagno per gli investitori. Un recente sviluppo degno di nota è il listing di NFPrompt (NFP) sull'exchange di Binance, una delle piattaforme di trading più grandi e popolari al mondo. In breve tempo il valore è schizzato del 6.000% fino a raggiungere 1,8 dollari.

Questo evento ha attirato l'attenzione degli investitori e degli appassionati di criptovalute, aprendo le porte a una serie di nuove possibilità per la piattaforma NFPrompt e per la comunità che la sostiene. Diamo un’occhiata più da vicino a questo nuovo aggiornamento e scopriamo se in futuro, altre criptovalute potrebbero beneficiare dello stesso trattamento.

Il launchpool di Binance

Prima di approfondire nel dettaglio e scoprire che cos’è NFPrompt, è importante comprendere il contesto in cui è avvenuto il suo listing. Binance Launchpool è una sezione speciale dedicata al lancio di nuovi token dopo un periodo di farming.

In questa sezione, i token possono essere sottoposti a "farming" dagli utenti che bloccano i loro fondi in appositi pool. NFPrompt (NFP) è diventato il 41° progetto ad essere presentato su Binance Launchpool, sottolineando l'interesse e la fiducia della piattaforma nell'ecosistema NFP.

Cos'è NFPrompt (NFP)?

NFPrompt è una piattaforma di User Generated Content (UGC) basata su intelligenza artificiale, progettata per i creatori Web3. La sua peculiarità risiede nella possibilità di generare arte AI utilizzando prompt e di coniarla come token non fungibile (NFT).

L'obiettivo principale di NFPrompt è consentire agli utenti di monetizzare le proprie creazioni basate sull'intelligenza artificiale, offrendo loro la possibilità di ottenere la proprietà verificabile delle opere attraverso la tecnologia blockchain.

Come guadagnare token NFP su Binance Launchpool?

Il listing di NFPrompt su Binance è stato anticipato da un periodo di farming, durante il quale gli utenti hanno potuto bloccare i loro BNB, FDUSD e TUSD in pool dedicati per ottenere i token NFP.

Questo meccanismo ha offerto ai partecipanti la possibilità di contribuire all'ecosistema NFP e di guadagnare ricompense in modo proporzionale al loro coinvolgimento. L'introduzione del "Fair Mode" ha ulteriormente accentuato l'impegno di Binance verso una distribuzione più equa dei token NFP all'interno della community.

Quale altra criptovaluta potrebbe essere quotata su Binance?

Grazie al sostenuto interesse intorno al progetto Wall Street Memes (WSM) e la sua recente visibilità, potrebbe essere un competitor interessante per il prossimo listing su Binance.

La comunità crypto è attenta a progetti dinamici e coinvolgenti, e il successo di WSM nel mantenere l'interesse online potrebbe aprirgli la strada per una quotazione su una delle principali piattaforme di trading.

Wall Street Memes (WSM): qual è la situazione?

Il progetto Wall Street Memes (WSM) ha attirato l'attenzione per le sue interessanti dinamiche. Pur perdendo slancio sul mercato, il progetto ha mantenuto un notevole interesse online, evidenziato da punteggi elevati su Google Trends. Questo fenomeno ha suscitato curiosità nella community e tra gli investitori, portando ad una maggiore visibilità del progetto.

Ulteriori dettagli sul progetto WSM

Wall Street Memes (WSM) si presenta come un progetto crypto che riflette il movimento degli investitori al dettaglio con il motto “Greed is Good” (L'avidità è un bene). Con una community di oltre 1 milione di utenti, il token opera come una meme coin basata sullo standard ERC-20. Il progetto ha implementato un casinò in cui i titolari dei suoi token nativi possono utilizzare le proprie criptovalute per svolgere varie attività, ampliando così le possibilità di coinvolgimento della community.

La recente impennata del token WSM durante dicembre ha attirato l'attenzione degli appassionati di criptovalute, con un aumento significativo del volume di ricerca su Google. Questo accresciuto interesse potrebbe segnalare una nuova fase di attenzione verso il progetto e le sue potenzialità future.

Conclusioni

Il listing di NFPrompt (NFP) su Binance rappresenta un passo significativo per la piattaforma e la sua community. Offre agli investitori l'opportunità di partecipare a un progetto all'avanguardia nel settore Web3, dove l'intelligenza artificiale incontra il mondo delle criptovalute.

Nel frattempo, il progetto Wall Street Memes (WSM) continua a intrigare gli osservatori del mercato, dimostrando che anche in periodi di correzione del mercato, alcuni progetti possono mantenere un forte interesse e visibilità online.

Guardando al futuro, il listing di NFPrompt su Binance potrebbe aprire la strada ad ulteriori progetti innovativi nel mondo delle criptovalute, consentendo loro di ottenere una maggiore adozione e visibilità all'interno della vasta comunità degli investitori digitali.