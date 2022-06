Il caldo eccessivo e la mancanza di aria possono causare danni all'animale, per questo chi lo lascia in auto - anche per pochi minuti - può incorrere in una multa salata.

Forse al cane piace andare a farsi un giretto in auto o forse è il suo proprietario che ama averlo con sé in ogni momento della giornata. Qualunque sia la ragione per cui il nostro amico a quattro zampe ci accompagna anche in macchina, succede spesso che poi, al momento in cui dobbiamo scendere per una commissione, ci tocca lasciarlo a bordo. Ma siamo consapevoli di quanto sia rischioso lasciare un animale da solo a bordo di un veicolo in sosta? Innanzitutto, ci sono i rischi legati ai guai che potrebbe combinare mentre ci aspetta e si annoia. Non parliamo poi del fatto che, soprattutto se abbiamo parcheggiato in pieno sole, pur lasciando aperto di pochi centimetri il finestrino, il mezzo diventerà rovente.

Le sorprese sgradite, anche se tutto quanto detto sopra sia andato per il meglio, potrebbero essere di tipo economico. È consolidata la regola secondo cui un comportamento di questo tipo sia un reato che viene punito, eventualmente anche con il carcere, ma quasi sempre con una multa piuttosto pesante. Potrebbe, poi capitare che qualche passante, sentendo l’animale abbaiare, decida di sfondare il finestrino per salvarlo. In quel caso, saranno a nostro carico anche le spese del carrozziere.

Come vanno tenuti i cani in macchina, sia durante la marcia che la sosta

Portare un cane in machina è del tutto legittimo, ma per poterlo fare senza rischiare di ricevere una multa è necessario seguire alcune regole, sia che ci troviamo in movimento che in un momento di sosta. L’articolo 169 del Codice della Strada stabilisce che:

“In tutti i veicoli il guidatore deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie alla guida. È consentito il trasporto di animali domestici, purché siano trattenuti da una gabbia o nel vano posteriore al posto di guida separati da una rete.”

In sostanza chi si trova alla guida deve avere non solo lo spazio sufficiente ad eseguire tutte le manovre, ma non deve neppure avere ostacoli e animali che possano interferire con quelle manovre. Pensiamo al cucciolo che salta da un sedile all’altro, o cerca di farsi prendere in braccio per avere delle coccole.

Per evitare problemi di questo tipo lo si deve custodire in un apposito contenitore, oppure isolarlo all’interno dell’abitacolo. Chi non lo facesse e fosse fermato in auto con l’animale in libertà dovrà pagare una multa compresa tra gli 87 e i 314 euro. Sarà inoltre decurtato al guidatore un punto dalla patente.

Se invece siamo fermi, in un parcheggio, probabilmente l’animale potrà essere lasciato temporaneamente libero di circolare. In quel caso, se non stiamo eseguendo nessuna manovra non ci sono le ragioni che impongono una particolare cautela. Ma attenzione, questo caso non è lo stesso in cui siamo fermi a uno stop o a un semaforo, perché dovremo riprendere la marcia appena sarà il nostro turno, senza avere il tempo di metterlo sotto custodia. Ma anche se siamo col motore spento, dovremo quantomeno avere a portata di mano trasportino, o divisorio, nel caso contrario saremo fuori legge.

Cane da solo nell’auto in sosta: quando è maltrattamento

Nel nostro ordinamento non esiste una norma specifica riferita al caso di chi lasci il proprio cane da solo su una macchina in sosta. Esiste però il reato di maltrattamento di animali, che è punito anche con una certa severità. L’articolo numero 544 ter del Codice Penale stabilisce che:

“Chiunque senza motivo o per crudeltà provoca una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie, comportamenti, fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche fisiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa da 5.000 a 30.000 euro.”

La crudeltà o la volontà di fare del male non costituisce un elemento indispensabile, per il reato, è sufficiente che l’atto che danneggia sia fatto senza motivo valido. I motivi scusanti sono quelli previsti per legge e che in genere sono legati all’uso a scopo alimentare di alcune specie.

Il secondo elemento da esaminare sono le lesioni, che vengono intese in modo piuttosto ampio, perché richiedono che ci sia una diminuzione della sua integrità fisica. Non serve però che si sia innescato un evento patologico o una malattia sia fisica che psicologica.

Per andare a un esempio concreto: se noi lasciamo il nostro amico a quattro zampe da solo in auto, sia che si tratti di un’estate torrida, sia di un inverno gelido, e per un periodo di tempo lungo, gli stiamo infliggendo una sofferenza ingiusta e senza motivo, che c’è anche nel caso non riporti dei danni di tipo fisico. Danni di quel tipo possono costituire un fatto da valutare per infliggere il massimo della sanzione consentita. Nel caso, poi l’animale dovesse perire la pena che ci sarà inflitta sarà aumentata della metà.

Cane da solo in auto, quando non è reato

Chiarito che lasciare il cane in un posto come una machina, che per quanto possa piacergli, non è il suo ambiente naturale, ci sottopone al rischio di essere accusati di un reato e di ricevere una multa se non essere incarcerati, vediamo se ci sono dei casi in cui possiamo essere scusati ed eventualmente essere accusati di essere dei padroni poco attenti, ma non dei criminali.

In effetti le situazioni possono essere molto diverse tra loro. Un conto è lasciare l’animale per ore sotto il sole d’agosto, un altro è scendere per pochi minuti per comprare le sigarette, lasciandogli il finestrino aperto e parcheggiando all’ombra. Spesso la differenza è proprio quella: il tempo e le condizioni in cui è lasciato l’animale.

Certamente non sarà mai scusabile chi pur scendendo per poco sigilli la vettura, senza lasciare passare nemmeno un filo d’aria. Altra carta da giocare a nostro favore è quella di avergli messo a disposizione l’acqua e magari un giochino che gli faccia compagnia. Ognuno di noi, poi conosce il proprio amico e sa se accetta di buon grado di rimanere per poco tempo da solo, o se appena ci allontaniamo inizia a piangere e a tentare di evadere.

Cane da solo in macchina: quando è abbandono di animale

Ma la giurisprudenza è andata oltre e con la sentenza numero 36713 del 2021 la Corte di Cassazione ha deciso che:

“Pur non potendo considerare l’abitacolo di un’auto come un ambiente insalubre e quindi del tutto inadatto ad ospitare un animale, si tratta pur sempre di qualcosa di dimensioni anguste e del tutto diverso dall’habitat a cui sono abituati, ragione per cui si può dire che si tratta di una forma di detenzione atta a provocare gravi sofferenze.”

Altro reato di cui potremmo essere accusati è quello di abbandono di animale, che non si integra necessariamente nel modo classico di lasciare il cucciolo sul ciglio dell’autostrada all’inizio dell’estate. Si tratta di un comportamento che viene punito nei confronti dei soli animali domestici, che hanno sviluppato una certa dipendenza dagli umani, e che se lasciati da soli non solo non se la possono cavare, ma ne soffrono anche a livello psicologico. Questo reato è alternativo al precedente, e potrebbe verificarsi nel caso in cui l’animale pur non denunciando una sofferenza sia stato comunque lasciato a lungo da solo, anche se con l’acqua e all’ombra ma con scarsa possibilità di movimento.

La corte di Cassazione con la sentenza numero 21744 del 2005 ha stabilito il caso di tre cani trasportati nel bagagliaio di un’auto non comunicante dell’abitacolo che potesse integrare l’articolo 727 del Codice Penale che punisce chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudine con la cattività con l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena è sottoposto chi li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.”

Cosa posso fare se vedo un cane da solo in un’auto

In casi di questo tipo, prima è il caso di prendersi un attimo per studiare la situazione, che non costituisce necessariamente un caso di maltrattamento dell’animale. Se vediamo che la macchina è in sosta già un buon periodo di tempo, è chiusa, magari parcheggiata al sole, e sbirciando dentro notiamo che il cucciolo non ha acqua a disposizione, sarebbe il caso di vedere se riusciamo ad individuare il proprietario.

Se non lo vediamo, o comunque non sappiamo chi possa essere la mossa da fare è quella di avvisare i vigili urbani o la polizia locale, che provvederanno dapprima a liberare l’animale e in secondo luogo ad individuare il proprietario e a stendere un verbale. Di seguito probabilmente si troverà a pagare una multa piuttosto salata.

Posso rompere il finestrino dell’auto per liberarlo?

E se il cane sotto il sole d’agosto ci sembra se non agonizzante, quantomeno bisognoso di soccorso, che cosa possiamo fare? In questo caso, il primo istinto, cioè quello di prendere qualcosa e di sfondare il finestrino, per lasciare passare aria e far uscire l’animale o quantomeno dargli un po’ di acque potrebbe essere valutato anche dalla legge come una scelta ragionevole.

Ce lo dice l’articolo numero 54 del Codice Penale, che considera come scusabili e non sanzionabili comportamenti altrimenti punibili, nel caso siano stati messi in atto in stato di necessità. Si intende con questa locazione la situazione in cui si compiono degli atti con lo scopo di salvare sé o altri da un pericolo grave alla persona.

Il mezzo usato deve essere l’unico ragionevole in quel momento e deve essere proporzionato al danno che si intende evitare. Sempre con le dovute cautele, perché col nostro gesto potremmo ottenere l’effetto di spaventare ulteriormente l’animale, se non di ferirlo con i vetri, e sempre che non ci sia modo di ottenere in tempi rapidi l’intervento di un vigile, potremo quindi salvare da soli l’animale, con una discreta certezza di non essere costretti aa pagare i danni alla machina.