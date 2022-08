Prima o poi, capita a tutti - o quasi - prendere una multa stradale. In molti casi, si tratta di poche decine di euro, ma in molti altri l’importo diventa più ingente. In un caso o nell’altro, però, non bisogna dimenticare di pagarle perché, con il tempo, diventeranno cartelle esattoriali.

Ebbene sì, il rischio di incorrere in richiami da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ci sono eccome, quando si ignora una multa. Ma le conseguenze, come vedremo, non sono solo di tipo economico. Spesso, non pagare una multa e ignorare anche la notifica della cartella può comportare conseguenze abbastanza scomode.

Nel testo andremo a spiegare quando una multa diventa cartella esattoriale, a cosa sono dovute le maggiorazioni inserite e quali sono le ulteriori conseguenze se non si paga neppure la cartella esattoriale.

Dopo quanto tempo una multa non pagata diventa cartella esattoriale

Quando si prende una multa stradale, a volte, capita di dimenticarsi di pagarla oppure, se l’importo è troppo alto, non si hanno subito disponibilità economiche.

Una dimenticanza eccessiva, però, può portare ad incorrere in alcune spiacevoli conseguenze.

Soffermiamoci, un attimo, sulle multe stradali. Come ben si sa, le multe stradali si prendono quando non si rispetta il codice della strada, si commettono infrazioni, si parcheggia in divieto di sosta e così via. I casi, insomma, sono tanti. A seconda dell’infrazione commessa, l’importo della sanzione varia: da poche decine di euro a cifre sostanziose.

Le multe stradali vengono notificate ai trasgressori entro novanta giorni da quando è stata commessa l’infrazione. Il trasgressore ha sessanta giorni di tempo per pagarla. Se ritiene che la multa non gli sia dovuta, può fare ricorso entro trenta giorni al giudice di pace oppure entro sessanta giorni al prefetto.

Se non fa ricorso, la multa diventa definitiva e deve essere pagata. Cosa succede se non viene pagata? Il Comune la iscrive a ruolo e, quindi, delega l’Agenzia delle Entrate Riscossione di procedere a recuperare il debito. In che modo? Attraverso la notifica della cartella esattoriale che arriva entro due anni. E se non viene rispettato questo termine? Qualora la cartella non venga notificata entro due anni dall’iscrizione a ruolo, né la multa né la cartella devono essere pagate.

Multa stradale non pagata? Ecco cosa accade dopo la notifica della cartella esattoriale

Continuiamo a spiegare il percorso che segue una multa non pagata. Cosa accade dopo la notifica della cartella esattoriale? Intanto, è bene sapere che con la notifica della cartella esattoriale, all’automobilista che ha commesso l’infrazione verrà richiesto il pagamento della multa con aggiunte le sanzioni e i relativi interessi e le spese di notifica. Questi ultimi vengono calcolati del 10% per ogni sei mesi di ritardo nel pagamento della sanzione.

La multa, in questo caso, verrà richiesta in misura piena. Ricordiamo che quella indicata nel verbale era ridotta. Per quale motivo? Se si paga la multa stradale entro cinque giorni, si può beneficiare di uno sconto del 30% sull’importo del verbale. Chi, invece, paga entro sessanta giorni deve solo l’importo indicato sul verbale. Pertanto, è sempre consigliabile pagarla subito: prima si paga, meno si paga.

Ma torniamo alla cartella. Abbiamo posto questa domanda: cosa avviene dopo la notifica? L’esattore, il più delle volte, chiede il fermo amministrativo dell’automobile, chiamato anche con il nome di “ganasce fiscali”.

Cosa accade in questo caso? Come è facilmente intuibile, con il fermo l’automobile non può circolare. Se dovesse circolare, l’automobilista rischia sanzioni amministrative oltre che la confisca del mezzo.

Quanto tempo durano le ganasce fiscali? Il fermo dura finché la cartella non viene pagata. Come si può notare, le conseguenze risultano essere abbastanza scomode. Non parliamo solo dal punto di vista delle sanzioni amministrative. Infatti, l’agente della riscossione può procedere anche al fermo auto e l’automobilista rimarrebbe impossibilitato a utilizzarlo. In ogni caso, anche dopo aver pagato la cartella esattoriale, in caso di fermo auto, l'iter per l'automobilista non finisce qua. Per avere lo sblocco totale del veicolo, deve incaricare un'agenzia automobilistica ed effettuare dei versamenti.

Anche l’agente di riscossione, da parte sua, deve rispettare le scadenze previste dalla legge. Le cartelle esattoriali cadono in prescrizione dopo cinque anni.

Oltre al fermo auto, anche se non frequentemente, l’esattore potrebbe anche richiedere il pignoramento del conto corrente o, addirittura, di parte dello stipendio dell’automobilista in difetto. Non sono previste, però, sanzioni penali.

Quando si può pagare la cartella esattoriale? La cartella esattoriale si può pagare in qualsiasi momento, andando così a regolarizzare la propria posizione e annullare le misure messe in atto.

Sottolineiamo, infine, che si può richiedere anche il pagamento in più rate.