Quanto tempo si può stare senza pagare il canone d'affitto prima di essere sfrattati

In presenza di inquilini morosi, il locatore ha la possibilità di far valere i propri diritti, rivolgendosi ad un avvocato. Se l'inquilino non paga per un periodo di tempo prolungato, rischia lo sfratto. Quando accade? Vediamo cosa dice la legge.

Quando si concede in locazione un immobile, uno dei rischi principali che corre il proprietario di casa è quello di imbattersi in un inquilino moroso che non paga il canone di affitto.

Il locatore, dalla sua parte, ha la possibilità di far valere i propri diritti, rivolgendosi ad un avvocato. Ma quando non si riesce ad arrivare ad un accordo, può procedere con lo sfratto dell’inquilino moroso, sempre che il giudice lo approvi.

Nel testo, andremo a vedere cosa si intende per inquilino moroso, spiegando quanto tempo si può stare senza pagare l’affitto e quali sono tutte le opzioni del proprietario di casa per risolvere il problema, in base alle singole situazioni.

Quanto si può stare senza pagare l’affitto

Il proprietario di una casa data in affitto può far valere i propri diritti, in caso di inquilino moroso. La prima cosa da fare è sicuramente sapere quando è possibile farlo.

Si può far riferimento alla Legge n. 392/1978. Si tratta della normativa che disciplina la morosità.

L’inquilino è considerato moroso nel momento in cui non paga il canone di affitto pattuito al locatore entro 20 giorni dalla data di scadenza prevista dal contratto. Quindi, il locatario può stare senza pagare l’affitto per un massimo di 20 giorni, prima di essere considerato moroso.

Quando il proprietario di casa si trova in una situazione di questo tipo, può già da subito far valere i propri diritti. Ovviamente, non può farsi giustizia da solo, ma deve agire sempre e solo per legge. Ciò significa che non può riversarsi contro l’inquilino, per esempio, staccandogli le utenze.

Cosa fare? Prima di procedere per legge, per esempio, potrebbe aprire un dialogo con l’inquilino, invitandolo ad adempiere ai propri obblighi tramite l’invio di una lettera raccomandata di diffida e, solo dopo, procedendo con un’intimidazione di sfratto.

La lettera può essere redatta in piena autonomia oppure tramite il proprio avvocato di fiducia.

Quanti mesi possono essere non pagati per chiedere lo sfratto

Se l’inquilino continua a non pagare l’affitto anche dopo aver ricevuto la lettera di diffida, allora il proprietario dell’immobile ha diritto di richiedere lo sfratto per morosità e recuperare il canone di locazione spettante.

Il periodo di tempo in seguito al quale si può ricorrere a tale procedura, varia in base alla Legge Equo Canone. Può essere, quindi, di un solo mese.

La procedura di sfratto, in linea di massima, prevede l’invio di una comunicazione di preavviso da parte del locatore al conduttore. Seguono, poi, la notifica dell’atto di citazione, l’udienza in tribunale e, eventualmente, anche la sentenza di sfratto, se approvata dal giudice.

Lo sfratto per morosità è una situazione poco piacevole non solo per l’inquilino, ma anche per lo stesso proprietario di casa, in quanto si tratta di un procedimento molto lungo e spigoloso.

Quanti mesi non pagati servono per chiedere lo sfratto? Il numero di mensilità non pagate può variare in base ai dettagli della situazione specifica. Per esempio, le condizioni dello stesso contratto possono determinare le mensilità necessarie per lo sfratto.

In linea generale, però, lo sfratto per morosità può essere richiesto se il conduttore non paga l’affitto per un periodo di tempo che, di solito, varia da un minimo 1-2 mesi ad un massimo di 6 mesi. Solo in alcune specifiche situazioni, si può richiedere lo sfratto immediato, anche in presenza di 1 solo mese di affitto non pagato. In tutti gli altri casi, è necessario attendere un periodo molto più lungo.

Come fare a recuperare i crediti dall’inquilino moroso

Quando il giudice emette l’ordinanza di sfratto, al contempo, emette anche un’ingiunzione di pagamento nei confronti del locatario. In questo modo, il proprietario di casa ha la possibilità di recuperare i canoni di locazione spettanti. In caso di inadempimento da parte dell’inquilino moroso, si può procedere anche con il pignoramento dei suoi beni.

Cosa fare se l'inquilino è nullatenente? Si tratta di una situazione che può verificarsi anche con frequenza. In circostanze simili, non resta che ricorrere al pignoramento presso terzi.

Il locatore deve richiedere al tribunale l’autorizzazione per accedere all’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, affinché possa sapere quali sono i beni dell’inquilino e procedere al pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente.

E se l’inquilino moroso ha figli a carico? Anche in questo caso, è possibile avviare un procedimento di sfratto. Bisogna considerare che la procedura diventa ancor più complicata e può richiedere tempistiche di attesa maggiori.

Per quale motivo? In presenza di minori, è previsto il coinvolgimento degli assistenti sociali, i quali hanno il compito di occuparsi della tutela e degli interessi dei minori.

Solo in presenza di minori, l’inquilino ha diritto ad un tempo di garanzia più lungo: quattro mesi dalla data della prima udienza e non, come sempre, 90 giorni.

