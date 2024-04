Voltura o subentro? Ecco quale scegliere in base a casi ed esigenze

Nel momento in cui si trasloca in un immobile in affitto oppure si acquista casa può essere necessario richiedere il passaggio delle forniture di energia elettrica o del gas.

Si può optare per due diversi procedimenti: il subentro o la voltura. Si tratta di procedure che presentano entrambe costi e richiedono tempistiche differenti. I costi sono anche variabili in base al fornitore del servizio.

I tempi sono differenti e, quindi, scegliere l’uno oppure l’altro potrebbe essere decisivo.

Quale scegliere? Come sempre quando si compie una scelta, è bene valutare le proprie esigenze e avere a disposizione tutte le informazioni necessarie.

Come si fa a cambiare intestazione alle bollette?

Diversi sono i casi in cui diventa necessario cambiare l’intestatario delle bollette. Quando si fa un trasloco, cambiare il fornitore e scegliere se optare per la voltura o il subentro possono causare qualche pensiero al nuovo inquilino o proprietario di casa.

È necessario procurarsi e occuparsi di molti documenti e, in base alle proprie esigenze scegliere l’una o l’altra procedura. Bisogna valutare soprattutto i costi, variabili anche in funzione del fornitore, e le tempistiche, se si ha il bisogno che il passaggio venga effettuato nel minor tempo possibile.

Per scegliere e farlo bene, occorre comprendere qual è la differenza tra la voltura e il subentro.

L’obiettivo finale è lo stesso, ovvero quello di permettere di ottenere la fornitura di luce e gas in tempo. Cambia solo il procedimento.

Nel caso della voltura, è presente un contatore ancora attivo, oltre che un contratto in essere. Il subentro, invece, prevede la presenza di un contatore, ma al contempo la cessazione del contratto precedente. È proprio in questo dettaglio che troviamo la differenza tra le due procedure.

Se nella voltura bisogna cambiare solo l’intestazione del contratto, nel subentro si deve anche stipulare un nuovo contratto e, solo dopo, allacciarsi al contatore.

Cosa conviene: voltura o subentro?

Sicuramente, il discorso convenienza è quello più interessante per chi si trova a dover compiere questa scelta.

Tuttavia, più che dalla convenienza, anche in termini economici, si deve scegliere l’opzione che di più si adatta alle proprie esigenze.

Per esempio, un primo criterio di scelta può essere il tempo necessario per compiere l’operazione.

Facciamo l’esempio dell’energia elettrica. Chi opta per il subentro deve attendere sette giorni lavorativi, di cui cinque giorni utili al distributore per gestire la pratica dopo aver ricevuto la richiesta dal cliente. Mentre, chi opta per la voltura deve attendere quattro giorni a partire dalla richiesta del cliente.

Se ci spostiamo alla fornitura di gas, chi opta per il subentro deve attendere dodici giorni lavorativi, mentre chi opta per la voltura deve attenderne sempre quattro.

Facciamo presente che il tempo necessario per la voltura e il subentro è indipendente dal regime di fornitura.

Se dovessero verificarsi ritardi, sono previsti indennizzi a favore del cliente. Ovviamente, oltre ai tempi di attesa, bisogna valutare la scelta anche in funzione del tipo stesso di procedimento che si rende necessario effettuare.

Come capire se fare la voltura o il subentro?

Come abbiamo anticipato, ci sono altri criteri che, a volte, dettano la scelta, quasi obbligata tra la voltura e il subentro.

Quando si ha la necessità di cambiare intestatario del contratto, bisogna optare per la voltura. Se, invece, la fornitura è stata disattivata, sarà opportuno il subentro per riattivarla. In tutte le altre situazioni che non comportano una scelta obbligata, si può optare per l’uno o l’altro in base alle proprie esigenze, anche economiche.

La voltura può essere la scelta ideale nel momento in cui si cambia permanentemente l’intestatario del contratto. È molto utilizzata quando si compra casa. Il subentro diventa la scelta migliore quando si sta trasferendo temporaneamente l’utenza, come quando si va a vivere in affitto oppure si soggiorna temporaneamente.

Quanto costa il subentro delle utenze?

Il subentro consiste nella stipula di un nuovo contratto dell’energia elettrica o del gas, da attivare presso un immobile in cui il contatore è presente, ma non è attivo.

Si tratta di un’operazione necessaria in caso di cessazione del precedente contratto oppure quando il contatore sia stato chiuso. I costi del subentro sono leggermente superiori a quelli della voltura e dipendono dalle tariffe proposte dal fornitore scelto.

Cosa includono? Solitamente, sono inclusi i costi relativi a:

• Oneri amministrativi;

• Imposte di bollo;

• Contributi al fornitore.

La voltura può prevedere costi iniziali più elevati rispetto al subentro, ma si tratta di spese che possono essere ammortizzate nel tempo: ricordiamo, infatti, che il contratto resterà a proprio nome.

Il subentro, d’altra parte, è spesso più economico a breve termine, ma si dovrebbe ripetere ogni volta che cambia l’intestatario temporaneo.

