Non si ferma la crescita dei conti deposito: ad oggi sono diventati un ottimo strumento dai rendimenti al top. Ma quali sono i più remunerativi del 2024? Eccoli nel dettaglio.

Continua la corsa alle sottoscrizioni dei conti deposito: lo dicono i dati delle attivazioni. Negli ultimi mesi le attivazioni dei conti deposito vincolati sono aumentate del +141% rispetto al 2021.

Nello specifico quelli con vincolo a 60 mesi sono aumentati del 129% rispetto allo scorso anno mentre i tassi sono aumentati dall’1,75% ad oltre il 4%.

Prendendo a riferimento i vincolati a 36 mesi, le attivazioni sono aumentate di un +137% mentre i rendimenti sono passati dall’1,25% al 2,96%.

Quelli con vincolo a 12 mesi, invece aumentate di un +91.5%.

Aumenta anche il guadagno netto dei conti deposito che arrivano a toccare il +556%.

Dunque rendimenti e sottoscrizioni al top per i Conto Deposito, ma quali sono ad oggi i migliori del 2024?

Vediamolo insieme.

Conti deposito, tassi sempre più alti: ecco ad oggi i più remunerativi del 2024

Tra le soluzioni più sottoscritte dai piccoli risparmiatori italiani ci sono, oltre ai libretti postali e buoni fruttiferi anche i conti deposito.

A renderli così amati non soltanto le caratteristiche che lo rendono una soluzione meno rischiosa di altre ma anche i tassi di rendimento aumentati notevolmente negli ultimi mesi.

Molti li associano al tradizionale conto corrente ma in realtà sono molto diversi, perché questi non permettono di effettuare le tradizionali operazioni proprie dei conti, come ad esempio bonifici e pagamenti.

Hanno perciò funzioni limitate con l’obiettivo principale di far fruttare interessi.

Non sono previsti costi di sottoscrizione e ad oggi sono estremamente remunerativi.

Tante le banche fisiche e online che si sono lanciate in questo settore, con alcune che offrono rendimenti che arrivano al 6%.

Naturalmente non tutti offrono gli stessi rendimenti e le percentuali sono differenti a seconda del vincolo sottoscritto.

Esistono anche conti deposito non vincolati: questi danno la possibilità di prelevare la somma depositata in qualsiasi momento però i rendimenti in questo caso sono molto più bassi.

Al momento simulando un investimento di 15.000€ a 48 mesi diversi sono state le soluzioni migliori per questo 2024.

Considerando un Conto Deposito Vincolato i migliori che riconoscono più interessi sono quelli proposti da Solution Bank, Banca Progetto, Banca Ifis.

Nello specifico:

Solution Bank - Conto Yes offre un tasso lordo del 4,75%, Zero spese di apertura e chiusura ed il pagamento dell’imposta di bollo dello 0,20% annuo sul totale.

Il Guadagno netto su un investimento iniziale di 15.000 euro sarà pari a 1.984,92€.

Altro conto deposito vincolato è quello di Banca Progetto - Conto Key Non Svincolabile. Questo garantisce un tasso lordo del 4,65%, con zero spese di apertura e chiusura ed imposta di bollo dello 0.20% annuo sul totale.

Il guadagno netto per questo conto è di 1.940,62€.

L’ultimo conto deposito vincolato è quello di Rendimax Conto Deposito Vincolato Posticipato - Banca Ifis che garantisce un tasso lordo del 4,50% con un guadagno netto del 1.874,15€.

Conto Deposito Libero, questi i migliori del 2024

Se non si preferisce vincolare i propri soldi per determinati periodi di tempo è possibile sottoscrivere anche conti deposito liberi.

Simulando un investimento di 15.000 € a 48 mesi le migliori soluzioni liberi per questo 2024 sono quelle offerte da Trade Republic, da Findomestic e da BCC Financing.

Nello specifico Trade Republic offre un conto con tasso lordo al 4% e con zero spese di chiusura e di apertura.

Il guadagno netto in questo caso al termine dei 48 mesi sarà di 1.652,61€.

Altro conto interessante è il Conto Deposito non Vincolato Findomestic con tasso lordo al 3,00%. Anche in questo caso non sono previsti costi di apertura e di chiusura e il guadagno netto a scadenza è di 1.215,62€.

L’ultimo conto deposito libero è il Contoforte BCC Financing che offre tasso lordo al 2,00% e un guadagno netto di 766,43€.

Anche per questo conto non sono previste spese di apertura e chiusura.

Come valutare le diverse scelte?

Il modo migliore per valutare le diverse offerte delle banche, non poggia solo sul confronto dei tassi di interesse ma anche sulla capitalizzazione degli interessi e sulle spese da sostenere per il deposito.

Inoltre è importante considerare anche la periodicità dell'estratto conto che può essere mensile, trimestrale, semestrale ma anche annuale.