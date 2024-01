Nuovo bond per Credem: una scommessa per il 2024, conviene?

Recentemente, il Credito Emiliano (Credem) ha fatto ritorno sul mercato obbligazionario, cogliendo l'opportunità offerta dal miglioramento del clima dei rendimenti. La banca ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria di tipo social, che ha riscosso un notevole successo tra gli investitori.

Il nuovo bond di Credem emesso

Credem ha collocato con successo un'obbligazione da 500 milioni di euro, caratterizzata da una scadenza di 5,25 anni e una cedola annuale del 3,25%. Questa emissione, di taglio social, è stata destinata a investitori istituzionali e mira a supportare progetti di sostenibilità sociale, evidenziando l'impegno di Credem nell'ambito ESG (Environmental, Social and Governance).

L'emissione ha suscitato grande interesse, con ordini per circa 2,5 miliardi di euro, pari a cinque volte l'offerta iniziale. Questo elevato interesse ha permesso un restringimento dello spread iniziale di 8 punti base, chiudendo a MS+67 bps. La distribuzione geografica e tipologica degli investitori sottolinea la fiducia riposta nel bond di Credem, con una significativa partecipazione sia italiana che internazionale.

Il social bond di Credem e il nuovo contesto

Quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, il bond ha ottenuto un rating atteso Aa3 da Moody’s e AA da Fitch, sottolineando la sua solidità e affidabilità. L'operazione è stata gestita da istituti di prestigio quali Barclays, Imi- Intesa Sanpaolo, Natixis, Societe Generale e Unicredit.

Nelle ultime settimane, il mercato dei corporate bond ha visto un rinnovato interesse, con diversi collocamenti di successo. Ciò include l'emissione di green bond da parte di Banco Bpm e Credit Agricole, e un bond convertibile emesso da Campari. Questa tendenza positiva riflette un clima favorevole per gli emittenti corporate nel 2024.

Previsioni e prospettive future

Le proiezioni per il futuro del mercato obbligazionario sono cautamente positive, con attese di tagli ai tassi di interesse da parte della BCE a partire dal secondo semestre del 2024, creando un ambiente favorevole per gli investimenti in obbligazioni.

In questo scenario, il bond di Credem emerge come una scelta strategica e prudente per gli investitori che mirano a collocare i loro capitali in strumenti solidi e al tempo stesso socialmente responsabili. La combinazione di rendimenti attraenti e un basso profilo di rischio rende il bond di Credem particolarmente interessante in un panorama obbligazionario in evoluzione.

L'obbligazione di Credem si distingue per il suo focus su progetti di sostenibilità sociale. In un mercato sempre più orientato verso gli investimenti ESG, Credem si posiziona all'avanguardia, offrendo ai suoi investitori l'opportunità di contribuire a iniziative che hanno un impatto positivo sulla società e sull'ambiente.

Leggi anche: Il primo Bitcoin Bond al mondo riceve l’approvazione regolamentare

Questo aspetto del bond non solo soddisfa l'esigenza di rendimenti competitivi, ma risponde anche all'aumento della domanda di investimenti che riflettano valori etici e di sostenibilità.

La tendenza del mercato e i riscontri positivi

Il successo dell'emissione del bond di Credem riflette la fiducia del mercato nella banca e nell'intero settore degli investimenti sostenibili. In un'epoca in cui sempre più investitori e istituzioni si orientano verso opzioni finanziarie che promuovono la sostenibilità e la responsabilità sociale, Credem si afferma come leader in questo settore emergente.

Il bond sociale di Credem rappresenta un'opportunità importante sia per la banca che per gli investitori. Offre un rendimento competitivo, mentre supporta iniziative che si allineano ai valori ESG. Questa combinazione di rendimento finanziario e impatto sociale positivo fa del bond di Credem una scelta convincente per gli investitori consapevoli e orientati verso il futuro.

Leggi anche: Bper Banca: quali effetti del nuovo bond su dividendo?