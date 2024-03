Qual è la differenza tra mutuo e prestito? Ecco le caratteristiche delle due opzioni

Conosci la differenza tra mutuo e prestito? Se vuoi fare un investimento, ecco quale delle tue opzioni conviene in base alle tue esigenze.

Quando si parla di fare un acquisto importante, sia esso un'immobile o un'auto, una delle principali preoccupazioni se non si ha la somma necessaria è quella di provvedere a iniziare un mutuo o, in alternativa, un prestito. In realtà, le opzioni sono tre, perché c'è anche il finanziamento.

Tuttavia, queste forme di pagamento hanno caratteristiche e tempi di attuazione diversi. Tutto dipende anche dalla quantità di denaro di cui si necessita per poter decidere l'opzione più consona in base alle proprie esigenze personali.

Mutuo e prestito: quale è la differenza?

Per chi sogna di avere una casa tutta per sé, l'aspetto economico può essere un ostacolo importante che spesso costituisce motivo di preoccupazioni. L'iter burocratico per aprire un qualsiasi tipo di finanziamento spesso risulta ostico e capire la differenza tra questi due tipi di finanziamento può aiutare a schiarire le idee.

Mutuo

Si tratta di un tipo di finanziamento a medio e lungo periodo. Sebbene non ci siano limiti imposti dalla legge, la banca può decidere di erogare solo soltanto una porzione del valore della casa, ad esempio l'80%. Viene stipulato tra l'acquirente dell'immobile e la banca. Accedere a un mutuo significa fare un'ipoteca sull'immobile. In alcuni casi, vengono richieste ulteriori garanzie per accedere

Rappresenta la scelta più comune se si ha all'inizio una cifra esigua e si ha bisogno di un finanziamento di una somma elevata. I tassi di interesse del mutuo sono inferiori ad altre modalità di finanziamento, tra cui il prestito. Inoltre, è la scelta più comune per le famiglie che vogliono fare un investimento con un rientro a lungo termine. La cifra che si può richiedere alla banca per un mutuo dipende da vari fattori, come, ad esempio, lo stipendio di coloro che vogliono accedervi, la cifra di partenza, il costo dell'immobile.

Prestito

Questo tipo di finanziamento può essere impiegato non solo per l'acquisto di un immobile. Può essere istituito sia dalle banche che da un istituti di credito oppure un privato. Rappresenta una forma di finanziamento a breve termine e la cifra richiesta di solito non supera i 30mila euro.

Il prestito è sicuramente la scelta migliore se, quando si vuole acquistare un immobile, si dispone di una ingente somma di denaro e si ha bisogno di una somma modesta. Tale somma va restituita in tempi brevi. L'accesso al prestito è sicuramente più semplice rispetto al mutuo. Ma, bisogna considerare i tassi di interesse che sono più alti.

Una terza opzione: il finanziamento

Esiste una via di mezzo tra il prestito e il mutuo, ossia il finanziamento. Anche il finanziamento viene effettuato tra un utente e un istituto di credito. La somma richiesta con il finanziamento viene elargita in una sola soluzione, ma, nonostante non siano previste particolari garanzie, la restituzione della somma avviene a cadenza regolare entro massimo 10 anni.

Questa formula non prevede l'ipoteca dell'immobile ed è sicuramente la scelta idonea per chi ha già un'importante somma di denaro e ha bisogno di una cifra di medio valore. Tuttavia, presenta lo svantaggio di avere tassi di interesse più alti rispetto al mutuo.

In ogni caso, si consiglia di considerare i tassi di interesse dei singoli istituti di credito prima di scegliere quale sia il metodo più consono in base alle proprie esigenze. Scegliere senza errori e al miglior prezzo un immobile non è così semplice, pertanto, comprare casa grazie ai trucchi degli esperti è sicuramente di supporto.