Modello 730 precompilato: cosa controllare? Ecco le 4 tipologie di dati principali

Alla fine del mese di aprile dovrebbe essere disponibile il 730 precompilato. Chi decide di avvalersene deve provvedere ad effettuare alcuni controlli, affinché i dati preinseriti non contengano difformità o omissioni.

Il 730 precompilato, ogni anno, viene utilizzato da un numero sempre maggiore di contribuenti. Molto più semplice, veloce e con alcuni dati già preinseriti dall’Agenzia delle entrate, in molti casi anche se non in tutti, rappresenta la scelta più azzeccata, rispetto al modello ordinario.

La dichiarazione precompilata presenta molti vantaggi, come l’assenza di controlli nel caso in cui il modello venga accettato così come è stato predisposto dall’Agenzia delle entrate.

Quando si accetta la dichiarazione precompilata, però, è bene comunque fare attenzione a controllare che i dati preinseriti siano esatti e che non ci siano difformità o omissioni.

Vediamo, quindi, cosa controllare nel caso in cui si decida di optare per il 730 precompilato.

Chi fa il 730 precompilato è soggetto a controlli?

In base al calendario dichiarativo, il modello 730 precompilato 2024 sarà disponibile alla fine di aprile e durante il mese di maggio partirà la fase della modifica e dell’invio.

Quest’anno, la stagione dichiarativa è caratterizzata da numerose novità, come il via alla dichiarazione semplificata. Alla modalità tradizionale della modifica dei dati predisposti dal Fisco, quest’anno, per la prima volta, andrà ad affiancarsi la precompilazione direttamente da parte del contribuente, mediante un percorso semplificato guidato.

La dichiarazione precompilata, sia del Modello 730 che del Modello Redditi Persone Fisiche, è in sé e per sé molto vantaggiosa, soprattutto dal punto di vista dei controlli.

Se la precompilata viene inviata direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta, senza effettuare modifiche o integrazioni, allora viene meno il controllo sui documenti relativi alle spese detraibili o deducibili.

Invece, nel caso in cui vengano effettuate modifiche che vanno ad incidere direttamente sul reddito dichiarato oppure sull’imposta dovuta, i controlli vengono effettuati solo ed esclusivamente sugli oneri modificati.

Si fa presente che, in ogni caso, l’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per la fruizione di agevolazioni e bonus.

Cosa si deve aggiungere al 730 precompilato?

I dati considerati per la predisposizione della dichiarazione precompilata, sia del 730 che del Modello Redditi, sono presentati in forma di elenco e suddivisi in base ai diversi quadri e sezioni.

I quadri precompilati sono i seguenti:

• Certificazione Unica;

• Familiari a carico;

• Redditi di terreni;

• Redditi di fabbricati;

• Redditi di lavoro dipendente e assimilati;

• Altri redditi;

• Oneri e spese;

• Oneri e spese relativi ai familiari a carico;

• Acconti, ritenute, eccedenze ed altri dati;

• Crediti di imposta.

Alcuni di questi dati potrebbero essere incompleti, allora richiederebbero integrazioni, ma potrebbero anche verificarsi casi di omissione. Allora è bene, che prima di accettare si verifichino per bene. Di seguito, elenchiamo cosa controllare, principalmente, prima di accettare il 730 precompilato.

Cosa controllare sul 730 precompilato prima di accettare?

Ci sono 4 tipologie di dati che meritano un controllo più accurato e preciso, prima di procedere ad accettare e inviare la dichiarazione precompilata.

Cosa controllare sul 730 precompilato prima di accettare?

• Le Certificazione Uniche: il contribuente deve controllare che i dati e le ritenute operate dai datori di lavoro corrispondano al vero;

• Familiari a carico: è bene verificare la corretta indicazione degli stessi così come dei relativi oneri deducibili o dichiarabili;

• Redditi da terreni e da fabbricati: il contribuente deve assicurarsi che l’Agenzia delle entrate abbia correttamente riportato i redditi immobiliari, ivi compresi i canoni di locazione eventualmente presenti;

• Oneri e spese: è bene che si verifichi la correttezza delle spese deducibili e detraibili.

Come annullare la dichiarazione precompilata già inviata

Potrebbe capitare di rendersi conto, solo in un secondo momento, che alcuni dati riportati nella precompilata presentino errori o omissioni.

Il contribuente, in questi casi, può procedere all’annullamento della dichiarazione già inviata.

Si tratta di un’operazione consentita una sola volta. Per poter procedere con l’annullamento, il contribuente deve fare quanto segue:

• Verificare che lo stato della ricevuta sia Elaborato;

• Qualora sia stato compilato anche il Modello Redditi, è opportuno cancellare i dati inseriti, cliccando su Ripristina nella sezione Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo;

• All’annullamento della dichiarazione, in modo automatico viene rimosso anche il modello di pagamento unificato F24 eventualmente predisposto. Nella sezione Ricevute è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.

Una volta concluse le queste operazioni, occorre trasmettere una nuova precompilata, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. Si fa presente, infine, che la presentazione della nuova dichiarazione potrà essere inviata solo una volta trascorse ventiquattro o quarantotto ore dall’annullamento.