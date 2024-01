INAIL, qual è la scadenza per l'autoliquidazione nel 2024: ecco le istruzioni

L'autoliquidazione INAIL per il 2024 introduce significative novità e scadenze cruciali per le aziende italiane. Quali sono queste modifiche, le scadenze, le istruzioni e le date importanti da ricordare.

Scadenza da ricordare per l'autoliquidazione INAIL 2024

Le scadenze per l'autoliquidazione INAIL 2024 sono impostate con precisione dall'INAIL. Il 16 febbraio 2024 è la data limite per il versamento del premio in un'unica soluzione o della prima rata se si sceglie il pagamento rateale. Inoltre, è il termine ultimo per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2024. Un'altra data da segnare sul calendario è il 29 febbraio 2024, entro cui è necessario presentare le dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2023.

Per facilitare il processo, l'INAIL ha reso disponibili diversi servizi telematici correlati all'autoliquidazione, con date specifiche di attivazione. Questi strumenti includono la Riduzione di Presunto, l'Invio telematico Dichiarazione Salari, e AL.P.I. online. I manuali relativi sono disponibili sul portale istituzionale dell'INAIL, fornendo istruzioni dettagliate per l'utilizzo dei servizi.

La procedura da eseguire nel 2024

Per i datori di lavoro, è fondamentale utilizzare i servizi telematici dell'INAIL per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Questo include l'uso di AL.P.I. online per il calcolo del premio dovuto e l'invio telematico della dichiarazione salari.

I datori di lavoro del settore marittimo devono adottare il servizio online specifico per il loro settore. Inoltre, è importante notare che la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2024 deve essere inviata entro il 16 febbraio 2024.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, con specifici tassi di interesse applicati alle rate successive alla prima. Le scadenze delle rate sono fissate per il 16 maggio, 16 agosto (differita al 20 agosto), e 16 novembre 2024. È essenziale tener conto dei coefficienti di interesse quando si calcolano gli importi per ogni rata.

La novità circa il premio assicurativo

L'INAIL ha introdotto diverse riduzioni contributive per l'autoliquidazione 2023/2024. Queste includono sgravi per la piccola pesca costiera, incentivi per il sostegno della maternità e paternità, riduzioni per le imprese artigiane, cooperative agricole e per assunzioni secondo la legge n. 92/2012. Queste riduzioni sono un aspetto fondamentale da considerare per le aziende che mirano a ottimizzare i loro costi assicurativi.

Per le imprese armatrici, l'autoliquidazione include requisiti specifici. La documentazione relativa alla consistenza della flotta per il certificato Ruolo unico e l'elenco dei nominativi del personale assicurato per certificati specifici deve essere allegata tramite la funzione prevista nel servizio online. Questo passaggio garantisce una copertura assicurativa adeguata e conforme alle normative in vigore.

Leggi anche: Più tempo per pagare le cartelle esattoriali: ecco le nuove tempistiche

L'INAIL permette l'invio dei dati in formato Json o txt, offrendo flessibilità e facilità di gestione delle informazioni. Questa opzione è particolarmente utile per le aziende che gestiscono un gran numero di dati e necessitano di un metodo efficiente per la loro trasmissione.

Utilizzo dei servizi telematici INAIL

L'INAIL ha messo a disposizione una serie di servizi telematici per semplificare il processo di autoliquidazione. Questi strumenti, come il servizio AL.P.I. online e l'Invio telematico Dichiarazione Salari, sono essenziali per una gestione efficiente e conforme delle dichiarazioni dei salari e del calcolo dei premi.

L'autoliquidazione INAIL per il 2023-2024 segna un passo importante verso una maggiore digitalizzazione e semplificazione dei processi assicurativi. Con le sue scadenze ben definite, la varietà di riduzioni contributive e i servizi telematici innovativi, l'INAIL offre alle aziende italiane gli strumenti necessari per una gestione efficace e conforme delle loro obbligazioni assicurative.

Le aziende sono incoraggiate a prendere nota delle scadenze e ad utilizzare pienamente i servizi online disponibili per garantire una transizione fluida e senza intoppi verso il nuovo sistema di autoliquidazione.

Leggi anche: Bollo auto: cosa c’è da sapere per evitare problemi con il pagamento della tassa