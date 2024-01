Bollo auto: cosa c’è da sapere per evitare problemi con il pagamento della tassa

Tra le tasse da pagare durante l’anno, molti italiani sono tenuti anche al versamento della tassa del bollo auto. Stiamo parlando, chiaramente di quella tassa legata al possesso dell’automobile, che deve essere pagata a prescindere da se si utilizza o meno il veicolo.

A questo proposito, è bene avere chiaro tutto ciò che riguarda il bollo auto, tra cui le scadenze dei pagamenti, ma anche le modalità di pagamento del bollo auto, così da evitare problemi con questa tassa.

Dunque, in questo articolo vediamo tutto ciò che c’è da sapere sulla tassa del bollo auto, così da evitare qualsiasi tipo di problema legato al mancato pagamento di questa tassa sul possesso.

Bollo auto: le prime cose da sapere

Un primo aspetto essenziale da conoscere quando si parla di bollo auto riguarda la questione quando bisogna pagare questa tassa.

Come abbiamo sottolineato già nell’introduzione dell’articolo, il bollo auto si configura come una tassa sul possesso. Questo significa che il pagamento del bollo auto è obbligatorio in ogni caso da parte di chi possiede un veicolo, a prescindere dal fatto che venga o meno utilizzata la vettura.

Un altro aspetto che è necessario evidenziare quando si parla del bollo auto, riguarda chi sono le persone tenute a pagare questa tassa.

Infatti, spesso si viene tratti in “inganno” dal nome di questa tassa, e si crede erroneamente che il bollo debba essere pagato esclusivamente nei casi in cui si è in possesso di una automobile.

In realtà non è così. Infatti, il bollo auto dovrà essere pagato non soltanto da tutti quei cittadini che sono in possesso di un automobile, ma anche da chi possiede un furgone, o anche una moto, a lui intestato.

Va detto, però, che in base al tipo di veicolo di cui si è in possesso, cambiano gli importi e le scadenze per il pagamento del bollo auto.

In generale, l’importo del bollo auto dipendente dalla potenza del moto, espressa in kW e non in CV.

Prima di andare a rivedere le prossime scadenze per il pagamento del bollo auto nel 2024, occorre precisare che ogni Regione riconosce una serie di esenzioni.

Per questo motivo, il consiglio è quello di verificare la lista delle auto che non pagano il bollo, facendo riferimento al portale della Regione di competenza.

Bollo auto: le scadenze da ricordare nel 2024

Come accade per la maggior parte delle tasse, uno dei punti dolenti relativi al versamento della tassa, riguarda proprio la data di scadenza.

Infatti, tra i mille impegni e pensieri quotidiani, è facile perdere di vista le date entro le quali è necessario provvedere al versamento di questa imposta.

Per la scadenza del bollo auto, è necessario prendere in considerazione il mese di prima immatricolazione della vettura.

Il bollo auto 2024, infatti, deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, ovvero del mese di immatricolazione. Mentre, per quanto riguarda il primo pagamento del bollo auto va effettuato nel mese di immatricolazione.

Vediamo, quindi, come funziona per le scadenze del pagamento del bollo auto nel 2024, ed entro quando deve essere pagato.

Per il bollo auto di gennaio 2024, la tassa deve essere pagata tra il 1° e il 28 febbraio 2024, per la tassa con scadenza a febbraio 2024, la tassa dovrà essere pagata entro il 31 marzo 2024.

Vediamo poi le date successive per la scadenza del bollo auto che si susseguiranno nei prossimi mesi:

• marzo 2024: pagamento entro il 30 aprile 2024;

• aprile 2024: pagamento entro il 31 maggio 2024;

• maggio 2024: pagamento entro il 30 giugno 2024;

• giugno 2024: pagamento entro il 31 luglio 2024

• luglio 2024: pagamento entro il 31 agosto 2024;

• agosto 2024: pagamento entro il 30 settembre 2024;

• settembre 2024: pagamento entro il 31 ottobre 2024;

• ottobre 2024: pagamento entro il 30 novembre 2024;

• novembre 2024: pagamento entro il 31 dicembre 2024;

• dicembre 2024: pagamento entro il 31 gennaio 2025.

Come si paga il bollo auto 2024

Pagare la tassa del bollo auto è piuttosto semplice, in quanto il versamento può essere effettuato in diverse modalità, andando incontro alle esigenze dei diversi cittadini.

Nello specifico, ci si potrà recare presso gli sportelli convenzionati, ma anche facendo riferimento alle modalità di pagamento online.

A questo proposito, per chi preferisce evitare la procedura fisica di pagamento, potrà fare riferimento ai vari sistemi telematici a disposizione dei cittadini. Tra questi, ad esempio il sito ufficiale dell’ACI ma anche l’app Satispay.

Va detto, inoltre, che le modalità di pagamento del bollo auto possono cambiare da Regione a Regione.

