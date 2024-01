Quali documenti portare con sé in auto? Dove tenere il bollo auto per non avere problemi

Da qualche anno, ormai, non è più necessario, come un tempo, esporre sul parabrezza o conservare nel cruscotto alcuni documenti. Dove tenere il bollo auto? Quali sono i documenti da portare con sé il macchina?

Il bollo auto è una tassa automobilistica dovuta non per la circolazione dell’auto, ma per il solo possesso. Ciò vuol dire che la tassa deve essere pagata anche se il veicolo rimane inutilizzato.

Quindi, non si tratta di un tributo legato alla circolazione e la ricevuta di pagamento non deve essere conservata a bordo del veicolo.

Se gli automobilisti vengono fermati ad un posto di blocco, nessuna forza dell’ordine può chiedere l’esibizione del bollo pagato o di altri documenti che, ormai, non è più obbligatorio conservare nel cruscotto dell'auto. Gli stessi controlli dell'avvenuto pagamento o meno della tassa vengono effettuati online.

Dove bisogna tenere il bollo auto? Nel testo, spieghiamo dove conservare il bollo e quali sono i documenti da avere con sé in auto, per evitare di incorrere in sanzioni e in altri problemi.

Dove si conserva il bollo auto

A differenza di molti anni fa, quando era obbligatorio avere con sé in auto molti documenti inerenti alla circolazione del proprio mezzo di trasporto, oggi non è più così.

Dal 1998, non è più obbligatorio avere in macchina il bollo auto, che attesta il regolare pagamento della tassa di proprietà del veicolo. È opportuno, comunque, che il contribuente custodisca tutte le ricevute di pagamento del bollo, per dimostrare di aver adempiuto all’obbligazione, in caso di eventuali controlli o dell’arrivo delle cartelle di pagamento.

Le ricevute del bollo possono essere conservate tranquillamente a casa, ma nulla toglie la possibilità di portarle in auto, qualora faccia sentire più tranquilli.

Le forze dell’ordine, in ogni caso, non possono chiedere che la ricevuta di pagamento venga esibita, in quanto i controlli di effettuano per via informatica.

Quanto tempo deve essere conservata la ricevuta di pagamento del bollo auto? I documenti dovrebbero essere conservati per almeno tre anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di versamento perché al termine del suddetto periodo si forma la prescrizione. Ciò vuol dire che scade la possibilità di richiedere il pagamento e il contribuente non dovrà far altro che dimostrare il decorso dei tre anni, senza esibire le ricevute di versamento del bollo.

Si tratta di un documento essenziale per dimostrare il pagamento corretto in caso di controversie e di controlli. Non conservare la ricevuta del bollo pagato può comportare costi aggiuntivi e complicazioni legali.

Cosa bisogna avere con sé in macchina

Nella propria auto è necessario portare alcuni documenti. Quali sono?

• La patente di guida;

• Il libretto di circolazione;

• Certificato di Assicurazione.

Si tratta dei tre documenti fondamentali da portare con sé, in quanto, in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine potrebbe essere richiesta la loro esibizione.

Oltre al bollo auto, non è necessario neppure portare con sé:

• Il contrassegno dell’assicurazione (il tagliando);

• Il certificato di proprietà dell’auto.

Entrambi, ormai, sono in formato digitale e non è necessario conservarli in auto, insieme agli altri documenti.

Non è neppure obbligatorio, anche se opportuno, conservare nel cruscotto dell’auto il Modulo Cai, ovvero il modello da compilare in caso di incidente e da consegnare all’assicurazione.

Inoltre, chi sta prendendo la patente di guida ed è prossimo all’esame dovrà esibire il Foglio Rosa, ricordando di farne uso secondo le disposizioni di legge.

Cosa bisogna esporre sul parabrezza

È molto importante che la documentazione da portare in auto sia in regola, per evitare qualsiasi problema in caso di posto di blocco delle forze dell’ordine. Sul parabrezza dell’auto, non è più necessario esporre alcun documento.

Già da qualche anno, infatti, non è più richiesta l’esposizione del contrassegno dell’assicurazione sul parabrezza.

Quindi, ad eccezione dei tre documenti sopra indicati, in auto non è obbligatorio portare altro e non è neppure obbligatorio esporre alcunché sul parabrezza.

Che succede se si circola senza documenti

Chi viene trovato sprovvisto dei documenti obbligatori, secondo quando previsto dall’articolo 180 del Codice della Strada, rischia una sanzione amministrativa compresa tra i 42 euro e i 173 euro.

Inoltre, per non incorrere in altri provvedimenti, l’automobilista senza questi documenti è obbligato a presentarli entro un certo termine agli uffici di polizia.

Se successivamente ad un controllo delle Forze dell’Ordine, la patente di guida risulta revocata o mai conseguita, le sanzioni sono più pesanti e possono variare dai 2.257 euro ai 9.032 euro, in aggiunta al fermo amministrativo del mezzo.

Bisogna prestare anche molta attenziona a non circolare con l’assicurazione scaduta. L’automobilista si espone al rischio di una sanzione che varia da un minimo di 866 euro ad un massimo 3464 euro, in aggiunta al sequestro del veicolo.

Le sanzioni, infine, per chi circola con revisione scaduta sono meno ingenti: si va dai 173 euro a 694 euro, ma con la possibilità che la multa venga raddoppiata se i controlli sono stati omessi per più anni.

Leggi anche: Tagliando assicurazione: dove tenerlo per non rischiare la multa