Come chiedere l'esonero dal pagamento del bollo auto: procedimento caso per caso

Per alcune tipologie di soggetti e nel rispetto delle condizioni dettate dalla legge, spetta l'esonero dal pagamento del bollo auto. Come richiederlo? Ci sono differenze in base al tipo di esenzione.

Il bollo auto è un tributo regionale che deve essere pagato da tutti i possessori di un’automobile registrati al PRA. Si tratta di una tassa che deve essere pagata annualmente, indipendentemente dal fatto che il veicolo circoli o meno.

Molto spesso, si leggono sul web notizie quasi sensazionalistiche sull’abolizione del bollo auto. Notizie assolutamente fuorvianti che non fanno altro che creare confusione.

Ci sono casi in cui spetta l’esenzione dal pagamento del bollo auto, ma solo nel rispetto di determinate condizioni.

Spieghiamo, quindi, quali sono i casi di esenzione e come fare a chiedere l’esonero dal versamento del bollo auto.

Chi ha diritto all'esenzione del bollo auto?

Alcune categorie di soggetti, a ricorrere delle condizioni previste dalla legge, possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto.

L’esenzione completa dal pagamento dalla tassa spetta alle persone con disabilità, riconosciuta nell’ambito della Legge 104/92. In questo caso, ne hanno diritto sia i veicoli intestati al disabile che i veicoli intestati ad un familiare del quale lo stesso è a carico.

È previsto l’esonero anche per i possessori di auto ibride e elettriche. L’esonero, totale o parziale, varia da regione a regione.

Infine, l’ultimo caso di esenzione è relativo alle auto ultratrentennali. L’auto può continuare comunque a circolare, ma corrispondendo una tassa di circolazione forfettaria, di importo compreso tra gli 11 euro e i 30 euro, a seconda del tipo di veicolo e della regione di residenza.

Un discorso leggermente diverso va fatto per le auto di interesse storico e collezionistico di età compresa tra i 20 e i 29 anni. Il bollo viene ridotto al 50%, ma a condizione che le auto siano in possesso del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica rilasciato da ASI (Automotoclub Storico Italiano) e Registri di Marca e che tale riconoscimento sia annotato sul libretto di circolazione.

Che tipo di disabilità devi avere per non pagare il bollo auto?

Un discorso a parte va fatto per l’esonero dal pagamento del bollo auto per le persone con disabilità. Come abbiamo anticipato, possono astenersi dal versare la tassa le persone affette da handicap accertato e i loro caregiver. I casi di esenzione riguardano:

• Persone disabili gravi;

• Genitori delle persone disabili;

• Coniuge della persona disabile;

• Parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile grave;

• Parenti o affini di terzo grado, se la persona disabile ha compiuto 65 anni o sia affetta da patologie invalidanti.

L’esenzione è prevista in caso di:

• Disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992;

• Handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;

• Non vedenti o sordomute assolute;

• Invalidi pluriamputati;

• Invalidi per ridotte o impedite capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse adattati, in funzione dell’invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche.

Come fare per avere l'esenzione del bollo auto?

In base al tipo di esenzione cambia anche la modalità di richiesta della stessa. Nel caso dell’esenzione dal pagamento grazie alla Legge 104, allora è necessario inoltrare la domanda e la relativa documentazione sul sito dell’Inps.

Per le auto ultratrentennali non adibite a uso professionale l’esenzione è automatica e non è necessario presentare richiesta Naturalmente, è sempre bene verificare i vari regolamenti regionali.

Infine, per l’esonero per le auto ibride o elettriche è valido lo stesso discorso: è opportuno verificare i regolamenti propri delle regioni, sia per conoscere l’eventuale percentuale di esenzione che la modalità di richiesta dell’esonero.

Come calcolare il bollo auto?

Per chi, invece, è tenuto a pagare il bollo, calcolare il suo ammontare è semplicissimo: è possibile eseguire il calcolo e conoscere l’importo da pagare sia sul sito dell’Aci che sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il servizio consente ai proprietari di veicoli iscritti al PRA di conoscere l’ammontare di questa tassa. Per procedere è necessario avere sotto mano la targa del veicolo per il quale si ha intenzione di effettuare il pagamento.

Come fare? È sufficiente seguire le istruzioni che vengono indicate e fornire le caratteristiche del proprio mezzo per conoscere l’ammontare del bollo auto e le eventuali sanzioni da versare, nel caso in cui la richiesta sia stata inserita dopo la scadenza della tassa.

Infatti, qualora la richiesta venga effettuata in un periodo precedente alla scadenza, il sistema considera la scadenza precedente. Provvederà ad aggiungere all’importo dovuto le sanzioni previste per il mancato pagamento del periodo precedente.

I cittadini non hanno la possibilità di procedere con il calcolo del bollo auto online nel momento in cui, per il veicolo in questione, risulti essere presente un contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio.

