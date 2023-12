Bollo auto 2024: le informazioni utili da sapere su modalità di calcolo e di pagamento

Come sappiamo, il bollo auto è una tassa automobilistica che deve essere necessariamente pagata da tutti coloro che risultano essere in possesso di un veicolo, anche nei casi in cui non circolano su strade pubbliche.

Stiamo parlando di una tassa regionale. Per questo motivo, le modalità di pagamento ma anche i calcoli per stabilire gli importi del bollo auto nel 2024 possono cambiare in base alla Regione in cui si risiede.

Tuttavia, è possibile trovare alcune indicazioni generali che accomunano il bollo auto nel 2024 in tutta Italia.

Dunque, in questo articolo, andiamo a vedere come funziona il pagamento del bollo auto 2024, quali sono le modalità di calcolo della tassa e come si effettua il pagamento.

Bollo auto 2024: le scadenze da rispettare

Prima di tutto, tra le domande che si pongono i cittadini con l’arrivo del nuovo anno, vi è sicuramente quale siano le prossime scadenze per il pagamento del bollo auto nel 2024.

A questo proposito, in linea generale, per la maggior parte delle Regioni italiane, la scadenza da rispettare riguarda l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data di scadenza del bollo auto.

Ad esempio, nei casi in cui il bollo auto è in scadenza nel mese di dicembre 2023, il pagamento del bollo dovrà essere effettuato a partire dal primo fino a non oltre il 31 gennaio 2024.

Per il bollo auto in scadenza a gennaio 2024, il pagamento del bollo auto potrà essere eseguito tra il primo al 28 febbraio 2024. Per quanto riguarda invece il bollo auto in scadenza nel mese di aprile 2024, l’accredito dovrà essere effettuato tra il primo al 31 maggio 2024.

Continuando, la scadenza di maggio 2024, il bollo auto deve essere pagato tra il primo e il 30 giugno 2024. Mentre, per quanto riguarda la scadenza di agosto, il bollo auto dovrà essere effettuato nel mese di settembre.

Proseguiamo poi con la scadenza prevista nel mese di settembre 2024, il pagamento va eseguito ad ottobre.

Infine, per il bollo auto con una scadenza a dicembre 2024, il versamento del bollo auto potrà essere eseguito tra il primo ed il 31 gennaio dell’anno successivo, quindi del 2025.

Come si paga il bollo auto nel 2024

A partire dall’anno 2020, è stata introdotta una nuova modalità di pagamento del bollo auto, che va ad aggiungersi a quelle già previste fino a quel momento. Stiamo parlando della modalità di pagamento del bollo auto tramite PagoPA.

A questo proposito, il versamento del bollo potrà essere effettuato sia attraverso la modalità online che fisicamente.

Ricapitolando, per rispondere alla domanda relativa a come si paga il bollo auto nel 2024, il prossimo anno sarà possibile effettuare il versamento tramite le seguenti modalità:

• home banking;

• presso i punti vendita Sisal e Lottomatica;

• presso Poste italiane, sia telematicamente che presso gli uffici postali;

• tramite ATM abilitati a tale servizio;

• tramite Satispay;

• tramite servizio pagoBollo del sito dell’ACI;

• con App IO (ma solo per alcuni cittadini residenti in specifiche Regioni italiane);

• tramite domiciliazione bancaria (ma solo per alcuni cittadini residenti in specifiche Regioni italiane, come ad esempio la Lombardia).

Bollo auto 2024: quali sono gli importi

Per calcolare l’importo del bollo auto da versare è necessario prendere in considerazione la potenza del motore del veicolo, calcolata in kilowatt (kW) e la classe ambientale a cui appartiene.

Queste informazioni possono essere ritrovate facilmente nel libretto del proprio veicolo.

Fermo restando che gli importi del bollo auto possono cambiare in base alla Regione italiana in cui si risiede, vediamo ora in generale come viene effettuato il calcolo del bollo da pagare.

Per le auto di classe ambientale Euro 0, l’importo del bollo auto risulta essere pari a 3 euro per ogni kW di potenza per veicoli fino a 100 kW, mentre per i veicoli con potenza superiore è pari a 4,50 euro per ogni kW.

Per le vetture con classe ambientale Euro 1, gli importi da considerare sono pari a 2,90 euro per ogni kW per veicoli fino 100 kW, e di 4,35 euro per ogni kW, se superiori.

Passiamo alla classe ambientale Euro 2. In questo caso, il calcolo dovrà essere effettuato considerando i seguenti importi: 2,80 euro e 4,20 euro per ogni kW. Mentre per i veicoli Euro 3, gli importi per ogni kW di potenza sono pari a 2,70 euro per le auto fino a 100 kW, e di 4,05 euro per quelle superiori.

Infine, arriviamo alle classi ambientali Euro 4, Euro 5 ed Euro 6. A questo proposito, gli importi da considerare sono 2,58 euro per veicoli fino a 100 kW e di 3,87 euro per le auto superiori.

