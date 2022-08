Imu 2022, scopriamo come deve essere compilato il nuovo modello per la dichiarazione. A fornire le istruzioni ci ha pensato il Mef a fine luglio.

Il Ministero dell'Economia ha fornito tutte le informazioni per compilare il nuovo modello per la dichiarazione Imu 2022 in un decreto datato 29 luglio 2022. Da quest'anno verrà completamente sostituito il vecchio modello datato 2012. Tra l'altro questo modello comprende le modifiche che sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2022 e quelle introdotte attraverso il Dl 124/2019 all'Impi, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine. Dal prossimo 7 settembre, invece, sarà disponibile il software aggiornato per controllare il file compilato.

Imu 2022: pronto il nuovo modello per la dichiarazione

La dichiarazione Imu potrà essere inviata direttamente all'Agenzia delle Entrate in modalità cartacea o seguendo la procedura telematica. Nel caso in cui si dovesse scegliere il modello cartaceo, sarà necessario inviare tutto tramite una raccomandata senza ricevuta di ritorno: il documento dovrà essere inserito in una busta chiusa, che dovrà recare la seguente dicitura: Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _. Dovrà essere indirizzato all'ufficio tributi del comune competente. Sarà direttamente l'ente locale a provvedere a rilasciare una ricevuta di ricevimento.

In alternativa sarà possibile optare per una Pec.

Nel caso in cui il contribuente dovesse abitare all'estero, è possibile utilizzare una lettera raccomandata od un altro mezzo equivalente, dal quale risulti la data di spedizione, che deve coincidere con quella di presentazione della dichiarazione. L'alternativa più comoda è quella di optare per la procedura telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. L’invio online può essere fatto sia dal contribuente stesso che da un soggetto incaricato.

Scadenza e termini per la dichiarazione Imu 2022

I contribuenti erano abituati alle vecchie scadenze della dichiarazione Imu, la quale doveva essere inviata entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto al quale si è entrati in possesso degli immobili. O comunque siano intervenute delle variazioni rilevanti per determinazione dell'Imu da pagare. Non deve essere rinnovata ogni anno.

Il Decreto Semplificazioni ha però disposto una novità abbastanza importante: il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Dalle istruzioni fornite direttamente dal Mef si scopre che il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate è in grado di restituire immediatamente, subito dopo l'invio, un identificativo telematico, con il quale viene confermata la ricezione del file. In un secondo momento il sistema fornisce anche una comunicazione con la quale attesta l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.