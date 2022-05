Torna la lotteria degli scontrini, più semplice ed efficiente, ma soprattutto divertente. La novità più importante riguarda la nuova modalità di estrazione. La novità più importante è rappresentata dalla nuova modalità di estrazione, non ci sarà più bisogno di aspettare giorni per scoprire se si ha vinto o perso, perchè accadrà in modo istantaneo nel momento dell'acquisto.

Novità bomba, torna la lotteria degli scontrini che tanto piace agli italiani, ma con un'estrazione diversa.

Prima di entrare nel merito dell'articolo facciamo un passo indietro.

Uno dei cavalli di battaglia dell'ex governo giallo-rosso capitanato da Giuseppe Conte era proprio quello del cashback fiscale insieme alla lotteria degli scontrini.

Diverse le polemiche intorno a questa misura a causa di frodi, ma anche giudicata onerosa dal Governo Draghi che decise di sospenderla.

Ritenuta da molti infatti un vero e proprio flop poichè ha mancato totalmente il bersaglio che era quello di disincentivare il fenomeno dell'evasione fiscale spingendo commercianti e liberi professionisti verso l'installazione del POS presso il proprio studio o attività ed emettere così le ricevute fiscali.

Il seguente verdetto è stato emesso dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre.

ll Premier Draghi aveva comunque lasciato intendere che la misura dopo una attenta rivisitazione sarebbe potuta tornare in auge e sembra proprio che la promessa fatta stia per essere mantenuta.

E' stato l'ex direttore della Bce a riformulare e proporre una versione della lotteria degli scontrini giudicata più efficiente nonchè accattivante:

in pratica non si dovrà attendere alcuna estrazione, ma la vincita sarà istantanea, in pratica il cliente saprà se avrà vinto o perso nel momento dell'acquisto.

Lotteria degli scontrini: il governo presenta il nuovo modello

La presentazione del nuovo modello della lotteria degli scontrini è stata effettuata dal sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), Federico Freni, politico solitamente fuori dai giochi di partito che ha sostituito il dimissionario Claudio Durigon (Lega Nord) nel settembre 2021.

Sono state rilasciate a riguardo dichiarazioni alla stampa, che segue in maniera attenta da sempre questo tema intorno al quale c'è l'interesse anche di una bella fetta di cittadini, in cui ha detto:

"La normativa è già stata scritta, c'è l'intesa tra tutte le forze politiche, l'approvazione avverrà in tempi brevi con la possibilità che venga introdotta nel prossimo D.L. semplificazioni" queste le parole di Freni.

lotteria degli scontrini 2022: le nuove regole

L'assenza della lotteria degli scontrini nel D.L. Semplificazioni per il PNRR aveva fatto pensare ad un definitivo disinteresse da parte del Governo draghi verso questa misura.

Insomma una bocciatura definitiva come lo è stato per il cashback eliminato nel giugno dello scorso anno.

Ed invece non è stato cosi, ci ha pensato il sottosegretario Freni a dare la notizia all'opinione pubblica affermando appunto che la lotteria degli scontrini avrà un futuro.

Tornerà più accattivante ed efficiente che mai, completamente rivoluzionata.

E' stata concepita per far divertire il cittadino, non noiose estrazioni elettroniche, ma un sistema di vincita simile a quello del classico "Gratta e Vinci".

Tra i punti che invece non sono cambiati c'è l'obbligo di registrazione con il proprio codice fiscale sul sito dell' AdE la quale rilascerà un codice che dovrà essere utilizzato nel momento degli acquisti eseguiti rigorosamente con metodi di pagamento elettronici e quindi tracciabili.

Il sistema d'estrazione che determina la vincita è stato rivoluzionato, facilitato sia per tenere vivo l'interesse ed allo stesso tempo per ampliare la platea dei fans della lotteria degli scontrini .

In pratica il vecchio codice a barre è stato sostituito da un QR Code che presente sullo scontrino rilasciato al momento dell'acquisto che potrà essere scansionato mediante una app apposita che istantaneamente ne decreterà la vincita o meno.

Al vaglio del Governo anche lo studio sui premi, di numero maggiore, ma con importi minori, insomma, "meno soldi, ma per tutti"!

Lotteria degli scontrini: il fallimento della vecchia formula

La lotteria degli scontrini è nata nel febbraio 2021, dopo una prima fiammata di entusiasmo generale generata dall'entità della novità, gli spiriti si sono decisamente calmati ed i numeri come vedremo fra poco si sono mano a mano contratti spinti da una delusione generale da parte dei contribuenti

La lotteria degli scontrini tra i tanti premi prevedeva anche il jackpot finale, il premio più ambito dal valore di un milione di euro assegnato alla fine dell'anno.

Ciò però non è bastato per mantenere vivo l'interesse di esercenti e consumatori, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a pubblicare alcuni numeri che vedono 25 mila scontrini a marzo 2021 associati alla lotteria, dato crollato fino a toccare 5 mila unità verso fine 2021.

Un numero in pratica irrilevante se si pensa, come riporta la Cgia di Mestre, che solo di alimentari e bevande analcoliche le famiglie nel 2020 hanno realizzato acquisti mensili per 12 miliardi di euro.

Lotteria degli scontrini 2022: come funziona

Per chi non ne conoscesse il funzionamento, in pratica la lotteria degli scontrini è un concorso a premi al quale si potrà partecipare ogni qual volta si effettui un acquisto con un metodo di pagamento elettronico nelle attività che hanno aderito all'iniziativa.

In pratica con il codice lotteria, personale ottenuto con l'inserimento del codice fiscale sul sito, e con l'acquisto di beni e servizi dal valore di almeno 1 euro si avrà diritto a partecipare all’estrazione di premi da migliaia di euro.

Gli acquisti dovranno essere effettuati presso quegli esercenti che aderiscono all'iniziativa e che quindi inviano telematicamente i corrispettivi i quali generano i biglietti validi per la lotteria.

La lotteria degli scontrini è un servizio destinato ai maggiori di 18 anni residenti in Italia. Il consumatore che vorrà partecipare al concorso a premi come già ribadito più volte dovrà munirsi del proprio codice personale ottenibile tramite il proprio codice fiscale.

In pratica si tratta di un codice a barre inviato dal sito della lotteria.

Lotteria degli scontrini, tutte le estrazioni in programma

La lotteria degli scontrini diventa più semplice ed accattivante, in pratica quando il consumatore si reca dall'esercente che aderisce all'iniziativa e d effettua un acquisto tramite uno strumento di pagamento elettronico sia esso, il bancomat, una carta di credito, o app connesse a circuiti di pagamento elettronici si avrà diritto a ricevere un biglietto per ogni euro speso fino ad un massimo di 1.000 biglietti.

Questo avverrà nel momento in cui si effettuerà un acquisto e l'esercente invierà telematicamente al sistema dedicato che genererà i biglietti virtuali.

Per spese superiori ai 1.000 euro verranno generati 1.000 biglietti.

Le vincite previste dalla lotterie degli scontrini sono di 3 tipi e valgono sia per il consumatore che per l'esercente:

15 premi settimanali da 25 mila euro per il consumatore ed altrettanti da 5 mila euro per gli esercenti;

ulteriori 25 premi settimanali da 10 mila euro per il consumatore e altrettanti da 2 mila euro per l'esercente;

una mega vincita annuale da 5 milioni di euro per chi acquista e un’altra da 1 milione di euro per chi vende;

5 super premi da 150 mila euro ciascuno per chi compra e 5 maxi premi da 30 mila euro ciascuno per chi vende.

Siamo arrivati alla fine dell'articolo, una misura inaspettata torna in auge nel 2022 grazie alla volontà del Governo.

l'obiettivo principale di tale misura ovviamente resta quella di incentivare l'uso da parte dei consumatori di forme di pagaemnto tracciabile ed allo stesso convincere gli esercenti ad installare i POS.

Il tutto per arginare al meglio fenomeni di evasione fiscale.