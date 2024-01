Quando sono compatibili Naspi e Partita Iva: tra regole e limiti di reddito

Chi perde involontariamente il lavoro dipendente può beneficiare di un sussidio di disoccupazione: la Naspi.

Uno dei momenti più difficili è proprio l’assenza di un sostentamento economico. Proprio per questo motivo è stata istituita l’indennità di disoccupazione, che offre al lavoratore l’opportunità di avere un sostegno economico nell’attesa di trovare una nuova posizione lavorativa.

Può capitare di volgere la propria attenzione al lavoro autonomo e professionale e, di conseguenza, di aprire la Partita Iva.

La questione da affrontare è la seguente: Naspi e Partita Iva sono compatibili? Se la risposta è affermativa, in quali casi sono compatibili?

Vediamo, inoltre, quali sono le compatibilità della Naspi con il lavoro autonomo e anche con le attività di lavoro dipendente.

Naspi e Partita Iva sono compatibili?

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) è una prestazione che spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro.

L’indennità di disoccupazione spetta solo al rispetto di alcuni requisiti lavorativi e contributivi. L’importo della prestazione viene corrisposto mensilmente o in un’unica formula, fino ad un massimo di due anni.

Quando si perde il posto di lavoro può capitare di volgere la propria attenzione al lavoro autonomo, il quale, nella maggior parte dei casi, richiede la titolarità della Partita Iva.

La Naspi è compatibile con la Partita Iva? Anche se si ha la Partita Iva si può accedere alla Naspi. ciò vuol dire che si può generare reddito da un’altra attività imprenditoriale e, nello stesso momento, percepire l’indennità di disoccupazione. Anche in caso di regime forfettario, la Naspi e la Partita Iva risultano compatibili, ma rispettando alcuni requisiti economici.

Quali sono i limiti di reddito con Partita Iva?

• Reddito pari a 0: si percepisce il 100% della Naspi;

• Reddito compreso tra 1 euro e 4800 euro: si percepisce solo il 20% dell’indennità;

• Reddito superiore a 4800 euro: non spetta alcun importo.

Il reddito deve essere comunicato utilizzando un apposito modulo scaricabile sul portale dell’Inps o compilabile direttamente online. In base a quanto dichiarato, l’Istituto provvederà ad erogare l’importo spettante.

Chi percepisce la Naspi può aprire una Partita Iva?

Poc’anzi abbiamo appurato la compatibilità della Naspi con la Partita Iva. Rispondiamo adesso ad un’altra domanda: chi percepisce la Naspi può aprire una Partita Iva? Anche in questo caso, la risposta è positiva.

Quando si apre la Partita Iva è necessario specificare la stima del reddito presunto che si pensa di ricavare dalla nuova attività. Tuttavia, anche in questo caso, l’importo della disoccupazione varia in funzione della stima proiettata.

Solitamente, quando si apre la Partita Iva si opta per la Naspi anticipata, in modo tale di avere la liquidità subito ed essere economicamente coperti in un momento di vuoto lavorativo.

In ogni caso, se il reddito percepito sarà superiore alla stima comunicata, si correrà il rischio di dover restituire l’importo non spettante della disoccupazione.

Quando si perde la Naspi

Ci sono alcuni casi in cui si perde il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.

Quando si perde la Naspi?

• Dopo due anni;

• Sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro subordinato;

• Presenza di una fonte di reddito da lavoratore autonomo superiore ai limiti stabiliti;

• Mancata presenza nelle liste di disoccupazione;

• Raggiungimento dell’età contributiva per andare in pensione.

In questi casi, se si continua a percepire la disoccupazione pur non avendone il diritto sono previste una serie di sanzioni. Per evitare conseguenze di questo tipo si deve tempestivamente comunicare all’Inps la variazione della propria situazione lavorativa.

Qual è la compatibilità tra Naspi e attività lavorativa

In linea di massima, la Naspi non è compatibile con il lavoro anche se, come abbiamo visto, può essere compatibile nel rispetto dei limiti di reddito previsti.

In ogni caso, non è consentito lavorare e continuare a ricevere la disoccupazione, così come svolgere un’attività di lavoro in nero o non contrattualizzata: azioni di questo tipo sono considerate illeciti sanzionabili.

Qual è la compatibilità tra la Naspi e l’attività lavorativa? Nel caso di inizio di una nuova attività da lavoro dipendente, la compatibilità è la seguente:

• L’indennità è compatibile con un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore a 6 mesi con reddito inferiore a 8174,00 euro;

• L’indennità è incompatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a prescindere dell’importo percepito;

Nel caso del lavoro autonomo, invece, come abbiamo già detto, la Naspi è compatibile con lo svolgimento di attività professionali o imprenditoriali, anche a carattere occasionale, dalle quali derivi un reddito inferiore a 4800 euro annui.

Ricordiamo, infine, che il limite sale a 5000 euro, nel caso si tratti di lavoro occasionale accessorio.

