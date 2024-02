Contratto di apprendistato, quanto valgono e come si calcolano i contributi da apprendista

Il contratto di apprendistato è una tipologia contrattuale che viene stipulata per far intraprendere al lavoratore dipendente un percorso di formazione durante l'attività lavorativa. Quanto valgono i contributi degli apprendisti?

Il contratto di apprendistato è una particolare formula contrattuale che viene stipulata per far intraprendere al lavoratore dipendente un percorso di formazione direttamente in azienda.

L’obiettivo è quello di fargli imparare come si svolge la mansione lavorativa, al fine anche di acquisire tutte le abilità necessarie, direttamente al lavoro, contemporaneamente alla frequenza di percorsi di formazione.

Utilizzando questa tipologia contrattuale, il Governo ha cercato di smuovere l’occupazione, incentivando i giovani ad entrare nel mondo del lavoro, imparando direttamente e in vista di un contratto a tempo indeterminato. Il contratto di apprendistato ha una durata limitata fino ad un massimo di tre anni.

Alla sua scadenza, il datore di lavoro può anche decidere di assumere il lavoratore. Quanto valgono i contributi da apprendista? Rispondiamo a questa domanda, spiegando come funziona il contratto di apprendistato.

Come vengono calcolati gli anni di apprendistato?

Il contratto di apprendistato è stato introdotto dal Decreto legislativo n. 81 del 2015, suddividendo gli apprendisti in tre categorie:

• Per qualifica e diploma professionale;

• Professionalizzante;

• Di alta formazione e ricerca.

Come vengono calcolati gli anni di apprendistato? Innanzitutto, si deve calcolare la Retribuzione annua lorda (Ral), che rappresenta la somma degli stipendi riconosciuti al lavoratore nel corso di un anno solare.

Il calcolo della Ral è molto semplice. Si deve moltiplicare l’importo lordo per 12 mensilità e sommare l’importo della tredicesima e, eventualmente, della quattordicesima.

Nella Ral non è compresa la parte di contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro. I contributi a carico del datore di lavoro sono pari all’11,31% della retribuzione imponibile ai fini Inps, mentre è a carico del lavoratore apprendisti il 5,84%. Non solo per i giovani, ma assumere apprendisti è molto conveniente anche per le aziende.

Sono previsti sgravi contributivi che variano in base al numero dei dipendenti assunti:

• Le aziende che assumono più di 9 dipendenti beneficiano di uno sgravio contributivo al 100% per i primi tre anni, fino ad un massimo di 3000 euro.

• Le aziende che assumono meno di 9 dipendenti godono di un’aliquota contributiva pari all’11,61%.

Quanto è la paga da apprendista?

Il contratto di apprendistato può essere inquadrato con il CCNL commercio o artigiani, inferiore di massimo due livelli rispetto alla categoria spettante.

La paga iniziale degli apprendisti è pari al 60% della retribuzione prevista per il livello per il quale si viene assunti, con un aumento progressivo fino ad arrivare al 100%. Inoltre, è pari al 35%, per le ore dedicate alla formazione.

In ogni caso, è sempre bene ricordare che la retribuzione degli apprendisti è relativa al CCNL di riferimento, oltre che all’inquadramento assegnato.

Come viene calcolato l'apprendistato?

La retribuzione nel contratto di apprendistato è relativa ai CCNL di riferimento e varia in base alla qualifica da conseguire e, come abbiamo già detto, in base anche al livello di inquadramento finale atteso.

Nel corso del primo anno, l’apprendista riceve una retribuzione che aumenta progressivamente nel corso del secondo e del terzo anno. Alla fine, si allinea con la retribuzione che la contrattazione collettiva prevede per il livello di inquadramento raggiunto al termine della formazione.

In linea generale, possiamo affermare che la retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato, una percentuale pari al 70% per il primo anno, all’80% nel secondo e al 90% nel terzo.

Naturalmente, si deve tenere presente che il datore di lavoro conferisce una retribuzione inferiore al lavoratore apprendista, in quanto ha la possibilità di inquadrarlo fino a 2 livelli inferiori.

Cosa succede dopo i 3 anni di apprendistato?

Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni e ha l’obiettivo di inserirli nel mondo del lavoro.

Cosa succede alla scadenza del contratto? Può essere prorogato? Una volta terminato il periodo di formazione, che ha una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 3 anni, se le parti non interrompono il rapporto lavorativo in essere, allora scatta la trasformazione automatica dell’apprendistato: in soldoni, il rapporto lavorativo prosegue sotto forma di contratto subordinato a tempo indeterminato.

Affinché, però, la trasformazione sia effettiva, l’azienda deve comunicarlo all’apprendista e al Centro per l’Impiego.

Restando sul terreno della proroga, la legge ammette la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato anche in caso di malattia o infortunio, oltre altre cause di sospensione involontaria dal lavoro, qualora l’assenza superi i 30 giorni.

Anche in caso di aspettativa, se vengono superati i 30 giorni, il datore di lavoro, ritenendo che la pausa possa compromettere la formazione e il caposaldo dell’apprendistato, può chiederne la proroga.

Leggi anche: In apprendistato matura il TFR: ecco le tasse applicate a quando viene pagato