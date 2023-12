Regime forfettario 2024, cosa cambia? Al via la fatturazione elettronica per tutti

Nel 2024 non sono previste modifiche importanti al regime forfettario. Le soglie di accesso e i limiti di permanenza rimangono gli stessi, ma per i forfettari c'è una novità molto importante. Cosa cambia?

Nel 2024, non sono previsti grossi cambiamenti nel regime forfettario, ovvero quel regime fiscale agevolato che garantisce un’aliquota del 15% sull’imponibile e del 5%, ma solo per i primi cinque anni di attività.

Le soglie di accesso rimangono invariate: la Legge di Bilancio per il 2024 lascia a 85.000 euro, il limite di ricavi e compensi per l’applicazione della flat tax agevolata, così come rimangono gli stessi gli altri requisiti previsti. Viene confermata anche la soglia di 100.000 euro, superata la quale scatterà, automaticamente, la fuoriuscita dal regime.

Cosa cambia allora? Vediamo quali sono le novità e come funzionerà il regime forfettario nel 2024.

Come funziona il nuovo regime forfettario 2024

Il regime forfettario è, attualmente, l’unico regime fiscale agevolato che garantisce un’aliquota del 15% e, solo per i primi cinque anni di attività, un’aliquota del 5%. Si tratta, per molti versi, di un regime molto conveniente che prende il posto di tutti gli altri regimi agevolati.

Nel 2024, i limiti e i requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario non subiranno modifiche. Quindi, bisogna tenere presenti le regole fissate dalla precedente Manovra finanziaria, la quale ha portato a 85.000 il limite di ricavi e compensi.

Anche la stessa soglia antielusione è stata confermata nel limite di 100.000 euro. Fino a questa soglia si potrà applicare il regime forfettario nel corso dell’anno. Superando il tetto massimo, il regime agevolato cessa automaticamente.

Come funziona il regime forfettario? In linea di massima, il regime forfettario presenta tre vantaggi:

• Riduzione dei contributi Inps;

• Tassazione ridotta;

• Semplificazioni ai fini Iva e delle imposte sui redditi.

La tassazione a cui sono soggetti i forfettari, sostitutiva dell’Irpef, è del 15% e, solo in alcuni casi, del 5% (solo per i primi cinque anni delle nuove attività). Si pensi, poi, alla riduzione del 35% dei contributi Inps dovuti, che si deve applicare previa comunicazione all’Inps, entro il 29 febbraio.

Passando alle semplificazioni fiscali, i forfettari non addebitano l’Iva in fattura e la ritenuta d'acconto ai clienti e non liquidano l’imposta. Si è, quindi, esonerati dagli adempimenti collegati alla:

• Presentazione della dichiarazione Iva;

• Registrazione dei corrispettivi.

Chi è esonerato dalla fattura elettronica nel 2024

Facciamo un passo indietro, ripassando la normativa. L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica è dettata dall’articolo 18 del Decreto legge n. 36/2022.

Si tratta di uno dei provvedimenti adottati in attuazione del PNRR, il quale ha previsto l’avvio di nuove regole in materia di adempimenti digitali. Dal 1° luglio 2022, infatti, è stata già estesa ai titolari di Partita Iva con compensi superiori a 25.000 euro nel corso nel 2021.

Vi sono rientrati anche i titolari di Partita Iva in regime di vantaggio, in regime forfettario e le associazioni sportive dilettantistiche in caso di proventi non superiori a 65.000 euro.

Chi è esonerato nel 2024? La risposta è nessuno , in quanto si va verso l’estensione generalizzata della fattura elettronica. Infatti, anche in caso di ricavi e compensi inferiori a 25.000 euro, l’obbligo di passare alla fatturazione elettronica, è stato previsto dal 1° gennaio 2024, salvo deroghe dell’ultimissimo minuto.

Da quando sarà obbligatoria la fattura elettronica per i forfettari

A partire dal 1° gennaio 2024, la fattura elettronica si avvia verso una nuova fase: diventerà obbligatoria per tutti e verrà meno l’esonero previsto per i titolari di Partita Iva, con ricavi e compensi fino a 25.000 euro.

La data del 31 dicembre, ormai prossima, segnerà il termine delle deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica che, come previsto in materia di corrispettivi telematici, si applicherà in maniera generalizzata. Quindi, l’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso a tutti, a prescindere dal fatturato.

Quanti ne erano esclusi fino a questo momento, dal 1° gennaio 2024 saranno obbligati ad utilizzarla. Si prevede che utilizzare i software per emettere e conservare le fatture digitali comporterà un aumento della complessità nel fare queste operazioni, per molti del tutto nuove.

Per gestire al meglio la fatturazione elettronica, si avranno due opzioni:

• Utilizzare il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate “Fatture e Corrispettivi”;

• Dotarsi di un software a pagamento dedicato alla fatturazione elettronica, per gestire in maniera efficiente il processo di emissione e conservazione delle e-fatture.

In riferimento al software “Fatture e Corrispettivi”, ricordiamo che al suo interno è anche possibile accedere agli altri servizi come quello di conservazione e consultazione delle fatture, utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.

Inoltre, facciamo presente che gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate prevedono una procedura web, un software scaricabile per PC e un’applicazione denominata “Fatturae”.

Leggi anche: Fatturazione elettronica gratis: il software da scegliere