A Pasqua i dolci sono immancabili: ecco chi produce le deliziose colombe Lidl ed Eurospin

Pasqua è alle porte e si deve già iniziare a pensare al menù: in mezzo a tante prelibatezze, c'è un dolce speciale per la festività che proprio non può mancare. Ecco chi produce le colombe vendute nei supermercati Lidl ed Eurospin.

Dopo Natale ed Epifania, finalmente si respira aria di festa. La Pasqua nel 2024 cade il 31 marzo e ci regala così una Pasquetta ricca di scherzi, perché sarà il giorno del pesce d'aprile, primo giorno del mese.

Come sempre, la Pasqua è per gli italiani un'occasione per stare in famiglia, grigliare, rilassarsi o semplicemente divertirsi, ma qualunque sia il modo in cui la si vuole festeggiare, si sa che, come ogni festività dell'anno, ci sono dei cibi che nelle tavole degli italiani non possono mancare.

A Pasqua sicuramente non possono mancare le colombe, che insieme alle uova di cioccolato hanno iniziato ad affollare gli scaffali dei supermercati con largo anticipo. Ecco chi produce la colomba venduta nei supermercati Lidl ed Eurospin.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Colombe Lidl ed Eurospin, ecco chi le produce 2. Chi fa la colomba Duca Moscati? 3. Chi produce le colombe Esselunga 4. Chi ha inventato la colomba?

Colombe Lidl ed Eurospin, ecco chi le produce

Non solo le migliori uova di Pasqua, che puoi trovare comodamente anche al supermercato: Lidl, supermercato che lavora nella formula di discount, in questo periodo dell’anno vende la famosa colomba Favorina, che tendenzialmente può essere di due tipi: quelle che si trovano in una scatola rigida di cartone e quelle che invece si possono trovare in una confezione in plastica.

Non solo la confezione: anche i produttori sono diversi. Leggendo l'etichetta della colomba Favorina venduta nella scatola rigida di cartone, si scopre che viene prodotta in uno stabilimento in provincia di Vicenza, più precisamente in via Oltre Agno 7, a Brogliano.

Se invece si legge l’etichetta della colomba Favorina nella confezione di plastica, la sede non è più quella citata poco sopra. In tal caso, infatti, il produttore è Balocco, il cui stabilimento si trova proprio in via S. Lucia 51 a Fossano (CN), ovvero l’indirizzo riportato sul prodotto in questione.

Chi si occupa, invece, della produzione delle colombe vendute nei supermercati Eurospin? Tra gli scaffali della famosa catena, si possono trovare due tipologie di colombe: la colomba classica e la versione senza canditi.

Nel primo caso bisogna osservare l’etichetta della colomba classica Duca Moscati per risalire al produttore. Leggendo le informazioni riportate su di essa, si scopre che la sua produzione avviene in via Bra (Tagliata), 109 – 12045 Fossano (CN), dove si trova nello specifico lo stabilimento di Maina.

La colomba senza canditi, invece, viene realizzata dallo stesso produttore della colomba Favorina venduta nella confezione di cartone della Lidl. L’indirizzo riportato, infatti, è sempre quello de Il Vecchio Forno in via Oltre Agno 7 a Brogliano (VI).

Leggi anche: Le uova di Pasqua Lidl vanno a ruba, ecco costo e caratteristiche

Chi fa la colomba Duca Moscati?

La colomba Duca Moscati venduta da Eurospin è prodotto da Maina presso lo stabilimento di via Bra (Tagliata), 109 – 12045 Fossano (CN).

Chi produce le colombe Esselunga?

Come la colomba Eurospin a marchio "Duca Moscati", anche le colombe vednute nei supermercati Esselunga sono prodotti dalla Maina.

Chi ha inventato la colomba?

La colomba, celebre e delizioso dolce pasquale che proprio non può mancare sulle tavole degli italiani, ha un'origine antica. Ne hai mai sentito parlare?

Secondo alcune leggende, la colomba trova la sua origine nell'epoca longobarda, quando re Alboino ricevette in dono un pane dolce a forma di colomba in segno di pace, al termine dell'assedio di Pavia, proprio poco prima del periodo pasquale.

Secondo un'altra tradizione lombarda, invece, l'origine del dolce è da associare a San Colombano, celebre monaco irlandese fondatore di numerosi monasteri in giro per l'Europa (in Italia il più famoso si trova a Bobbio). Giunto alla corte dei sovrani longobardi, fu invitato dai reali a un pranzo fastoso. La regina Teodolinda fece preparare leccornie di ogni tipo, ma San Colombano stava rispettando la Quaresima e il divieto di consumare carne. Per superare l'impasse, il monaco irlandese accettò il pasto ma solo dopo aver benedetto le portate. Quando l'uomo impose le mani, però, accadde il miracolo e i piatti di carne si trasformarono in colombe di pane.

La colomba così come la conosciamo noi oggi, invece, quando è stata inventata? Era il 1930 e il merito è stato del pubblicitario Dino Villani, impiegato in una famosa azienda dolciaria milanese. Villani pensò di lanciare sul mercato un dolce per la Pasqua, ma senza ingenti spese. Come? Riciclando lo stesso impasto dei panettoni. Era sufficiente usare gli stessi macchinari utilizzati per la produzione del dolce natalizio. A differenziarli solo la forma e la glassa all’amaretto e mandorle che ricopre la superficie della colomba.