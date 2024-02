Come capire se mangio troppi carboidrati? 5 segnali da tenere d'occhio e rimedi

Come capire se stai mangiando troppi carboidrati? Probabilmente ti stai ponendo questa domanda perché temi di inserire nella tua dieta quotidiana troppa pasta, pane, patate o altre fonti di carboidrati.

In alternativa, è possibile che tu stia sviluppando alcuni fastidi e disturbi che pensi possano essere collegati a un eccesso di questo macronutriente.

È bene dirlo subito: in qualsiasi caso, e a meno che tu non abbia problemi di salute specifici rilevati dal medico, non devi eliminare totalmente i carboidrati dalla tua dieta.

Parliamo pur sempre di un macronutriente essenziale, così come lo sono proteine e grassi. Per cui, anche se pensi di eccedere nella loro assunzione, è sempre bene diminuire la quantità, ma mai eliminarla completamente dalla dieta.

Quando fanno male i carboidrati: attenzione ai falsi miti

Se hai intenzione di abbracciare uno stile di vita più sano o hai l’obiettivo di disfarti di alcuni chiletti in più, stai per fare una delle scelte più sagge della tua vita!

Attenzione, però, a non diventare vittima di false credenze. Quante persone che hanno cominciato una dieta fai-da-te hanno deciso di eliminare totalmente i carboidrati? Ebbene, non compiere questo errore.

I carboidrati sono pura energia per l’organismo. Certo, eliminarne il consumo può portare a un dimagrimento più veloce, ma sappi che questa soluzione è a breve termine. Inoltre, il corpo potrebbe adattarsi a un ridotto apporto di carboidrati, rallentando il metabolismo e rendendo più difficile il mantenimento del peso perso.

Inoltre, non fossilizzarti su falsi miti come non mangiare i carboidrati a cena. Per prima cosa, va fatta una distinzione tra:

• carboidrati semplici, come zuccheri aggiunti o carboidrati raffinati;

• carboidrati complessi, presenti in creali integrali, verdure e legumi.

Posto che sia sempre consigliato assumere carboidrati complessi, nulla vieta di consumarli anche a cena. L’importante, come sempre, è non eccedere e inserire nella dieta altri macro e micronutrienti fondamentali per la salute.

Come capire se stai mangiando troppi carboidrati? Ecco i segnali a cui fare attenzione

Ma cosa succede quando si mangiano troppi carboidrati? Il nostro corpo ci parla continuamente, l’importante è essere connessi con lui e ascoltare le sue richieste.

Anche quando c’è un eccesso di carboidrati, infatti, il corpo ti manda dei segnali. Tra questi, i segnali più comuni di un eccesso di carboidrati nella dieta includono:

• gonfiore addominale: se ti senti gonfio è possibile che stia assumendo una quantità eccessiva di carboidrati complessi. Il gonfiore può essere attribuito principalmente alla fermentazione dei carboidrati non digeriti nel tratto digestivo, che porta alla produzione di gas e gonfiore addominale;

• stanchezza cronica: quando consumi grandi quantità di carboidrati, soprattutto quelli ad alto indice glicemico come zuccheri aggiunti e carboidrati raffinati, si possono verificare picchi e cadute di zucchero nel sangue. Questi picchi glicemici possono provocare un rilascio eccessivo di insulina, l'ormone che regola il livello di zucchero nel sangue, che può portare a una sensazione di stanchezza e affaticamento;

• fame incontrollata: ti è mai capitato di mangiare un pasto ricco di carboidrati e avere fame anche solo pochi minuti dopo? Questo succede perché i carboidrati raffinati o ad alto indice glicemico causano picchi glicemici seguiti da una rapida diminuzione dei livelli di zucchero nel sangue, innescando un aumento della produzione di insulina;

• aumento di peso: oltre a ciò che abbiamo appena detto (che può naturalmente portare a mangiare di più e, di conseguenza, a ingrassare), devi considerare che i carboidrati sono una fonte di energia, e se l'apporto calorico totale dalla dieta supera il fabbisogno energetico del corpo, l'eccesso di energia viene immagazzinato sotto forma di grasso;

• Acne: ebbene, non si tratta solo di un problema tipico dell’adolescenza, perché anche un eccesso di carboidrati può comportare un'iperattività delle ghiandole sebacee e la produzione di sebo in eccesso, ambiente favorevole alla formazione di acne.

Pensi di assumere troppi carboidrati? Ecco alcuni rimedi

Se leggendo questa piccola guida, hai costatato di aver avvertito uno o più di questi segnali e, dunque, di eccedere con i carboidrati, non preoccuparti perché si può sempre rimediare.

Per prima cosa, ricorda sempre che una dieta bilanciata contiene anche carboidrati, ma preferendo quelli complessi a quelli semplici, e anche altri nutrienti essenziali. Bilancia, quindi, ogni pasto con la giusta quantità di carboidrati, proteine e fibre.

Anche per quanto riguarda gli spuntini, se mangi una fonte di carboidrati accosta sempre una fonte di proteine: in questo modo aumenti la sensazione di sazietà e rallenti la digestione e l'assorbimento dei carboidrati, riducendo così la rapidità con cui i livelli di zucchero nel sangue aumentano.

Infine, ricorda che l’esercizio fisico è sempre un ottimo alleato per rimanere in forma e utilizzare più efficacemente i carboidrati come fonte di energia. Non focalizzarti troppo sul cardio, ma alterna questo tipo di allenamento con esercizi che allenano la forza muscolare e la resistenza.