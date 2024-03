Pericolo Hot Chip Challenge: tutti gli effetti collaterali della rischiosa sfida social

La Hot Chip Challenge, la sfida che consiste nel pubblicare un video sui proprio profili social mentre si assaggia la patatina più piccante del mondo, preoccupa sempre di più.

A prima vista, sembra un gioco innocente: l'ennesima sfilza di video di content creator che si sfidano a fare qualcosa per intrattenere il loro pubblico di followers. Tuttavia, questa patatina piccantissima può essere rischiosa per la salute.

Questo prodotto, una singola tortilla condita con due tra i peperoncini più piccanti al mondo e venduta in una scatola a forma di bara, è apparso per la prima volta sul mercato nel 2018, e da allora è oggetto di diversi video virali.

In Italia è arrivata con qualche ritardo nel 2023 ma, appena è diventata disponibile, ha subito attirato l'attenzione del Ministero della Salute, che ha incaricato i Carabinieri dei Nas di aprire un'indagine sulla pericolosità di questo snack per veri coraggiosi. Le indagini sono iniziate a novembre 2024 e si sono concluse a marzo 2024, quando l'Antitrust ha ordinato il ritiro del prodotto.

La Hot Chip Challenge, quindi, è pericolosa: ecco quali sono gli effetti collaterali della patatina più piccante mai creata e cosa rischia chi la assaggia.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Quali sono gli effetti collaterali della Hot Chip Challenge? Cosa rischia chi assaggia la patatina piccantissima 2. Cosa può provocare la patatina più piccante al mondo? 3. Cosa contiene la Hot Chip Challenge? 4. Quali sono le patatine più piccanti del mondo? 5. Quanto costa la patatina più piccante del mondo?

Quali sono gli effetti collaterali della Hot Chip Challenge? Cosa rischia chi assaggia la patatina piccantissima

Sembra un gioco facile e divertente, ma nasconde pericoli da non prendere alla leggera: è la Hot Chip Challenge, la sfida che consiste nel mangiare la patatina più piccante del mondo e sopportare il bruciore senza bere o mangiare altro.

Questa challenge, diventata virale su TikTok, è una vera e propria prova di coraggio. A quanto pare, chi sopporta meglio l'assaggio può vincere anche un premio: un iPhone. Tuttavia, la Hot Chip Challenge rappresenta un rischio per la salute di chi vi si sottopone.

Tutto nasce nel 2018, quando un produttore con sede in Repubblica Ceca mette sul mercato un prodotto molto particolare: una singola tortilla che promette di essere la più piccante al mondo, confezionata in una scatola a forma di bara. il logo è un peperoncino che sputa fuoco e il nome del prodotto evoca perfettamente il senso: Hot Chip Challenge. In italiano, si potrebbe tradurre come "sfida della patatina piccante". Infatti, il prodotto nasce proprio allo scopo di lanciare una sfida ai consumatori: mangiare la patatina più piccante di sempre.

Anche se non molti sembrano farci caso, gli effetti collaterali della patatina sono elencati nel dettaglio sul packaging del prodotto e sul sito web a esso dedicato. Ed è proprio questo ad aver preoccupato il Ministero della Salute, che ha ordinato un'indagine e ha portato al ritiro definitivo delle Hot Chip Challenge dal mercato italiano.

In particolare, gli effetti collaterali delle patatine Hot Chip Challenge sono:

• forte bruciore alla bocca

• visione offuscata

• difficoltà respiratorie

Inoltre, a causa dell'elevata piccantezza del prodotto, è sconsigliato toccare lo snack con le mani. Il prodotto è altamente sconsigliato ai soggetti sensibili o allergici alla capsaicina. Inoltre, i bambini e le donne incinte o che stanno allattando non possono consumare la tortilla.

Cosa può provocare la patatina più piccante del mondo? Il caso del tiktoker italiano che è finito in ospedale

La patatina più piccante del mondo può provocare disagi quali bruciore intenso alla bocca, vista offuscata e difficoltà a respirare. Normalmente, però, gli effetti collaterali delle patatine Hot Chip Challenge dovrebbero sparire entro alcuni minuti.

In alcuni casi, tuttavia, non è così. Infatti, gli effetti sono così forti che possono causare gravi irritazioni della pelle, in particolare nella zona delle labbra, e della lingua. È quello che è successo al tiktoker italiano Diego Simili, finito in ospedale dopo aver partecipato alla Hot Chip Challenge. Diego ha avuto una violenta irritazione alle labbra dopo aver consumato la tortilla piccantissima, che l'ha costretto a sottoporsi a cure specifiche.

Cosa contiene la Hot Chip Challenge?

La Hot Chip Challenge, la patatina più piccante al mondo, è così speziata grazie al mix di due tipi di peperoncino tra i più forti in assoluto: il Carolina reaper e il Trinidad Moruga scorpion.

Infatti, il Carolina reaper è entrato nel Guinness dei primati nel 2013, vincendo il titolo di peperoncino più piccante del mondo. Il titolo prima apparteneva al Trinidad Moruga scorpion, che è sceso al secondo posto. Il mix dei due, quindi, è praticamente insopportabile.

Gli ingredienti delle Hot Chip Challenge sono pochi. Ogni tortilla è incartata e venduta singolarmente, in quanto è sconsigliata l'assunzione di più di una sola patatina, e contiene:

• farina di mais

• olio di semi di girasole

• peperoncino Carolina reaper

• peperoncino Trinidad Moruga scorpion

Quali sono le patatine più piccanti del mondo?

Le patatine più piccanti in assoluto sono le Hot Chip Challenge. Tuttavia, altri brand hanno lanciato prodotti molto simili sul mercato.

Per esempio, le americane JoJoChips Last Chip Challenge assomigliano molto alle patatine protagoniste di una delle sfide più virali sui social. Infatti, anche le tortillas marca JoJoChips sono vendute singolarmente in un packaging che ricorda una bara e contengono peperonicino Carolina reaper e Trinidad Moruga scorpion, oltre a un aroma di peperoncino jalapeno.

Anche il brand Paqui ha realizzato una patatina a base di Carolina reaper e un altro tra i peperoncini più piccanti al mondo, il Naga viper. Il nome di queste patatine non si discosta molto da quello dei competitor: sono le One Chip Challenge.

Quanto costa la patatina più piccante del mondo?

Una confezione di Hot Chip Challenge, che contiene solo una patatina più piccante del mondo, costa 9,99 euro.

Tuttavia, non sarà più possibile acquistarle in Italia perché l'Antitrust ha ritirato le Hot Chip Challenge dal mercato per salvaguardare il benessere e la salute dei consumatori.