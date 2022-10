Gli italiani amano la pasta, non c’è dubbio, infatti ne esistono veramente tante in circolazione e a volte è davvero difficile scegliere quale comprare, sia per quanto riguarda il tipo che per quanto riguarda la marca.

Per fortuna, però, esistono anche delle classifiche che possono aiutare nella scelta della pasta migliore, considerando alcuni criteri in particolare e prendendo in esame certi tipi di pasta, che possono essere di qualsiasi brand, senza distinzioni.

Vediamo dunque una classifica nello specifico per capire qual è la migliore pasta italiana.

La classifica di Altroconsumo: quali sono i criteri seguiti?

Partiamo dal principio e vediamo innanzitutto chi è l’autore della seguente classifica sulle migliori paste italiane. Parliamo di Altroconsumo, un’associazione che ha lo scopo di tutelare i consumatori e che può essere considerata la più diffusa in Italia, svolgendo numerosi test su prodotti e servizi di vario tipo.

In questo caso Altroconsumo ha deciso lo scorso anno di effettuare un ricerca su 25 campioni di una tipologia di pasta nello specifico, ovvero le penne. Vediamo quali sono i criteri principali su cui si è basata per stilare la classifica:

presenza di grano tenero;

contenuto di proteine e fibre;

possibili tracce di impurità;

aspetto della pasta a crudo e dopo la cottura;

tenuta, collosità e assorbimento del sugo.

Per capire se una pasta è di buona qualità, inoltre, si possono osservare anche altre caratteristiche, ad esempio il colore giallo intenso, il rumore secco che si deve sentire quando si spezza e la mancata presenza di punti neri (prodotto impuro) né punti bianchi (prodotto non lavorato correttamente). Attenzione anche alla presenza di glifosato in alcuni tipi di pasta.

La migliore pasta italiana e tutti i marchi nella top 10

Passiamo ora alla classifica e vediamo nello specifico quali marchi occupano le prime 10 posizioni, partendo dal podio: al primo posto troviamo Libera Terra, che ha ottenuto un punteggio di ben 79/100, al secondo posto si piazza la linea Equilibrio di Esselunga con 74/100 e poi al terzo posto l’azienda veneta Sgambaro che ha totalizzato un totale di 72/100.

Può sorprendere il fatto che le marche più conosciute non siano tra i primi posti, ma in realtà le possiamo ritrovare subito dopo, infatti al quarto posto si trova Voiello con un punteggio di 69/100, al quinto e al sesto la rinomata Barilla che ha ottenuto il punteggio 66/100, a pari merito con De Cecco, e al settimo La Molisana, con 65/100.

Chiudono la classifica della top 10 la celebre pasta Rummo, che ha totalizzato un punteggio di 64/100, Viviverde di Coop con 63/100 e infine Carrefour con un punteggio di 57/100, lasciando Conad in undicesima posizione con 54/100.