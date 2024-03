Uova di Pasqua Walcor 2024: ecco le incredibili sorprese dell'azienda dolciaria

Per Pasqua la famosa azienda dolciaria cremonese stupisce il pubblico con delle grandi novità. Walcor, che nel 2024 festeggia il 70° anniversario, lancia sul mercato una serie di uova di Pasqua dedicate ai personaggi più amati nella storia della tv: tra le sorprese si trovano i protagonisti dei cartoni che intrattengono i bambini ogni giorno, prima di andare a scuola o dopo aver finito i compiti. Scopriamo insieme quali sono le principali novità proposte dall'azienda dolciaria.

Walcor, le nuove uova di Pasqua 2024 e tutte le sorprese disponibili

Oltre alle uova di Pasqua in versione bimbo e bimba e a quelle delle principesse, ecco quali sono le novità proposte per il 2024:

• uova One Piece : dedicate al fumetto più letto al mondo. Dal manga all'anime fino al live action disponibile su Netflix: ora One Piece arriva anche in versione uovo di Pasqua al cioccolato al latte . Presente in due versioni da 200g e 280g , è possibile trovare all'interno delle sorprese a tema pirati : un anello per cellulare , un portachiavi a forma di teschio e 9 coppie di sticker da collezionare

• uova Hello Kitty : una novità al femminile. Presente in 3 formati da 150g, 240g e 320g , tutti con soprese a tema della tenera gattina . Per l’uovo più grande, invece, la sorpresa è un fantastico peluche di Hello Kitty di 15cm presente in due versioni, con abito rosso e con abito blu

• uova The Flash : la novità al maschile riguarda il supereroe più veloce di sempre: Flash. Dal fumetto al film, ora in versione uovo pasquale in due formati da 150g e da 240g , al cui interno è possibile trovare dei portachiavi di Flash e sorprese a tema Barry Allen

• uovo Uno : dedicate al famoso gioco di carte della Mattel, già presente in numerose versioni. L'uovo di cioccolato è disponibile in formato da 320g e al suo interno è possibile trovare un mazzo di carte Uno personalizzato

• uovo Peanuts : dedicato al simpaticissimo cagnolino Snoopy, arrivano le uova di Pasqua in due versioni, da 240g e da 320g . Quella più grande contiene un peluche di 15cm del cagnolino , mentre nelle altre uova si possono trovare tante altre sorprese, come il porta cuffie Snoopy

• novità anche le uova de Le Principesse Incantate: torna sugli scaffali con il restyling del logo, in formato da 45g e 240g e tante sorprese al loro interno

Le versioni immancabili

Walcor, oltre alle nuovissime uova, propone i suoi grandi classici, tra cui le uova Walcorì: 170g di cioccolato bianco o al latte con cereali.

Completano la gamma molte altre uova dedicate ai bambini. In particolare:

• uovo di Pasqua Dinsieme : presente in versione da 45g, 150g, 240g e 320g . Quest'ultimo è disponibile nelle colorazioni azzurro e giallo

• uovo di Pasqua Spongebob : la simpatica e solare spugna gialla torna in versione uovo di cioccolato al latte da 200g

• uovo di Pasqua di 44 Gatti : presenti in formato da 45g e 280g

• uovo di Pasqua di Dinosaur Park: presenti in formato da 45g e 240g

La proposta di Walcor

La proposta Walcor per Pasqua si inserisce all'interno di un percorso che ha come punto fondamentale quello di un rinnovamento, da raggiungere grazie alle nuove licenze e ai formati proposti. L'obiettivo, inoltre, è quello di coprire in maniera più ampia possibile il mercato dolciario dei bambini, degli adolescenti, ma anche quello degli adulti. Gianluca Cazzulo, direttore Commerciale Italia di Walcor, afferma:

A sostegno di tutte le novità per la Pasqua, per tutto il mese di marzo abbiamo investito importanti risorse in comunicazione: un’attività social media con focus sulle licenze top, tra cui One Piece, e una campagna di digital programmatic display e video su portali a target, con focus su ragazzi, appassionati di fumetti, anime, gaming e community in target.

