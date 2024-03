Uova di Pasqua Kinder 2024: ecco quali sono le sorprese più belle e il loro peso

Le uova di pasqua Kinder sono in assoluto le più amate e acquistate dagli italiani. Infatti, nelle loro tantissime versioni diverse, piacciono a grandi e bambini sia per la qualità del cioccolato sia per le simpatiche sorprese da collezionare.

Per questo motivo, ogni anno Kinder lancia sempre più versioni delle sue celebri uova, in modo da accontentare un'enorme fetta di pubblico. Per la Pasqua 2024, sono disponibili ben 12 diverse uova Kinder, tutte quante in collaborazione con franchise di successo come Winx, Marvel, Disney e Super Mario, le sorprese sono tantissime e il peso è diverso a seconda del prodotto che si sceglie.

Comprando a scatola chiusa esiste il rischio di non riuscire ad accaparrarsi il giocattolo che si desidera oppure di trovare dei doppioni se si acquista o si riceve più volte lo stesso uovo. Tuttavia, c'è un trucchetto efficace per riuscire a individuare le sorprese. È molto semplice e per farlo basta conoscere il peso dei giocattoli.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Quali sono le uova di Pasqua Kinder 2024? 2. Quali sono e quanto pesano le sorprese delle uova di Pasqua Kinder? 3. Come capire la sorpresa delle uova di Pasqua Kinder? 4. Quanto costa l'uovo di Pasqua Kinder piccolo? 5. Quando è nato l'uovo di Pasqua Kinder?

Quali sono le uova di Pasqua Kinder 2024?

Per la Pasqua 2024, Kinder ha lanciato 12 diverse uova di cioccolato con sorpresa in collaborazione con alcuni tra i franchise più amati dai bambini, ma anche dagli adulti. Come sempre, le sorprese sono piccoli giochi da collezione che raffigurano i personaggi di cartoni animati, film, serie tv o videogiochi.

Le uova che si possono trovare nei supermercati e i negozi di alimentari, fisicamente e online, sono:

• Kinder GranSorpresa Mickey & Friends

• Kinder GranSorpresa Frozen

• Kinder GranSorpresa Dragon Ball

• Kinder GranSorpresa Winx

• Kinder GranSorpresa Hot Wheels

• Kinder GranSorpresa Maxi Marvel

• Kinder GranSorpresa Maxi Star Wars

• Kinder GranSorpresa Maxi Mario Kart

• Kinder GranSorpresa Maxi Jurassic World

• Kinder GranSorpresa Maxi Miraculous

• Kinder GranSorpresa Gigante Principesse Disney

• Kinder GranSorpresa Gigante Batman

Ognuna di queste uova contiene una tra tre oppure quattro sorprese che la Kinder ha fatto produrre appositamente per la Pasqua 2024.

Uova di Pasqua Kinder 2024, quali sono e qual è il peso delle sorprese?

Per trovare la sorpresa che più si desidera nelle uova di Pasqua ci vuole fortuna oppure un po' di astuzia e una bilancia. Infatti, un trucchetto molto efficace per assicurarsi la sorpresa preferita è quello di pesare l'uovo prima di acquistarlo.

Proprio perché i giocattoli all'interno delle uova di Pasqua sono diversi, questi hanno anche un peso diverso che li rende riconoscibili.

Tuttavia, per poter usare questo trucchetto è necessario conoscere il peso delle sorprese che sono contenute nelle uova di cioccolato. Ecco quali sono e quanto pesano le sorprese delle uova di Pasqua Kinder 2024.

1. Kinder GranSorpresa Mickey & Friends

L'uovo di Topolino è sempre un grande classico e quest'anno sono tre le sorprese che è possibile trovare. Si tratta di action figures snodabili di alcuni dei personaggi più amati. Insieme alla statuetta da collezione, nell'uovo c'è anche una piccola formina colorata perfetta per tagliare i biscotti o giocare con la plastilina. Le sorprese sono:

• Pluto e una formina verde: 250 g

• Paperino e una formina blu: 275 g

• Topolino e una formina rossa: 270 g

2. Kinder GranSorpresa Frozen

Nell'uovo di Frozen, uno dei classici Disney più amati, è possibile trovare quattro diverse combinazioni di sorprese. Nel primo caso, insieme alle action figure in formato più grande di Anna o Elsa si trova una coppia di ciondoli in plastica a forma di fiocco di neve. Nel secondo caso, invece, le principesse sono abbinate a una statuetta di Olaf.

• Elsa con i ciondoli: 252-255 g

• Anna con i ciondoli: 238 g

• Anna e Olaf: 251 g

• Elsa e Olaf: 253 g

3. Kinder GranSorpresa Dragon Ball

Nell'uovo di Pasqua Kinder in collaborazione con Dragon Ball si possono trovare tre action figures da collezione alte 15 centimetri.

• Goku: 272 g

• Jiren: 274 g

• Vegeta: 256 g

4. Kinder GranSorpresa Winx

L'uovo di Pasqua delle Winx contiene la statuetta da collezione di tre delle fate della celebre serie animata.

• Bloom: 254 g

• Stella: 250 g

• Flora: 270 g

5. Kinder GranSorpresa Hot Wheels

Nelle uova di Hot Wheels si può trovare una tra le quattro macchinine speciali pensate per questa Pasqua e ispirate agli animali.

• Grey Gear (lupo): peso sconosciuto

• Sharkruiser (squalo): 255 g

• Croc Roar (coccodrillo): 265 g

• Eevil Weevil (scorpione): peso sconosciuto

6. Kinder GranSorpresa Maxi Marvel

L'uovo Kinder dedicato a Marvel contiene una tra quattro diverse action figures snodabili e flessibili con un ostacolo a tema per divertirsi a inventare mille avventure.

• Spiderman: 372 g

• Iron Man: 374 g

• Hulk: 423 g

• Groot: 398 g

7. Kinder GranSorpresa Maxi Star Wars

Anche quest'anno, l'uovo di Pasqua dedicato a Star Wars sarà l'unico a base di cioccolato fondente lanciato da Kinder. All'interno, si può trovare uno dei tre busti snodabili su piedistallo ispirati ai personaggi.

• Obi-Wan Kenobi: 432 g

• Stormtrooper: 425 g

• Yoda: 416 g

8. Kinder GranSorpresa Maxi Mario Kart

Per la Pasqua 2024, Kinder ha deciso di dedicare un uovo a uno dei videogiochi Nintendo più amati in tutto il mondo: Mario Kart. All'interno di ogni uovo, si può trovare uno tra i quattro piloti e la sua rampa di salto. inoltre, in regalo c'è una striscia di quattro simpatici adesivi.

• Mario: 390-395 g

• Luigi: 397 g

• Yoshi: 400 g

• Toad: 295 g

9. Kinder GranSorpresa Maxi Jurassic World

L'uovo Kinder dedicato a Jurassic World contiene uno tra tre diversi dinosauri da collezionare.

• Anchilosauro: 425 g

• Tirannosauro: 380 g

• Pteranodonte: 350 g

10. Kinder GranSorpresa Maxi Miraculous

L'uovo dedicato a Miraculous, una delle serie animate preferite dai bambini di tutto il mondo, contiene una tra quattro action figures snodabili che raffigurano i personaggi. Insieme alla statuetta c'è sempre un accessorio: una coppia di braccialetti di plastica oppure un piccolo portagioie che brilla al buio.

• Astrocat e i braccialetti: 380 g

• Mister Bug e il portagioie: 390 g

• Lady Noir e il portagioie: 374 g

• Cosmobug e i braccialetti: 360 g

11. Kinder GranSorpresa Gigante Principesse Disney

L'uovo delle Principesse Disney, uno tra i più amati e che non manca mai tra gli scaffali del supermercato a Pasqua, contiene una tra tre principesse insieme a un'accessorio speciale.

• Ariel e il corallo portagioie: 502 g

• Cenerentola e gli orecchini (senza buco): 716 g

• Rapunzel e il bracciale con il camaleonte Pascal: 596 g

12. Kinder GranSorpresa Gigante Batman

Nell'uovo di Pasqua dedicato a Batman si può trovare un vero e proprio modellino di uno dei veicoli del supereroe, insieme a un'action figure snodabile di Batman.

• Bat-moto: 514 g

• Bat-mobile: 650 g

• Bat-wings: 550 g

Come capire la sorpresa delle uova di Pasqua Kinder?

Su TikTok è diventato virale un semplice trucchetto per capire quale sorpresa c'è in un uovo di Pasqua. Il trucco consiste nel pesare le uova di Pasqua sulla bilancia del supermercato. In questo modo, se si conosce il peso della sorpresa che si desidera trovare, è facile individuare l'uovo che la contiene.

Molti negozianti, tuttavia, non sono contenti di questa pratica e stanno cercando il più possibile di scoraggiarla con cartelli e controlli nelle corsie dedicate alle uova di Pasqua. Infatti, i responsabili dei supermercati temono che così le sorprese più ambite spariscano subito e che molte uova rimangano invendute.

Infine, bisogna tenere presente che se è vero che il trucchetto del peso delle uova di Pasqua funziona in molti casi, non è affidabile al 100 per cento. Infatti, è facile confondere sorprese dal peso simile.

Quanto costa l'uovo di Pasqua Kinder piccolo?

Tra le tante uova di Pasqua in vendita al supermercato, quelle Kinder sono le preferite da moltissimi consumatori anche per il loro prezzo competitivo. L'uovo di Pasqua Kinder più piccolo, il GranSorpresa classico da 150 g, costa 11,90 euro. Inoltre, anche quest'anno è uscito l'uovo di Pasqua GranSorpresa Mini che costa 3,99 euro.

Le altre uova Kinder sono in vendita al prezzo di:

• GranSorpresa Maxi (220 g) a 15,99 euro

• GranSorpresa Gigante (320 g) a 19,99 euro

Quanto è nato l'uovo di Pasqua Kinder?

L'uovo di Pasqua Kinder GranSorpresa è nato nel 1989. Si tratta della versione più grande del celebre Ovetto Kinder, inventato nel 1974 da Michele Ferrero e William Salice.