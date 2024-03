Perché pesare le uova di Pasqua? Ecco cosa c'è dietro all'ultima moda

Pasqua 2024 verrà ricordata per un fatto alquanto bizzarro: la pesatura delle uova di cioccolato. Perché pesare i dolci prima di acquistarli? Per quale motivo alcuni supermercati vietano di poggiare le confezioni in oggetto sulle bilance di frutta e verdura?

Perché pesare le uova di Pasqua? Ecco qual è il motivo

Negli ultimi giorni, sui social sono diventati virali alcuni video che consigliano di pesare le uova di Pasqua. Allo stesso tempo, in diversi supermercati del Belpaese sono apparsi cartelli che vietano la pesatura dei dolci pasquali. Perché tutto questo caos? Innanzitutto, chiariamo che la pesatura riguarda soltanto le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa, che al suo interno hanno una sorpresa della serie Dragon Ball.

Le sorprese sono tre: Son Goku, Vegeta o Jiren. Tutti questi personaggi arrivano da Dragon Ball Super, l’anime che racconta gli eventi successivi alla fine della serie originale. Quella più ambita, dopo la recente morte dell'autore Akira Toriyama, è l'action figure di Goku, in versione Super Sayan Blu. Secondo alcuni utenti TikTok, pesando l'uovo di Pasqua si può scoprire se la sorpresa all'interno è quella più ricercata.

Ecco perché si consiglia di pesare le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa. Allo stesso tempo, diversi gestori di supermercati italiani hanno affisso dei cartelli con cui si vieta la pesatura. Qual è il motivo? Non abbiamo certezze, ma immaginiamo che questa decisione sia dettata da motivi igienici - sulle bilance dedicate alla frutta e verdura non si possono poggiare altri alimenti - e da problemi logistici, come eventuali file.

Le uova di Pasqua si possono pesare? La legge dice di sì

Stando a quanto sostengono alcuni utenti di TikTok, le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa con Son Goku hanno un peso di 272 grammi, di cui 150 gr dell'uovo. Tralasciando la validità della tecnica, una domanda sorge spontanea: cosa dice la legge in merito? Si possono pesare i dolci o hanno ragione i gestori dei supermercati che vietano l'utilizzo delle bilance?

Massimiliano Dona, avvocato esperto dei diritti dei consumatori, ha spiegato che le bilance del reparto ortofrutta possono essere utilizzate solo per frutta e verdura. Questo, però, non significa che i clienti non possano presentarsi al supermercato muniti di bilancino privato e pesare le uova o qualsiasi altro alimento.

Se anche voi desiderate il Kinder GranSorpresa con Son Goku in versione Super Sayan Blu dovete tenere bene a mente i pesi a cui prestare attenzione. Secondo gli utenti, a livello di grammi, la proporzione dovrebbe essere: Vegeta 255 grammi, Goku 272 grammi e Jiren 275 grammi. Ci teniamo a sottolineare che queste misure, se così vogliamo chiamarle, non sono state confermate dall'azienda Ferrero.