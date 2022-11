Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, General Manager di Newtraderlab, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro viaggia intorno alla parità in attesa dell'esito delle elezioni di metà mandato. Qual è la sua view?

Allo stato attuale l'euro-dollaro si è stabilizzato, dopo il movimento vissuto per tutto ottobre sotto la parità, tranne alcuni eccessi di volatilità.

Il cross si è mantenuto sotto quota 1 per effetto delle attese sul fronte Banche Centrali e dell'evoluzione dell'inflazione.

Ora le quotazioni si sono spostate sula parità e ora il mercato è in una situazione in cui le Banche Centrali hanno già fatto quello che dovevano fare.

La Fed è ormai agli sgoccioli della sua politica monetaria restrittiva almeno per il momento e sono attesi ora solo piccoli ulteriori incrementi del costo del denaro.

Le Banche Centrali si sono mosse in maniera aggressiva per cercare di arginare l'inflazione in tutti i modi, ma essendo una dinamica dei prezzi al consumo legata a fattori esogeni, quali i valori delle commodities, per la Fed questo lavoro può essere quasi finito, almeno per questa fase.

Nella situazione attuale è l'euro che inizia a rialzare la testa per vari motivi: la BCE è rimasta indietro nel rialzo dei tassi rispetto alla Fed e la sua è un'azione ancora da compiere, per cui l'euro-dollaro potrebbe ritornare stabilmente sopra la parità.

Non mi aspetto grandi rialzi per il cross, ma almeno una salita verso 1,01/1,02 come valori medi nelle prossime settimane.

L'oro sta risalendo anche sulla scia dell'indebolimento del dollaro. C'è spazio per ulteriori recuperi?

L'oro potrebbe continuare nella sua fase di rialzo, ma anche in questo caso non mi aspetto grandi allunghi al di sopra di area 1.700 dollari.

Più probabile una stabilizzazione delle quotazioni del gold a non molta distanza dai livelli correnti.

Il petrolio si è riportato con slancio sopra l'area dei 90 dollari al barile. Cosa può dirci di questo asset?

Il petrolio ha dato vita a un bel movimento, molto evidente, passando dagli 87 dollari fino a 92,5 dollari, salvo poi calare un po' da questa soglia.

Il trend di medio periodo si mantiene abbastanza stabile sui livelli attuali e stiamo vedendo una fase di rialzo alquanto importante, soprattutto perchè si sta prolungando nel tempo.

Secondo me siamo in una fase in cui il petrolio si è spostato leggermente al rialzo e ora probabilmente starà intorno agli 89-90 dollari come prezzo medio.

I prossimi movimenti dell'oro nero dipenderanno dai dati sull'economia e il segnale dato da Powell su una possibile interruzione di forti rialzi dei tassi ha dato un po' di respiro al petrolio.

Per adesso non ci sono particolari elementi che facciano presagire un movimento in una direzione o nell'altra.

All'interno di un certo trading, credo che il petrolio si manterrà sotto i 92,5 dollari, ma intorno ai 90 dollari come livello medio.

Come valuta l'attuale impostazione delle Borse e quali i possibili scenari nel breve?

Secondo me le Borse si stanno spostando su un territorio leggermente più alto rispetto agli affondi visti a ottobre.

C'è un certo ritorno degli acquisti, principalmente legati alla distensione da parte di Powell sul tema inflazione.

Questo ha contribuito a rinsaldare il movimento delle Borse che per ora sono abbastanza tranquille.

Possiamo vedere ancora una prosecuzione della fase di recupero, ma è ancora presto per cantare vittoria, perché prima bisognerà vedere le prossime indicazioni dalle Banche Centrali e dai dati macro.

Il fatto che nell'ultimo mese i listini non siano mai scesi sotto i livelli precedenti, fa ben sperare effettivamente che il peggio sia effettivamente alle spalle.

Da notare che gli indici europei stanno facendo meglio di quelli americani, visto che hanno avuto forti recuperi sull'onda di quello che succede negli Stati Uniti, ma anche per effetto di una BCE meno aggressiva della Fed.