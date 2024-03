Un tuffo nel passato con Contra Operation Galuga: ecco com'è e quando esce

Si torna a un glorioso passato videoludico con Contra Operation Galuga: il divertimento è assicurato con questo apprezzatissimo sequel in uscita su tutte le console e su PC. Vediamo in cosa consiste.

La serie di Contra non ha mai smesso di divertire i videogiocatori con sparatorie senza sosta e un sistema di gioco frenetico e appassionante. Saranno quindi felici i fan della serie perché sta uscendo un ottimo sequel, Contra Operation Galuga: vediamo quando esce e quali sono i contenuti.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Si torna a correre e sparare: Operation Galuga diverte 2. Quando esce Contra Operation Galuga e quanto costa? 3. In che anno è uscita la Switch? 4. Qual è la Switch migliore?

Si torna a correre e sparare: Operation Galuga diverte

Dello sviluppo di questo remake si è occupata, per conto di Konami, la casa statunitense WayForward. Si tratta di un'azienda apprezzata soprattutto per la saga di Shantae, la dinamica danzatrice dai lunghi capelli viola.

In Contra Operation Galuga sembrano aver fatto nuovamente un buon lavoro. Viene confermato il gameplay vecchio stampo, frenetico e incessante, in perenne corsa nei livelli orizzontali stracolmi di nemici. Sullo schermo si susseguiranno pallottole, armi ed esplosioni, nel perfetto spirito dei giochi di trent'anni fa.

Innanzitutto, proprio come i vecchi Contra, anche Galuga presenta una modalità cooperativa tutta dedicata, in cui possono partecipare fino a 4 giocatori contemporaneamente. Si può giocare con tre diversi livelli di difficoltà e l'alternarsi della corsa e dei proiettili è stato reso ancora una volta molto bene.

In aggiunta, viene resa disponibile l'opzione "Uccisione Istantanea" per i giocatori più scafati: al posto della classica barra dei punti salute, presente in modalità classica, ogni singolo colpo ricevuto causerà la perdita di un'intera vita. Ci sono poi le modalità Arcade e Sfida.

Naturalmente, non mancano abilità da sbloccare avanzando man mano nel gioco, possibilità di sparare con maggior precisione grazie alle console moderne (si usano molto i grilletti posteriori) e soprattutto i più attesi del gioco: i boss, enormi sullo schermo e molto potenti, che si potranno sconfiggere solo con molta abilità e riflessi ben allenati.

Quando esce Contra Operation Galuga e quanto costa?

Il nuovo titolo di Konami e WayForward non si è fatto attendere dopo gli ultimi annunci. L'uscita è infatti avvenuta il 12 marzo 2024 per tutte le piattaforme. Il costo è di circa 36 euro.

Contra Operation Galuga è giocabile su PC (tramite steam) e tutte le console attuali: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e quella che forse è più adatta a una proposta così arcade, cioè Nintendo Switch.

Si tratta di una console al momento fortissima sul mercato: il 2023 di Nintendo Switch è stato da record sia per qualità di gioco sia per vendite.

In che anno è uscita la Switch?

Nintendo Switch, la prima console ibrida casalinga-portatile di Nintendo, è stata rilasciata nella sua prima edizione il 3 marzo 2017, con distribuzione in tutto il mondo contemporaneamente.

In seguito, come d'abitudine di Nintendo, sono arrivate nuove versioni. Nintendo Switch Lite - consistente solo nella modalità portatile - è arrivata il 20 settembre 2019. Nintendo Switch OLED - una versione completa e potenziata dell'ibrido - è uscita l'8 ottobre 2021.

La vociferata Nintendo Switch 2 col 4K, invece, non ha avuto per il momento conferme ufficiali.

Qual è la Switch migliore?

La Switch migliore in tutto è per tutto è l'ultima uscita, Nintendo Switch OLED. Costa un po' di più e ha un peso lievemente maggiore, ma vince su ogni confronto: comparto audio, qualità visiva dello schermo OLED, stabilità, solidità dei materiali e memoria interna integrata.

In quanto a potenza, comunque, il software non è stato modificato, per cui le prestazioni di gioco sono identiche a quelle della prima Switch.