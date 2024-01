I 5 giochi esclusivi Xbox più attesi del 2024: tutti i conti alla rovescia che cercavi

Anche il 2024 sarà un ottimo anno di gaming e come sempre si fanno spazio le esclusive. Ogni console rivaleggia con le altre attraverso titoli che non vanno su altre piattaforme (al massimo approdano sull'onnipresente PC).

Esploriamo allora le 5 esclusive più attese del 2024 per console Xbox, in ordine di tempo, da chi esce prima a chi si fa attendere di più (ma riuscirà comunque a fare invidia a chi possiede una console diversa).

Ecco i giochi esclusivi per Xbox che aspettavi da una vita

Se sei un appassionato di Xbox devi assolutamente conoscere in anteprima le uscite esclusive proposte nel 2024. Se ancora non ne hai sentito parlare, ecco la lista (e le descrizioni) che stavi cercando.

1. Epica e magnificenza con Senua's Saga: Hellblade II

Tra le esclusive più attese del 2024, disponibile solo per Xbox e PC, c'è senza dubbio Senua's Saga: Hellblade II, sequel del primo capitolo chiamato Senua's Sacrifice. La saga è sviluppata da Ninja Theory.

Siamo di fronte a una nuova avventura straricca d'azione in terza persona, fatta di atmosfere a dir poco epiche: la storia è ambientata in Islanda nell'epoca dei vichinghi e punta su riprese in stile cinematografico dall'alto tasso di spettacolo.

La protagonista Senua vivrà un'altra battaglia esteriore e interiore contro l'oscurità, per proteggere le vittime della sofferente tirannia attuale. Si prevede un titolo immersivo, completo e particolarmente emozionante, che sarà disponibile a partire dal 21 maggio 2024.

Una nota aggiuntiva: questo titolo, come molti altri di seguito, sarà disponibile sin dal giorno del lancio per tutti i possessori di un adeguato abbonamento Xbox Game Pass.

2. L'apocalisse nucleare di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Cosa accade quando ci addentriamo in una zona che è stata colpita da una seconda, violenta, esplosione nucleare e andiamo alla ricerca della verità nascosta, anche a costo di incappare in pericoli enormi?

Nasce S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, con una sola lettera a separarlo da luoghi reali che hanno vissuto una sorte terribile. Un gioco che appare già eccellente mescolando sparatutto in prima persona, ambientazione post-apocalittica open world e survival horror super immersivo.

E allora il mix di trama misteriosa, mostri mutanti e speranze di salvezza attraverso frenetiche sparatorie, si fa attendere con ansia: il titolo sarà rilasciato su Xbox e PC a partire dal 5 settembre 2024.

3. La magica proposta indie: Dungeons of Hinterberg

Lì dove non arrivano i titoli più grandi e famosi, ce la fanno gli indie con una grafica peculiare. È proprio il caso di Dungeons of Hinterberg, platform semi-fantasy ad alto tasso esplorativo, sviluppato da Microbird Games.

Dovrete avventuravi nello splendido villaggio alpino di Hinterberg, che però non è la classica meta turistica invernale: nasconde un fulcro ricco di magia, da scovare risolvendo misteriosi enigmi e ovviamente spazzando via qualche mostro fastidioso.

Sarà quindi compito vostro, immersi in una simpatica grafica 3D dai colori brillanti, conoscere le persone del luogo e mettere insieme gli indizi per sciogliere la trama e svelare i misteri dei "dungeon di Hinterberg".

Un miscuglio di generi ben congegnato, che non ha ancora una data di rilascio precisa, ma che viene già mostrato in lunghi gameplay dagli sviluppatori: uscirà per Xbox e PC nel corso del 2024, probabilmente verso la fine dell'anno. E se siete appassionati dei titoli di nicchia, non perdetevi anche gli altri videogiochi indie previsti nel 2024.

4. Un tuffo nel fantasy epico di Avowed

Un buon catalogo di esclusive deve ricordarsi di due elementi: il fantasy e il gioco in prima persona. Obsidian Entertainment non se n'è dimenticata e sta per rilasciare un'epica avventura di nome Avowed.

All'interno delle Terre Viventi del mondo di Eora (che alcuni conoscono da Pillars of Eternity), dovrete indagare sulla verità dietro una misteriosa e tremenda malattia che sta prendendo piede in diversi regni.

Vi toccherà muovervi tra segreti mai svelati, personaggi dalla spiccata atmosfera fantasy e nemici terrificanti. A proposito, li potrete sfidare in prima persona con un mix di armi antiche, armi moderne e tecniche magiche: a voi la scelta se usare spade, pistole o incantesimi, fatto sta che sarà obbligatorio fare a botte. La data di rilascio non è ancora nota, ma dovrebbe sbarcare nel prossimo autunno.

5. Nuove battaglie primordiali nell'attesissimo ARK 2

Uno dei sequel più attesi di sempre tra le esclusive Xbox non poteva che essere ARK 2. Pensate sia semplice risvegliarsi nel futuro ma in una sorta di mondo primordiale, che oltre agli umani vede in battaglia anche violentissimi dinosauri?

Non lo sarà, e per sopravvivere - e trionfare - dovrete creare le giuste alleanze sia con gli uni sia con gli altri, e tenere d'occhio i nemici più potenti. Esplorerete un mondo sorprendente e ricco, strapieno di oggetti, ambienti alieni da scoprire e con cui interagire, nemici acquattati in ogni dove.

Se siete pronti ai combattimenti in mischia in pieno stile Horizon, non perdetevi ARK 2: l'uscita per Xbox e PC non è precisamente nota, ma dovrebbe aver luogo negli ultimissimi mesi del 2024.